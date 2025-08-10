יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2025 - קטנו

תיק אישי
בנק ישראל
10/08/2025

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 2025 בסך 226,768 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 1,481 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 41.4 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר בעיקר על ידי:

1. שערוך  יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,170 מיליוני דולרים. 

2. פעולות הממשלה במט"ח בסך של כ- 208 מיליוני דולרים.


יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים
 

תאריך

יתרות מטבע החוץ            ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית

סך הכול יתרות מטבע החוץ

יולי 2025

222,157

4,611

226,768

יוני 2025

223,651

4,599

228,250

מאי 2025

219,086

4,553

223,639

אפריל 2025

217,489

4,546

222,035

מרץ 2025

214,394

4,416

218,810

פברואר 2025

215,898

4,356

220,254

ינואר 2025

211,710

4,358

216,068

דצמבר 2024

210,170

4,400

214,570

נובמבר 2024

212,684

4,416

217,100

אוקטובר 2024

211,638

4,436

216,074

ספטמבר 2024

215,807

4,570

220,377

אוגוסט 2024

212,847

4,538

217,385

יולי 2024

209,141

4,493

213,634

x