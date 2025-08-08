ה-NOI גדל בכ-9.8% לכ-59.5 מיליון ש"ח ביחס לרבעון המקביל.

ה-FFO הריאלי עלה בכ-2.3% לכ-42.4 מיליון ש"ח.

ה-Same Property NOI עלה בכ-3.3% לכ-56 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון השני עלה בכ-85% לכ-37 מיליון ש"ח.

בחציון הראשון של 2025 הוכפל הרווח הנקי לכ-77.1 מיליון ש"ח, לעומת כ- 37.7 מיליון ש"ח בחציון המקביל ב-2024.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של 3.25 אג' למניה (כ- 24.7 מיליון ש"ח), בנוסף לחלוקה בסך של 3.2 אג' למניה (כ-24.3 מיליון ש"ח) שבוצעה בגין רווחי הרבעון הראשון של 2025.

סך שווי הנדל"ן המניב של החברה עלה לכ-3.46 מיליארד ש"ח.

סך המזומנים ליום פרסום הדו"ח עומד על כ-195 מיליון ש"ח.

שיעור המינוף נטו של החברה עומד על כ-48% בלבד.

שיעור התפוסה בנכסי החברה - 95.5% (כולל הנכס בהרטוב שהיה בשיפוץ, וכ-97% לא כולל הנכס בהרטוב).

החברה אישררה את התחזיות לשנת 2025:

אומדן ה-NOI הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים הינו כ-230-233 מיליון ש"ח.

אומדן ה-FFO הריאלי הצפוי מהפעלת הנכסים הינו כ-167-170 מיליון ש"ח.

אומדן חלוקת הדיבידנד לשנת 2025 - כ-98-101 מיליון ש"ח (מינימום 98 מיליון ש"ח).

מניבים קרן הריט החדשה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2025. החברה מחזיקה, נכון למועד פרסום הדו"ח, ב-26 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-315 אלף מ"ר וכ-76 אלף מ"ר שטחי חניה, קרקע וזכויות בנייה להקמת נכסים מניבים וכן שטחי משרדים, מסחר וחניות במגדל לבנדה שנמצא בשלבי הקמה בתל אביב. סך שווי הנדל"ן המניב של החברה, נכון למועד פרסום הדו"ח, מסתכם בכ-3.46 מיליארד שקל.

הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול הסתכמו ברבעון השני של שנת 2025 בכ-64.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-58.8 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2024, גידול של כ-10%. בחציון הראשון של 2025 הסתכמו הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול בכ-125 מיליון ש"ח, גידול של כ-9% לעומת 114.7 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2024. הגידול בהכנסות נובע הן מנכסים חדשים (או מהגדלת חלק החברה בנכסים קיימים – במגדל ארמון חיפה ובמתחם סנטרו ברחובות) שלא הניבו באופן מלא או שטרם נרכשו בתקופה המקבילה (דנשר בראש העין ושיג – המבנה הלוגיסטי בחבל מודיעין), והן מעליית דמי השכירות ביתר האתרים.

ה-NOI ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-59.5 מיליון ש"ח, לעומת NOI בסך של כ-54.2 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2024, עלייה של כ- 9.8%. ה-NOI בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-115 מיליון ש"ח, לעומת NOI בסך של כ-105.7 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2024, גידול של כ- 8.8%.

שיעור התפוסה בנכסי החברה, נכון ליום 30 ביוני 2025, מסתכם בכ-95.5%, ובנטרול שטח של 6,000 מ"ר במבנה בהרטוב שהיה מצוי עד לאחרונה בהליכי שיפוץ – שיעור התפוסה מעל 97%.

Same Property NOI - ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-56 מיליון ש"ח, עלייה של כ-3.3% לעומת כ-54.2 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2024. יצוין כי ברבעון השני של שנת 2025, הנתון אינו כולל את הנכסים בחיפה (מגדל הארמון – תוספת של 25% מהזכויות), המבנה הלוגיסטי בחבל מודיעין ומתחם סנטרו ברחובות (תוספת של 25% מהזכויות) שטרם נרכשו בתקופה המקבילה בשנת 2024. בחציון הראשון של 2025 הסתכם ה- Same Property NOI בכ-103 מיליון ש"ח, עלייה של כ-2% לעומת כ-100.9 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2024. בניטרול הנכס בהרטוב (אשר בוצעו בו עבודות שיפוץ ואשר התפנה במהלך הרבעון הראשון של השנה), חלה בחציון עלייה במצטבר של כ-4.7 מיליון ש"ח (כ-4.8%) ב-Same Property NOI (כ- 2.9 מיליון ש"ח עליה ברבעון, המשקפים גידול של כ- 5.5% מול הרבעון המקביל).

שיעור התשואה המשוקלל (Cap Rate) הנגזר מהנדל"ן להשקעה המושכר עמד על כ-7.24%, נכון ליום 30 ביוני 2025, בעוד עלות החוב המשוקללת של החברה הסתכמה בכ-2.28% (צמוד מדד), נתונים המשקפים מרווח של כ-4.96%.

שיעור המינוף נטו הינו כ-48% ליום 30 ביוני 2025.

ה-FFO הריאלי (לפי גישת ההנהלה) ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-42.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-2.3% לעומת כ-41.5 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2024. ה-FFO הריאלי בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-83.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-79.6 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2024 – עלייה של כ-4.3%.

ה-FFO הנומינלי (לפי הוראות רשות ניירות ערך) ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-18.8 מיליון ש"ח, עלייה בשיעור של כ-43.4% לעומת כ-13.1 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2024. ה-FFO הנומינלי (לפי הוראות הרשות לניירות ערך) בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-54.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-46 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2024 – עלייה של כ-19.1%.

שערוך נדל"ן להשקעה - ברבעון השני של 2025 רשמה החברה הכנסות בגין עליית ערך שווי נכסים מניבים נטו בסך של כ-18.2 מיליון ש"ח, לעומת כ- 6.9 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2024. במהלך הרבעון השני של 2025 ביצעה החברה שיערוך לחלק מנכסיה (בעיקר נכסי לוגיסטיקה). בחציון הראשון של 2025 רשמה החברה הכנסות בגין עליית ערך שווי נכסים מניבים בסך כ- 28.4 מיליון שקל, לעומת כ- 6.4 מיליון שקל בחציון הראשון של 2024.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-37.1 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של כ-20 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2024, גידול של כ- 85%. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח הנקי בכ-77.1 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של כ-37.7 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2024, עלייה של כ- 104%. בנטרול הוצאות רכישה חד פעמיות גדל הרווח הנקי בחציון הראשון של 2025 בכ-30.8 מיליון ש"ח לעומת החציון המקביל אשתקד, עלייה של 58.8%.

חלוקת דיבידנד - ביום 6 באוגוסט 2025 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 3.25 אגורות למניה (כ- 24.7 מיליון ש"ח) לבעלי המניות בגין תוצאות הרבעון השני של 2025. חלוקה זאת מצטרפת לחלוקה בסך 3.2 אגורות למניה (כ-24.3 מיליון שקל), שבוצעה ב-2 ביולי 2025 בגין רווחי הרבעון הראשון של השנה.

ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-1.76 מיליארד ש"ח, נכון ליום 30 ביוני 2025, לעומת כ- 1.73 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח שנרשם בתקופה, בקיזוז חלוקת דיבידנד.

לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של 186 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2025, ולמועד פרסום הדו"חות הכספיים - כ-195 מיליון ש"ח.

עסקאות בולטות והשבחת נכסים מתחילת שנת 2025

רכישת 25% נוספים במתחם "סנטרו" ברחובות - בחודש מרץ 2025 חתמה החברה על עסקה במסגרתה רכשה מחברת פרשקובסקי מניבים, 25% נוספים מהזכויות במתחם "סנטרו" - מתחם משרדים ומסחר הממוקם בפארק העסקים הורוביץ ברחובות - בתמורה ל-97 מיליון ש"ח (לא כולל הוצאות עסקה בסך של כ-6.2 מיליון ש"ח – בעיקר מס רכישה). בכך הגדילה מניבים את החזקות החברה בפרויקט ל-75%. מתחם סנטרו כולל כ-28,200 מ"ר של שטחי משרדים ומסחר הממוקמים על מגרש בשטח של כ-24 דונם. ה-NOI השנתי שיתווסף למניבים מהנכס לאחר רכישת הזכויות הנוספות מוערך בכ-6.4 מיליון ש"ח, המשקף תשואה של כ-6.5% ביחס לתמורה. העסקה הושלמה ביום 31 במרץ 2025.

רכישת מלוא הזכויות במגדל ארמון, חיפה - בימים אלה פועלת החברה להגדלת אחזקותיה בנכס מ-75% ל-100%. החברה פועלת מול קרן ריאליטי, המוכרת ובעלת 25% מזכויות הבעלות הנוספות, להשלמת הרכישה וביצוע התחשבנות בקשר עם תשלום התמורה, בהתאם לקבוע בהסכם רכישת הנכס מיום 15.1.2024. החברה מעריכה שהשלמת הרכישה תבוצע עד לסוף הרבעון השלישי של שנת 2025.

שיווק שטחי המשרדים במגדל לבנדה - במהלך החודשים האחרונים החלה החברה בפעולות לשיווק שטחי המשרדים שבבעלותה במגדל לבנדה (ת"א), וזאת לאור התקדמות עבודות ההקמה שצפויות להסתיים בסוף הרבעון השני של 2026. כחלק מהליך השיווק, ערכה החברה ביום 02 ביולי 2025 אירוע השקה חגיגי. בשלב זה, החברה מתמקדת בשיווק השטחים – 12 קומות בהיקף כולל של כ-12,500 מ"ר, לצד שטחי מסחר ומקומות חניה - לשוכרי עוגן שהינם בעלי פוטנציאל להשכרה של מלוא שטחי המשרדים או חלק מהותי מתוכם

הנכס בהרטוב - נכון למועד פרסום הדוח, הסתיימו עבודות תיקון המבנה של הנכס בהרטוב, והחברה פועלת להשכרת כלל שטחי המבנה. עד כה חתמה החברה על הסכם שכירות חדש בנוגע לכ-9,000 מ"ר שנמסרו לשוכר החדש במהלך הרבעון השני, מתוך כ-15,000 מ"ר, והיא פועלת להשכיר את יתרת השטחים הפנויים (כ-6,000 מ"ר).

אישור דירוג - ביום 16 ביוני 2025 פרסמה חברת הדירוג מידרוג דוח מעקב לפיו היא מותירה על כנו את דירוג Aa3.il (באופק "יציב") שניתן לחברה ולאגרות החוב שלה.

הנפקה של אגרות חוב - ביום 14 לאפריל 2025 השלימה החברה גיוס חוב בהיקף של כ-110 מיליון ש"ח באמצעות הרחבת סדרות אג"ח ב' ו-ד'. במסגרת ההנפקה, שבוצעה בדרך של שני מכרזים נפרדים, גייסה החברה כ-50 מיליון ש"ח (ע.נ.) בכל אחת מהסדרות. עלות החוב המשוקללת של החברה לאחר הנפקת אגרות החוב הינה 2.28% (צמוד מדד).

אישרור תחזיות NOI ו-FFO לשנת 2025

במסגרת הדוחות הכספיים אישררה החברה את תחזיות ה-NOI וה-FFO לשנת 2025. אומדן ה-NOI הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים הינו כ-230-233 מיליון ש"ח . אומדן ה-FFO הריאלי הצפוי מהפעלת אותם נכסים לשנת 2025 הינו כ-167-170 מיליון ש"ח. כמו כן החברה צופה כי תחלק דיבידנד בסך של כ-98-101 מיליון ש"ח בגין שנת 2025.

עופר אברם, מנכ"ל מניבים: "לנוכח אתגרי שוק הנדל"ן המניב ברבעונים האחרונים, על רקע חוסר הוודאות במשק, מניבים מסיימת את החציון הראשון של 2025 עם יציבות בתוצאותיה והמשך עליה בפרמטרים התפעוליים וברווח הנקי. שוק המשרדים במרבית אזורי התעשיה בישראל ממשיך לסבול מרמות ביקוש מוגבלות ובחלק מהאזורים גם מהיצעים משמעותיים, מה שמציב בפנינו את האתגר המרכזי של שמירה על רמות התפוסה הגבוהות ועל רמת דמי השכירות הנוכחית. לאור התקדמות הבנייה, החברה החלה בשיווק שטחי המשרדים במגדל לבנדה בתל אביב, ואף ערכנו לשם כך אירוע השקה חגיגי ומוצלח במהלך יולי. יש לציין כי שוק המשרדים בתל אביב חריג בהתנהלותו ביחס לאזורים אחרים, והדבר בא לידי ביטוי בביקושים ובכמות עיסקאות גדולים יותר ביחס לאזורים אחרים. בשלב זה, אנו מתמקדים בשיווק לשוכרי עוגן בעלי פוטנציאל להשכרה של חלקים מהותיים מהפרויקט. החברה ממשיכה גם היום לשמור על גמישות ואיתנות פיננסית, שבאות לידי ביטוי במינוף הנמוך וביתרות המזומנים הגבוהות, ובמקביל פועלת להרחבת תיק הנכסים, בהתבסס על אסטרטגיית החברה".



