הממשלה מאשרת את הקמת תחנת הכוח ריינדיר

תחנת הכוח המוחזקת באמצעות PowerGen, זרוע האנרגיה של קרן ג'נריישן, תהייה בעלת הספק של עד 900 מגה וואט.
התחנה תוקם בשטח המועצה האזורית דרום השרון על קרקע ברמת בשלות גבוהה להקמה ובמיקום אסטרטגי הסמוך לקווי תשתית חיוניים.
לפני זמן קצר דיווחה קרן ג'נריישן על קבלת אישור ממשלת ישראל לתוכנית להקמת תחנת הכוח ריינדיר, המוחזקת על ידיPowerGen (כ-27.5%) זרוע האנרגיה של קרן ג'נריישן. תחנת הכוח תהיה בעלת הספק של עד 900 מגה וואט, ותופעל באמצעות גז טבעי.
ריינדיר, צפויה להיות מוקמת בשטח המועצה האזורית דרום השרון, על אחת מעתודות הקרקע הבודדות במרכז הארץ אשר נמצאת ברמת בשלות גבוהה להקמה ובמיקום אסטרטגי וייחודי, המצוי בסמיכות לקווי תשתית חיוניים לצורך הולכת חשמל לאזורי הביקוש בגוש דן והמרכז.
PowerGen, זרוע האנרגיה של קרן ג'נריישן, פועלת לאורך כל שרשרת הערך – מייזום, הקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל בהיקף משמעותי ועד לאספקתו לצרכן הסופי. בין נכסי PowerGen תחנות כוח מבוססות גז טבעי בהספק קיים של כ-960 מגוואט, מתקני ייצור סולאריים מניבים בהספק מצרפי של כ-170 מגוואט, ומערכות אגירת אנרגיה בקיבולת כוללת של כ-3,100 מגוואט שעה. תחנת הכוח ריינדיר הינה חלק מנכסי הייזום של PowerGen.