פאגאיה מדווחת על תוצאות הרבעון השני 2025 והמחצית

ביצועי שיא בפרמטרים המרכזיים:
רווח נקי של 17 מיליון דולר - עלייה של 91 מיליון דולר YOY (Year-Over-Year).
EBITDA מתואם של 86 מיליון דולר - עלייה של 72% לעומת השנה הקודמת.
הכנסות בהיקף של 326 מיליון דולר - עלייה של 30% לעומת השנה הקודמת.
נפח רשת בהיקף של 2.6 מיליארד דולר - עלייה של 14% לעומת השנה הקודמת.
החברה מעלה את התחזית לשנה כולה עבור היקף ההכנסות, הרווח הנקי (GAAP) וה-EBITDA המתואם.
הנפקה מוצלחת של איגרות חוב בהיקף של 500 מיליון דולר ל-5 שנים בריבית של 8.875%.
פאגאיה טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ: PGY) ("פאגאיה", "החברה" או "אנחנו"), חברת טכנולוגיה גלובלית המספקת תשתית AI למערכת הפיננסית, הודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2025.
"התוצאות שלנו משקפות את הביצועים של רשת השותפויות הפיננסיות של החברה לצורכי הלוואות ומימון של גופים פיננסיים. בזכות השילוב בין מגוון מקורות הכנסה, מודל תפעולי דינמי ויעיל ויתרון מבוסס דאטה, פאגאיה ממשיכה ליצור הצעת ערך ייחודית — במטרה לגשר ולחבר בין וול סטריט למיין סטריט בטווח הארוך," ציין גל קרובינר, מנכ"ל ומייסד שותף.
תחזית לרבעון השלישי של 2025
|
3Q25
|
נפח רשת
|
צפוי להיות בין 2.75 מיליארד דולר ל-2.95 מיליארד דולר
|
סך ההכנסות
|
צפוי להיות בין 330 מיליון דולר ל-350 מיליון דולר
|
EBITDA מתואם
|
צפוי להיות בין 90 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר
|
רווח נקי GAAP*
|
צפוי להיות בין 10 מיליון דולר ל-20 מיליון דולר
תחזית שנת 2025 כולה
|
שנת הכספים 2025
|
נפח רשת
|
צפוי להיות בין 10.5 מיליארד דולר ל-11.5 מיליארד דולר
|
סך ההכנסות
|
צפוי להיות בין 1.25 מיליארד דולר ל-1.325 מיליארד דולר
|
EBITDA מתואם
|
צפוי להיות בין 345 מיליון דולר ל-370 מיליון דולר
|
רווח נקי GAAP*
|
צפוי להיות בין 55 מיליון דולר ל-75 מיליון דולר
עיקרי הרבעון השני של 2025
כל ההשוואות נעשות לעומת התקופה המקבילה ב-2024 ועל בסיס שנתי אלא אם צוין אחרת.
שיא ברווח הנקי (GAAP) של 17 מיליון דולר (מעל התחזית ל-10 מיליון דולר) וצמיחה בהיקף של 91 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת, בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות וירידה בהוצאות.
שיא בהנפקות (נפח הרשת) של 2.6 מיליארד דולר (מעל התחזית של 2.3 עד 2.5 מיליארד דולר) צמיחה של 14% משנה לשנה, שמונע ע"י צמיחה באשראי לצורכי רכישת רכב ואשראי בנקודות מכירה (BNPL – Buy Now, Pay Later; POS – Point of Sale) תוך שמירה על בחיתום זהיר.
שיא הכנסות בהיקף של 326 מיליון דולר (מעבר לתחזית של 290 עד 310 מיליון דולר) צמיחה של 30% משנה לשנה.
הכנסות שיא מעמלות בניכוי עלויות ייצור ("FRLPC") בהיקף של 126 מיליון דולר זינוק של 30% משנה לשנה, שמונעות על ידי שיפור המודל הכלכלי מול הפרטנרים בעולמות האשראי הצרכני, ובאשראי לצורכי מימון רכישת רכבים.
ה-EBITDA המתואם בהיקף של 86 מיליון דולר (לעומת תחזית של 75 עד 90 מיליון דולר) טיפס ב-36 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שנהנה מצמיחה ב-FRLPC ובמינוף התפעולי ככל שהעסק מתרחב.
רווח נקי (מתואם) של 51 מיליון דולר, שאינו כולל את ההשפעה של סעיפים שאינם במזומן כגון הוצאות תגמול מבוססות מניות.
החברה גייסה 2.3 מיליארד דולר ב-6 עסקאות ABS ברבעון השני, שיא רבעוני והרחיבה את רשת המימון שלה ב-10 משקיעים חדשים, בסך הכל 145 שותפי מימון, עם 2 עסקאות נוספות שבוצעו עד כה ברבעון השלישי.
החברה הנפיקה את איגוח ה- ABS הראשון שלה בדירוג AAA בסך 300 מיליון דולר, עדות לביצועים העקביים והצומחים של עסקי הרכב שלנו.
איגוח POSH Point-of-Sale ABS בדירוג AAA של 300 מיליון דולר.
החברה הודיעה על הסכמי מכירת תיקים מלאים חדשים עם Castlelake ביולי לרכישת עד 2.5 מיליארד דולר בהלוואות אישיות.