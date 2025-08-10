הצמיחה הכלכלית בסכנה

ד"ר ננט הכלר-פיידהרב, מנהלת ההשקעות הראשית של הבנק השווייצרי לומברד אודייר באירופה, יחד עם הכלכלן פיליפו פלוטי ואנליסט המניות סרג' רוצר, התייחסו להשפעות הכלכליות של החלת המכסים האמריקאיים על סחורות שמקורן בשווייץ.

נשיאת שווייץ, קרין קלר-זוטר, חזרה מוושינגטון לאחר שמאמצי הרגע האחרון לחתימת הסכם סחר עם ארצות הברית כשלו. ההצעה המעודכנת של שווייץ לא התקבלה, והמועד האחרון למו״מ לא הוארך. החל מהיום, ארה״ב מטילה מכס של 39 אחוז על מרבית המוצרים המיובאים משווייץ. החרגות זמניות ניתנו לתרופות, מוליכים למחצה, מוצרי אלקטרוניקה, מינרלים, מתכות יקרות ולייצוא חוזר של מוצרים אמריקאיים שלא עברו שינוי. מוצרים אלו נמצאים כעת בבחינה מחודשת מצד הממשל האמריקאי.

להערכתנו, מעט פחות משני שלישים מהייצוא השווייצרי לארצות הברית יושפע מהעלאת שיעור המכס. ארצות הברית היא שוק הייצוא השני בגודלו עבור שווייץ לאחר האיחוד האירופי, ועמדה בשנת 2024 על 13 אחוז מהייצוא הכולל של המדינה.

שווייץ צפויה לנסות לחדש את המגעים מול הנשיא טראמפ, תוך אפשרות להצעת ויתורים שאינם בתחום המכס. בין האפשרויות: רכישת גז טבעי נוזלי, השקעות לפי מודלים שכבר הוסכמו מול האיחוד האירופי, יפן וקוריאה הדרומית, רכש ביטחוני כמו מטוסי F-35, או פתיחת שוק החקלאות לתחרות. עם זאת, מאחר ששווייץ כמעט ואינה נשענת על גז, והמגזר החקלאי רגיש מבחינה פוליטית, מהלכים כאלו יהיו מורכבים ועלולים לדרוש אישור ציבורי במשאל עם.

במקביל, מתנהלים בארצות הברית הליכים משפטיים נגד חוקתיות המכסים. פסק דין סופי של בית המשפט העליון לא צפוי לפני אמצע 2026. בטווח הקרוב, המוקד עובר לתחום הפארמה. הממשל האמריקאי צפוי להכריז עוד החודש על מסלול מדורג להטלת מכסים על תרופות, שיחל בשיעור נמוך אך יעלה באופן חד בשנת 2027. ייתכן ששווייץ תצליח להשיג הסכם שיגביל את גובה המכס, בדומה להסכם שכבר נחתם מול האיחוד האירופי.

בהתאם לכך, אנו מאשרים את תחזית הצמיחה המעודכנת שלנו לשווייץ לשנת 2025, שעומדת כעת על 0.9 אחוז, לעומת תחזית קודמת של 1.1 אחוז. תחזית זו משקפת את חוסר הוודאות בנוגע להיקף המכסים ולמשך הזמן שבו יישארו בתוקף, כמו גם את האפשרות שחברות שווייצריות יעבירו חלק מהפעילות שלהן לאיחוד האירופי כדי ליהנות ממכסים נמוכים יותר.

שוקי המניות השווייצריים צפויים להגיב היום בעוצמה רבה יותר מאשר בתחילת השבוע. ייתכן שהפער בין הסקטורים יעמיק, כאשר ענפים מקומיים כמו בנקאות, ביטוח, טלקום ותשתיות ימשיכו להפגין יציבות, בעוד סקטורים המבוססים על ייצוא יספגו לחצים. מניות התרופות כבר מגלמות רמות סיכון גבוהות יחסית, ולכן הירידות בהן צפויות להיות מתונות.

תשואות האג"ח הממשלתיות של שווייץ צפויות לרדת עוד. אנו מעריכים כי הבנק המרכזי של שווייץ ישאיר את הריבית ברמה של אפס, אך עקום התשואות בשוק עשוי להעמיק לתוך תחום שלילי. התחזית שלנו לתשואת אג"ח ממשלתית ל־10 שנים נותרת ברמה של 0.15 אחוז.

לבסוף, אנו צופים היחלשות נוספת של הפרנק השווייצרי מול האירו, עד לרמה של 0.95 בטווח הקצר. תחזית 12 החודשים שלנו עומדת כרגע על 0.93, ואנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות מקרוב.



יצוא הזהב לארה"ב זינק מסיבות טכניות בלבד:

קיראן קאוושיק, אסטרטג מט"ח גלובלי, ופיליפו פלוטי, כלכלן בבנק לומברד אודייר, התייחסו לעלייה החריגה ביצוא הזהב משווייץ לארצות הברית בשנת 2025 – תופעה שזכתה לאחרונה להתעניינות רבה מצד גורמים פוליטיים וכלכליים.

לדבריהם, הזינוק ביצוא נובע מגורמים טכניים זמניים בלבד. בין היתר, יצואנים קידמו משלוחים לפני כניסת המכסים לתוקף, נוצרו הזדמנויות ארביטראז' בין בורסת ניו יורק ללונדון, והתקנים הייחודיים בארה"ב יצרו ביקוש למזקקות שווייצריות שיעבדו מחדש את הזהב.הם מדגישים כי נתוני יצוא הזהב מעוותים את מאזן החשבון השוטף של שווייץ, ואינם משקפים את המצב הכלכלי האמיתי. גם הבנק המרכזי של שווייץ סבור כי יש להחריג את זרמי הסחר בזהב מהניתוחים המאקרו כלכליים.

מאחר שהענף מתבסס בעיקר על זיקוק חוזר של זהב מיובא, התרומה נטו שלו לכלכלה נמוכה.להערכתם, שווייץ יכולה לשקול תעריף יצוא ממוקד על זהב כדי להפחית את הלחץ האמריקאי, מבלי לפגוע בתעשייה כולה. מדובר באופציה זמנית שתוכל לשמש ככלי דיפלומטי מול וושינגטון. עם זאת, ייתכן שהיקף היצוא יתכווץ ממילא לאחר גל ההצטיידות שנרשם בתחילת השנה. אם עליית הייצוא בזהב היא שאכן הובילה את ממשל טראמפ להטיל מכסים רוחביים על שווייץ, פתרון ממוקד בענף הזה עשוי למנוע החרפה נוספת ביחסים.