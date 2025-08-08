Payoneer מפרסמת דוחות כספיים לרבעון השני 2025

להלן עיקרי הדוחות -

הכנסות:

ברבעון השני של 2025, Payoneer הציגה הכנסות של כ-261 מיליון דולר, המהווים גידול של 9% משנה לשנה. הגידול נבע מצמיחה חזקה בקרב לקוחות SMB, שקוזזה חלקית על ידי ירידה של 11% בהכנסות מריבית, כאשר שיעורי הריבית הנמוכים לעומת השנה הקודמת קיזזו את הצמיחה החזקה של 17% בכספי הלקוחות.

לפי אזור:

ברבעון השני של 2025:

ההכנסות מסין רבתי הסתכמו בכ-86 מיליון דולר, עלייה של 2% משנה לשנה.

ההכנסות מאירופה, המזרח התיכון ואפריקה עמדו על 67 מיליון דולר, עלייה של 7% משנה לשנה.

ההכנסות מאזור אסיה-פסיפיק הסתכמו בכ-54 מיליון דולר, עלייה של 19% משנה לשנה.

ההכנסות מאמריקה הלטינית הסתכמו ב-29 מיליון דולר, עלייה של 18% משנה לשנה.

ההכנסות מצפון אמריקה הסתכמו ב-25 מיליון דולר, עלייה של 8% משנה לשנה.

רווחיות:

ברבעון השני של 2025, Payoneer דיווחה על רווח תפעולי של 30 מיליון דולר ורווח נקי של 19 מיליון דולר.

היקפי פעילות:

ברבעון השני של 2025, Payoneer ביצעה עסקאות בהיקף כולל של כ-21 מיליארד דולר – גידול של 11% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, הכולל:

פעילות B2B בהיקף של 2.9 מיליארד דולר – עלייה של 19% משנה לשנה.

פעילות של SMBs שמוכרים בזירות מסחר בהיקף של 12.1 מיליארד דולר – עלייה של 6% משנה לשנה.

Checkout (לשעבר שירותי סוחרים) בהיקף של 218 מיליון דולר – עלייה של 83% משנה לשנה.

תשלומים לחברות (Enterprise payouts) בהיקף של כ-5.4 מיליארד דולר – עלייה של 15% משנה לשנה.

Payoneer חידשה את התחזית לשנת 2025 בתאריך 6 באוגוסט 2025, תוך ביטוי לעמדת השוק החזקה שלה, נכסים מבודלים וביטחון באסטרטגיה שלה.

בנוסף, ב-6 באוגוסט 2025, Payoneer הודיעה כי מועצת המנהלים אישרה תיקון לתוכנית הרכישה העצמית של מניות, כך שהסכום המאושר יוגדל עד ל-300 מיליון דולר של מניות רגילות של החברה.

עיקרי פעילות עסקית

נכון ל-30 ביוני 2025, ל- Payoneer היו כמעט 2 מיליון לקוחות פעילים, מתוכם 559,000 לקוחות שמוגדרים כמתאימים לפרופיל הלקוח האידיאלי שלנו (ICP). לקוחות ICP פעילים מוגדרים כלקוחות עם חשבון Payoneer שביצעו בממוצע מעל 500 דולר לחודש בהיקף פעילות והיו פעילים במהלך 12 החודשים האחרונים.

ברבעון השני של 2025, גדל מספר לקוחות ה-ICP ב-2% משנה לשנה.

ברבעון השני של 2025, היקף הפעילות של לקוחות ה-ICP בעלי הערך הגבוה ביותר – אלו שמבצעים מעל $10,000 לחודש והיו פעילים ב-12 החודשים האחרונים – גדל ב-10% משנה לשנה, כאשר אנו רואים צמיחה ורכישה של לקוחות גדולים יותר.

ברבעון השני של 2025, ההכנסה הממוצעת ללקוח (ARPU) ללא הכנסות מריבית צמחה ב-21% משנה לשנה – רבעון רביעי ברציפות של צמיחה מעל 20%, כתוצאה מהתחזקות מתמשכת בקרב לקוחות ICP של $10K+, צמיחה בתחומים עם שיעור הכנסה גבוה יותר כגון B2B, Checkout וכרטיסים, ויוזמות תמחור שונות.

רמות גבוהות של אמון מצד הלקוחות באות לידי ביטוי בכ-7.0 מיליארד דולר של כספי לקוחות נכון ל-30 ביוני 2025 – עלייה של 17% משנה לשנה.

שיא של 1.5 מיליארד דולר הוצאו בכרטיסי Payoneer ברבעון השני של 2025 – עלייה של 25% משנה לשנה, כתוצאה מעלייה בשימוש פר לקוח.

אסטרטגיה

ביום המשקיעים של Payoneer בספטמבר 2023, הצגנו את אסטרטגיית הצמיחה שלנו, שמתמקדת בלקוחות ICP ובהגדלת ARPU.

גיוס לקוחות ICP נוספים:

מיקוד בפעולות Go-To-Market בשווקים ובמדינות מרכזיות.

מינוף שיתופי פעולה עם שותפויות עולמיות וזירות מסחר.

המשך השקעה במוניטין המותג ובצמיחה אורגנית.

שימור לקוחות ICP:

אופטימיזציה של מודלים של תמחור וחבילות כדי לשפר שימור.

מיקוד צוותי מכירות מקומיים ואזוריים בפלחי הלקוחות בעלי ההשפעה הגבוהה ביותר.

שיפור יכולות המוצר והצעות הערך על מנת לתת מענה מקיף יותר לצרכי הלקוחות.

אופטימיזציה של ההכנסה הממוצעת ללקוח

מיקוד בלקוחות ICP של $10K+/חודש.

שימוש בדאטה לצורך התאמה אישית והנעה לשימוש במספר מוצרים.

הגדלת השימושיות של חשבון Payoneer למתן מענה מקצה לקצה לצרכים של ניהול חשבונות לקבלה ולתשלום וניהול פיננסי כולל.