תשואות פוליסות חיסכון: "הכשרה - מור" מניות טסה 3.5%+ ביולי - ליגת FUNDER פוליסות חיסכון - סיכום יולי 2025

חודש יולי התנהל במגמה חיובית כמעט לכל אורכו בשוקי המניות בעולם, וישראל המשיכה לבלוט עם ביצועים חזקים גם ביולי וגם מתחילת השנה.

חלק מהעליות הוסברה בירידה בפרמיית הסיכון של ישראל – בין היתר בזכות אופטימיות גאו-פוליטית ואולי העמקת הקשרים האזוריים. נכון להיום האופטימיות הזו עומעמה.

פוליסה - כללית יולי מתחילת 2025 1 הכשרה - מור כללי 1.99% 7.27% 7 2 הכשרה - מיטב כללי 1.82% 9.33% 2 3 הכשרה - הכשרה כללי 1.51% 6.70% 10 4 הכשרה - ילין לפידות כללי 1.36% 6.60% 11 5 הכשרה - אנליסט כללי 1.24% 7.12% 8 6 איילון - כללי 1.19% 10.32% 1 7 הפניקס - כללי 1.15% 7.41% 6 8 מנורה מבטחים - כללי 0.99% 7.70% 5 9 כלל - כללי 0.92% 8.26% 3 10 הראל - כללי 0.84% 6.53% 12 11 מגדל - כללי 0.83% 7.72% 4 12 הכשרה - אלטשולר שחם כללי 0.74% 7.08% 9 ממוצע תשואה כללי 1.22% 7.67%

*מקור לנתונים – מחשבוני תשואות חברות הביטוח השונות.



בחודש יולי פוליסת חסכון מסלול "כללי" סיימו בסופו של דבר עם תשואה ממוצעת פנומנלית של 1.22%

הפוליסה בסט אינווסט "הכשרה - מור" סיימה את חודש יולי במקום ה-1 עם תשואה של 1.99%+ במסלול ה"כללי".

גופים שהיו חשופים יותר להשקעות סחירות (נזילות) – היו עם ידן על העליונה בחודש יולי משום שכלל המדדים הן בישראל, אירופה וארה"ב עלו ובנוסף הדולר התחזק לראשונה ב0.4%+ אחרי כמה חודשי פיגור, ושיפר מעט את התשואה.

ניתן לראות כי מתחילת השנה הפוליסה של "איילון" מובילה בבטחה עם תשואה של 10.32%+ כאשר במקום ה-2 אחריה נמצאת "הכשרה - מיטב" עם 9.33%+.



פוליסות חסכון ברמת סיכון "גבוהה" (מניות) סיימו בממוצע תשואה של 2.24%+ בחודש יולי בלבד:

פוליסה - מניות יולי מתחילת 2025 1 הכשרה - מור מניות 3.50% 10.81% 11 2 הכשרה - הכשרה מניות 2.87% 12.07% 7 3 הכשרה - ילין לפידות מניות 2.84% 11.04% 10 4 הכשרה - מיטב מניות 2.66% 10.57% 12 5 הכשרה - אנליסט מניות 2.29% 11.89% 8 6 איילון - מניות 2.17% 16.48% 1 7 מנורה מבטחים - מניות 1.91% 12.96% 5 8 הפניקס - מניות 1.89% 13.63% 3 9 כלל - מניות 1.81% 13.83% 2 10 מגדל - מניות 1.75% 13.24% 4 11 הכשרה - אלטשולר שחם מניות 1.68% 11.36% 9 12 הראל - מניות 1.56% 12.83% 6 ממוצע תשואה מניות 2.24% 12.56%

*מקור לנתונים – מחשבוני תשואות באתרי חברות הביטוח.



מנהל ההשקעות מור מוביל גם במסלול המניות בפוליסה של הכשרה בסט אינווסט "הכשרה - מור" עם ידו על העליונה עם תשואה פנומנלית של 3.5%+!

מתחילת השנה גם כאן "איילון" עדיין מובילה בבטחה עם 16.48%+.



מה קרה בשווקים ביולי 2025?

הבורסה בתל אביב המשיכה להוביל עולמית עם תשואות מהגבוהות בעולם, הן בטווח הקצר והן בטווח של חמש השנים האחרונות. אבל יש מדד אחד שבולט מעל כולם – מדד הביטוח.

המדד, שמורכב ברובו (למעלה מ-90%) מחמש חברות הביטוח הגדולות בישראל, רשם זינוק יוצא דופן: עלייה של 100% מתחילת השנה, ושל לא פחות מ-550% בחמש השנים האחרונות. כמעט כל החברות במדד שילשו ואף ריבעו את שוויין – למעט מגדל, שעלתה "רק" ב-58% השנה.

קשה למצוא דוגמאות לחברות בשווי שוק כה גבוה שמצליחות להשיג תשואות כאלה בזמן קצר. לדעתנו, העליות המרשימות משקפות שילוב בין מספר מגמות משמעותיות:

שיפור דרמטי ברווחיות – בין השאר בזכות שוק ההון החיובי שהניב רווחי השקעות מרשימים, ובמקביל עדכון תעריפי הביטוח כלפי מעלה.

התייעלות פנימית – צמצום הוצאות, שיפור תהליכים והטמעה מואצת של פתרונות דיגיטליים.

שינוי חשבונאי מהותי – כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות חדש (תקן IFRS17, שמפריד בין הרווח מפעילות חיתום לרווח מהשקעות) בתחילת השנה,

אשר מאפשר להכיר מוקדם יותר ברווחים הגלומים בפוליסות הביטוח – מה שתרם לזינוק בהון העצמי ולשיפור תחזיות הרווח.

תחושת יציבות ואופטימיות בשוק המקומי – ירידה בפרמיית הסיכון, יחד עם ציפייה לצמיחה כלכלית וסביבה רגולטורית יציבה, חיזקו את הביקוש למניות בענף הביטוח.



תשואות מדדי מניות – יולי 2025:

ישראל

* מדד ת"א 125 :1.9%+ ביולי |

26.8%+ מתחילת השנה!

* מדד ת"א 35: 1.70%+ ביולי | 25.80%+ מתחילת השנה!

ארה"ב

מדד s&p 500 הניב +2.18% ביולי | 7.81%+ מתחילת השנה.

* נאסד"ק 100: 3.5%+ ביולי | 9.55%+ מתחילת השנה.

דולר/שקל

* חיובי נמוך ביולי (0.14%+).

* ירידה של כ-7.5%- מתחילת השנה (השקל התחזק לעומת הדולר).



יתרונות פוליסות החסכון:

האפשרות לצפות בביצועי התוכניות השונות ולהשוות ביניהם ברמה חודשית ושנתית.

אפשרויות המינוף – לקיחת הלוואה על חשבון הכספים בפוליסה בריביות שנעות בין P ל-P-0.8%

דחיית מיסוי רווח הון בעת שינוי מסלול השקעה.

פיזור נכסים – כ-5 – 35% מהכספים במסלול ההשקעה ה"כללי" (תלוי חברת ביטוח והחלטת ועדת השקעות של כל חברה) בכלל לא מנוהלים בבורסה וחשופים לנכסים בלתי סחירים (כביש 6, מאגרי גז, חברת החשמל ועוד).

דן גרינברג הינו מתכנן פיננסי ופנסיוני המתמחה בקופות גמל, גמל תיקון 190, קרנות השתלמות, ליווי והכוונה לפרישה, בעל רישיון פנסיוני וכן BA בכלכלה וניהול עם למעלה מ-15 שנות ניסיון.

אין באמור לראות המלצה להשקעה בחברה כזו או אחרת.