בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט

אחרי חודש אפריל שעברנו והרבה שיח סביב volmageddon (מי ששכח או לא מכיר ממליץ לחפש בגוגל) אז תסתכלו לאן הגענו:

מדד S&P 500 משקל שווה יותר תנודתי פי 1.7 ממדד רגיל S&P 500.

גולדמן מציין בכל ההיסטוריה של הדאטה שלהם לא היה מקרה כמו עכשיו שהתנודה הממומשת הממוצעת בפועל גבוהה מהתנודתיות הגלומה, אינדיקציה לכך שהשוק תימחר את הסיכון בחסר ביחס למה שאכן התרחש בפועל או במילים אחרות מחיר האופציות מאוד זול.

סיטי:

מעלה את תחזית מחיר הזהב לשלושה חודשים לרמה של 3,500 דולר לאונקיה.

העדכון נובע מהחמרה בתחזית הצמיחה והאינפלציה בארה”ב, מכסים גבוהים מהצפוי, היחלשות בשוק העבודה האמריקאי, ועלייה בחששות בנוגע לעצמאות הפדרל ריזרב מול הנתונים הכלכליים.

המכסים בארה”ב פורסמו ברמות הגבוהות של טווח הציפיות, מה שסביר להניח יוביל לאינפלציה בטווח הקצר ויתמוך בעליית מחירי הזהב.

UBS:

נתוני הרבעון השני של מועצת הזהב העולמית מצביעים על האטה קלה ברכישות הזהב מצד בנקים מרכזיים, אך 43% ממנהלי הרזרבות עדיין מתכננים להגדיל את החזקותיהם לעומת 29% בלבד ב-2024.

הביקוש להשקעות בזהב נותר חזק, בהובלת רכישות של קרנות סל ומטילי/מטבעות זהב.

מגמות של דה-דולריזציה, סנקציות, ספקות ביחס למדיניות הפד, ומתיחות גיאו-פוליטית כולם תומכים בתחזית מחיר של 3,500 דולר לאונקיה.

עוד קצת נתונים לגבי ה-exceptionalism של שוק האמריקאי: בסוף יולי חלק של ארה״ב בשוק המפותח עלה חודש שלישי ברציפות והגיע ל-72.5%, אירופה חזרה לרדת ל-16.1%.

JPM Intelligence:

לגבי ״הקונה הגדול״ של שוק האמריקאי: הרכישות החוזרות (buybacks) הגיעו ביולי לרמה של 166 מיליארד דולר לעומת שיא קודם של 88 מיליארד דולר ביולי אשתקד. לאחר רכישות בהיקף של 600 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2025, השוק צפוי בקלות לעבור את רף טריליון הדולר השנה, ולשבור את השיא הקודם של 943 מיליארד דולר שנרשם ב-2024.

בפינה הקבועה שלנו של העולמות AI:

Morgan Stanley:

44% מהמתמחים באירופה משתמשים ב-ChatGPT על בסיס יומי, שיעור גבוה משמעותית לעומת 30% מהמתמחים בארה״ב, וכמעט פי ארבעה מהשימוש היומי אשתקד. רק 5% מהמתמחים באירופה כלל לא משתמשים ב-ChatGPT. נתונים אלו תואמים להערכתנו שלפיה אימוץ הבינה המלאכותית באירופה מוערך בחסר על ידי השוק.

TS Lombard:

למרות שהתשואה על אג”ח ממשלת ארה”ב ל-10 שנים עשויה להמשיך לרדת בטווח הקצר, בשל חולשת הצמיחה בארה”ב, גוברים החששות בנוגע לשוק העבודה האמריקאי וכן קיימת סבירות גבוהה לשינויים בהרכב הפד מה שעשוי להגביר את הציפיות להורדת ריבית. עם זאת, להערכתנו, התשואה על אג”ח ה-10 שנים תסיים את השנה ברמה גבוהה יותר מהרמה הנוכחית.