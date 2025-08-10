לרבו פיטנס יש 2 מועדונים בבעלות מלאה במרום נווה רמת גן, הצבי רמת גן ומועדון עתידי בהקמה בתל אביב ו-11 מועדונים המוחזקים על ידי 6 זכיינים באור יהודה, קריית אונו, פתח תקווה, שלם, בת ים, נתניה, ראשון לציון, אשדוד, כפר סבא, מודיעין וחולון
שטח מועדון ברשת רבו פיטנס הינו כ-120 מ"ר ובו כ-14-18 מיטות פילאטיס וכ-650-1200 מתאמנות בכל מועדון
קרן שתוי, מנכ"לית הולמס פלייס: "אנו נרגשים לקראת צרופה של רבו פילאטיס לקבוצת הולמס פלייס ורכישה זאת עומדת בקנה אחד עם אסטרטגיית הצמיחה של החברה. רבו פילאטיס הוכיח את עצמו כעסק יוצא דופן עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. רבו פילאטיס פונה לקהל נשי ממוקד המציע חווית לקוח ושיעורי פילאטיס מכשירים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר ולראייה כמות המנויים הגבוהה שלו ביחס לשוק. אנו עמלים בימים אלו על תוכנית התרחבות משמעותית לרשת וצופים שהיא תעמוד על כ-30 מועדונים עד שנת 2030."
קבוצת הולמס פלייס רכשה 51% ממניות רשת מועדוני הפילאטיס מכשירים REVO FITNESS בשווי של מעל 10 מיליון ₪. העסקה תלויה באישור הממונה על ההגבלים.
רשת רבו פיטנס מפעילה 13 מועדוני פילאטיס מכשירים לנשים בלבד ברחבי הארץ ומועדון בשלבי הקמה.
לרבו פיטנס יש 2 מועדונים בבעלות מלאה במרום נווה רמת גן, הצבי רמת גן ומועדון עתידי בהקמה בתל אביב ו-11 מועדונים המוחזקים על ידי 6 זכיינים באור יהודה, קריית אונו, פתח תקווה, שלם, בת ים, נתניה, ראשון לציון, אשדוד, כפר סבא, מודיעין וחולון.
שטח מועדון ברשת רבו פיטנס הינו כ-120 מ"ר ובו כ-14-18 מיטות פילאטיס וכ-650-1200 מתאמנות בכל מועדון
מועדוני הפילאטיס מכשירים של רבו פיטנס מציעים אימונים של 45 דקות כל אימון, 20 שיעורים ביום, 7 ימים בשבוע. המוצר בנוי ממנוי חודשי (פעם-פעמיים בשבוע) וכרטיסיות (10,20,30) והכנסות פריפיט.
קרן שתוי, מנכ"לית הולמס פלייס: "אנו נרגשים לקראת צרופה של רבו פילאטיס לקבוצת הולמס פלייס ורכישה זאת עומדת בקנה אחד עם אסטרטגיית הצמיחה של החברה. רבו פילאטיס הוכיח את עצמו כעסק יוצא דופן עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. רבו פילאטיס פונה לקהל נשי ממוקד המציע חווית לקוח ושיעורי פילאטיס מכשירים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר ולראייה כמות המנויים הגבוהה שלו ביחס לשוק. אנו עמלים בימים אלו על תוכנית התרחבות משמעותית לרשת וצופים שהיא תעמוד על כ-30 מועדונים עד שנת 2030."
ברק טננבוים, מייסד ובעלי רבו פיטנס: "אנחנו נרגשים להצטרף לקבוצת הולמס פלייס בהובלת קרן. הולמס פלייס נשענת על ערכים משותפים לשלנו בדגש על חדשנות ושירותיות בלתי מתפשרת למתאמנות. אני בטוח שיחד נוביל את רשת רבו פילאטיס לשיאים חדשים ונגדיל באופן משמעותי את הפעילות ומספר הסניפים".