כשבוע לפני הפיצול של לודן הנדסה ולודן טק: לודן טק חתמה על הסכם לאפיון

לודן הנדסה, מקבוצת ברנד, פרסמה כי הפיצול של לודן טק צפוי להיות מושלם בשבוע הבא – היום הקובע לפיצול נקבע על 12.8.25
אסא גלעדי, יו"ר דירקטוריון לודן הנדסה: "אחרי שנה מאומצת ודחייה בלוחות הזמנים של פרויקטים רבים בתחבורה הציבורית ובפרויקטי הרכבת הקלה, אנו שמחים שהצלחנו לחתום על הסכם התקנת מערכות הכרטוס, וזאת כשבוע לפני שלודן טק מתפצלת מלודן הנדסה. אנו סבורים שהפיצול של לודן טק מלודן הנדסה יתרום לצמיחה של כל חברה בנפרד. לודן טק, כחברה עצמאית, תמשיך לפתח את היכולות והנוכחות שלה בפרויקטים לאומיים ובתחבורה הציבורית, ולהערכתנו תהווה מנוע צמיחה מרכזי בקבוצת ברנד בשנים הקרובות"
כשבוע לפני השלמת מהלך הפיצול, לודן הנדסה – בשליטתה של קבוצת ברנד - מדווחת הבוקר על זכייה בחוזה אסטרטגי: שימקוטק, חברה נכדה (80.38%) של לודן הנדסה, חתמה על הסכם לאפיון והתקנת כלל מערכות הכרטוס עבור פרויקט הקמה של קו הרכבת הקלה בירושלים. ההתקשרות כוללת תכנון, ייצור והתקנה של מערכות כרטוס מתקדמות בפרויקט תחבורתי רחב היקף, והיקפה הכספי מוערך בכ-30 מיליון שקל.
חוזה הכרטוס כולל מספר שלבים כאשר השלב הראשון והמיידי – אפיון ותכנון המערכת – צפוי להימשך כשנה. בשלב הבא תבצע שימקוטק ייצור של ציוד כרטוס ייעודי, אספקתו והתקנתו, הן בתחנות והן בקרונות הקו החדש, בהתאם להתקדמות עבודות ההקמה בפרויקט.
שימקוטק היא חברה בת של לודן טק, המוחזקת 100% על ידי לודן הנדסה. שימקוטק מתמחה בפיתוח ואספקת מערכות כרטוס אוטומטיות לתחבורה ציבורית. החברה פועלת בפרויקטים רחבי היקף עבור רכבות קלות, תחבורה עירונית ופתרונות תחבורה חכמה, ומהווה זרוע פעילות טכנולוגית של לודן בתחום התחבורה החכמה והמערכות המבוזרות.
להערכת לודן, אספקת המערכות במסגרת פרויקט הרכבת הקלה בירושלים צפויה לשפר באופן משמעותי את סיכוייה של שימקוטק להתקשר בעתיד בהסכם ארוך טווח לאספקת שירותי תחזוקה עבור מערכת הכרטוס – לאחר השלמת שלב ההקמה.
במקביל, הליך פיצולה של לודן טק מלודן הנדסה מתקרב לישורת האחרונה. מוקדם יותר השבוע (יום ג') פירסמה לודן הנדסה תשקיף לקראת הפיצול לשתי חברות ציבוריות. על פי התשקיף, כל בעל מניות של לודן הנדסה יהיה זכאי לקבל מניות לודן-טק בהתאם ליחס שנקבע מראש, המתבסס על ההון העצמי של שתי החברות (יחס של 63.29% ללודן הנדסה ו-36.71% ללודן טק). המועד הקובע לפיצול יהיה 12 באוגוסט 2025, כשמועד פתיחת המסחר במניות לודן-טק צפוי להיות 13 באוגוסט.
לאחר השלמת הפיצול, שתי חברות ציבוריות יהיו רשומות למסחר – שתיהן בשליטת קבוצת ברנד: לודן הנדסה - שתתמקד בפעילות ההנדסה, ולודן טק - שתפעל בתחומי הטכנולוגיות והמערכות הביטחוניות.