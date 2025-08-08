הבורסה ירדה וקרנות מניות בת"א פדו כ 800 מיליון שקלים, איזה קרנות גייסו ? סיכום שבועי

הבורסה בתל אביב
בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים
נרשמו השבוע מכירות נטו בהיקף של כ-500 מיליון שקל, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים
נרשמו רכישות נטו בהיקף לא מהותי, לעומת מכירות נטו בהיקף של כ-117 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים
נרשמו השבוע מכירות נטו בהיקף של כ-20 מיליון שקל, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-121 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות הכספיות
נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, לעומת פדיונות בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
בקרנות האקטיביות
המשקיעות באיגרות חוב בבורסה בתל-אביב נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-300 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
בקרנות האקטיביות
המשקיעות במניות בבורסה תל אביב נרשמו השבוע פדיונות בהיקף של כ-300 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף זניח בשבוע שעבר.
הבורסה בתל אביב
נסחרה השבוע במגמה שלילית כשברקע , בין השאר, תכנית המכסים העדכנית של נשיא ארה"ב אשר פורסמה במהלך סוף השבוע, לצד התפתחויות בזירה הפנימית ובהן היערכות לכיבוש אפשרי של רצועת עזה בידי ישראל, ופיטורי היועצת המשפטית לממשלה.
מדד ת"א-35 ירד השבוע בשיעור של כ-2.7%. מדד ת"א-125 ירד בשיעור של כ-3.3%. מדד ת"א-90 ירד בשיעור של כ-5.2%. מחזור המסחר היומי השבוע הסתכם בכ-6.0 מיליארד שקל. המחזור החריג בהיקפו נובע ממחזור מסחר של כ-11.3 מיליארד שקל ביום חמישי שנבע מעדכון משקולות המדדים של אוגוסט. זהו מחזור המסחר היומי השלישי בגובהו בכל הזמנים.
בבורסות חו"ל - מדדי המניות בארה"ב נסחרו השבוע במגמה חיובית - מדד ה- Dow Jones עלה בשיעור של כ-1.4%, מדד ה- S&P 500 עלה בשיעור של כ-1.7%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-2.5%.
הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה חיובית - מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ-2.1%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-1.1%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-1.2%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-1.9%.
בשוק איגרות החוב –האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-0.1%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-0.4%. מדד תל גוב-צמודות 15+ ירד בשיעור של כ-0.4%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-0.5%.
מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה בשיעור של כ-0.2%, ומדד איגרות החוב הקונצרניות הלא צמודות עלה בשיעור של כ-0.3%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-0.2% ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ-0.4%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 4.21% ירידה בהשוואה לסוף השבוע הקודם שבו עמדה על כ-4.29%. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה משמעותית השבוע והיא עומדת על 4.22%, לעומת כ-4.37% בסוף השבוע הקודם. הירידה המשמעותית מוסברת בדוח תעסוקה חלש שפורסם בסוף שבוע שעבר והביא להערכות כי תהיה הורדה של שיעור הריבית בארה"ב.
הנפקות בשוק המניות
חברת תיגי העוסקת העוסקת בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לקליטת ואגירת אנרגיית שמש גייסה כ-6.5 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציות הניתנים למימוש למניות.
חברת בלו וייב העוסקת בגידול, ייצור, אחסנה ואספקה של מוצרי קנאביס רפואי גייסה כ-0.24 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציות הניתנים למימוש למניות.
הנפקות בשוק איגרות החוב
בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-9.1 מיליארד שקל ב-6 הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית אחת.
|
שם החברה
|
ענף/עיסוק
|
סכום
(במיליוני שקלים)
|
הנפקה לציבור / הקצאה פרטית
|
סדרה נסחרת/ חדשה
|
סוג הצמדה
|
מח"מ
(שנים)
|
ריבית/
תשואה לפידיון
|
דירוג
"מעלות" /"מידרוג"
|
אנקור פרופרטיס
|
נדל"ן ובנייה
|
250
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
ללא
|
3.74
|
8.30%
|
BBB+
|
אלביט הדמיה
|
נדל"ן ובנייה
|
60
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
ללא
|
3.14
|
6.99%
|
|
אמפא
|
נדל"ן ובנייה
|
200
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
ללא
|
0.99
|
ב"י+0.16%
|
A-1
|
לנדמרק יזמות
|
נדל"ן ובנייה
|
74
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
ללא
|
3.23
|
7.90%
|
|
אבו פמילי
|
נדל"ן ובנייה
|
73
|
הקצאה פרטית
|
נסחרת
|
מדד
|
2.82
|
2.89%
|
|
מגוריט
|
נדל"ן ובנייה
|
177
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
מדד
|
|
0.5%
|
BBB+
|
ביג
|
נדל"ן ובנייה
|
1,100
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
מדד
|
|
3.06%
|
Aa3
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות ומק"מ
משרד האוצר גייס השבוע כ-2.4 מיליארד שקל בהנפקה של איגרות חוב בבורסה, כאשר כ-66% מהסכום גויס באג"ח שקלי וכ-34% גויס באג"ח צמוד מדד.
בנק ישראל מכר השבוע מק"מ לציבור בהיקף של 32 מיליארד שקל ע.נ..
מזה, 14 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד 3 חודשים, ו-18 מיליארד שקל ע.נ. במק"מ לפידיון בעוד שנה.
מאקרו ושונות
ישראל
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש מאי במחירים שוטפים היה 13,417 שקל עלייה של 3.6% לעומת מאי 2024 (12,952 שקל).
השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי אומדן בזק לחודש יוני היה 13,880 שקל, עלייה של 2.1% לעומת יוני 2024 (13,593 שקל).
ארה"ב
מדד ההוצאות לצריכה פרטית (PCE) לחודש יוני עלה ב-2.6% בהשוואה לתחזיות ל-2.5%. מדד הליבה עלה ב-2.8% לצד עדכון כלפי מעלה של נתוני מאי.
דוח תעסוקה הציג תוספת של 73 אלף משרות ליולי. התחזיות היו לתוספת של 106 אלף משרות. הנתונים של דוחות יוני ומאי עודכנו בחדות כלפי מטה, ב-258 אלף משרות סך הכול. שיעור האבטלה עלה מעט ל-4.2%. ביוני עמד שיעור האבטלה על 4.1%.
מדדי מניות
|
מדדי שווי שוק
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
ת"א–35
|
2.7%-
|
22.3%
|
ת"א–90
|
5.2%-
|
21.3%
|
ת"א–125
|
3.3%-
|
22.7%
|
ת"א–SME60
|
3.0%-
|
17.4%
|
ת"א 90 ובנקים 5
|
4.9%-
|
26.3%
|
מדדים ענפיים
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
ת"א טק-עילית
|
-3.9%
|
21.3%
|
ת"א בנקים-5
|
4.4%-
|
36.9%
|
ת"א ביטוח
|
-4.8%
|
85.7%
|
ת"א רשתות שיווק
|
-5.7%
|
20.6%
|
ת"א-נפט וגז
|
-1.8%
|
32.6%
|
ת"א נדל"ן
|
-5.7%
|
7.0%
מדדי איגרות חוב
|
מדד
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
תל גוב-צמודות
|
0.1%
|
2.2%
|
תל גוב-שקלי
|
0.4%
|
3.8%
|
תל בונד-60
|
0.3%
|
3.9%
|
תל בונד-שקלי
|
0.3%
|
3.2%
מטבע חוץ
|
מטבע
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
דולר/שקל
|
1.8%
|
-5.5%
|
אירו/ שקל
|
3.3%
|
5.4%
