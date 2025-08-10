הפד על קו ההכרעה, המכסים של טראמפ בוחנים את הסבלנות של השווקים

הפד שוקל את הצעד הבא- הפער בין זהירות להזדמנות

סילביה יבלונסקי, מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית ב־Defiance ETFs, מעריכה כי הפדרל ריזרב נמצא ב"מצב המתנה זהיר", תוך שמירה על נטייה ניצית. לדבריה, הירידה המתונה באינפלציה וסימני האיזון בשוק העבודה מאפשרים לפד להחזיק את הריבית ללא שינוי בטווח הקצר, אך שתי קריאות אינפלציה נוספות ברמה נמוכה עשויות לפתוח פתח להורדה כבר בסוף השנה. "הפד חושש לחתוך מוקדם מדי ולהצית מחדש את האינפלציה, במיוחד בשירותים", היא מדגישה.

היא מוסיפה כי הכלכלה האמריקאית שומרת על חוסן, עם צמיחה מתונה אך חיובית, צריכה פרטית שנשארת מעל המים, ושוק עבודה שנפתח בהדרגה. "הסיכונים המרכזיים הם טעויות מדיניות מוניטריות או בתחום הסחר, ושיבושים גלובליים", אומרת יבלונסקי.

שוק העבודה- חולשה מפתיעה ומדאיגה

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר ב Leverage Shares, מציירת תמונה פסימית בהרבה. ביולי נוספו רק 73 אלף משרות חדשות, הרבה פחות מהתחזיות ל 110 אלף, והתרומה כולה הגיעה מתחום הבריאות והרווחה. נתוני מאי ויוני תוקנו כלפי מטה ב־258 אלף משרות, מה שהוריד את ממוצע שלושת החודשים האחרונים ל 80 אלף בלבד, לעומת 150 אלף קודם לכן. שיעור האבטלה עלה ל־4.2% ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה ירד, מה שמעיד על יציאה של עובדים משוק העבודה במקביל לעלייה באבטלה.

"הנתונים האלו מגבירים את הלחץ על הפד להוריד ריבית כבר בספטמבר", אומרת טודורובה, ומזכירה כי מינויו הצפוי של סטיבן מירן התומך במדיניות מרחיבה עשוי להאיץ את המהלך.

מרינו: חוסר אמון בנתוני התעסוקה

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב־Themes ETFs, מסביר את תגובת המשקיעים במילה אחת- "בלבול". לדבריו, השיטה הנוכחית לאיסוף נתוני תעסוקה מיושנת ומתבססת על דיווחים וולונטריים, "ובמצב שבו AI וטכנולוגיה משנים את הכלכלה, לא ייתכן שנמשיך למדוד את השוק בכלים של 'דואר צב'". מרינו סבור שדרוש שינוי שורשי במערכת כדי להחזיר את אמון המשקיעים.

המכסים של טראמפ – בין עידוד השקעות לשיבוש שרשראות אספקה

סילביה יבלונסקי מציינת כי מכסים על מוצרים מטכנולוגיה מסין יכולים מצד אחד להאיץ השקעות בייצור שבבים בארה"ב, אך מצד שני להעלות עלויות ולשבש שרשראות אספקה, במיוחד בקטגוריות בעלות שולי רווח נמוכים.

ויולטה טודורובה מוסיפה כי תכניות המכס של טראמפ, הכוללות מס של עד 100% על מוליכים למחצה, עלולות ליצור יתרון לחברות שכבר משקיעות בייצור בארה"ב כמו TSMC, סמסונג ו SK Hynix, אך עלולות גם לגרום לעלייה במחירי האלקטרוניקה ולחוסר ודאות בשוק. לדבריה, קרן המטבע וה OECD כבר חתכו תחזיות צמיחה עולמיות ל־2025 בגלל ההשלכות הצפויות.

במבט רחב יותר, טודורובה מעריכה כי המכסים, שיחולו על מעל 60 מדינות, "יוסיפו חיכוך למסחר העולמי, יגבירו לחצים אינפלציוניים, ויעכבו את הצמיחה הכלכלית, במיוחד מחוץ לארה"ב".

עונת הדוחות: AI מזניק את הטכנולוגיה, אנרגיה ורכב בצל ירידות

פול מרינו מציין כי עונת הדוחות לרבעון השני נפתחה על רקע חששות ממכסים, ריבית גבוהה ושוק עבודה מתקרר , אך הציגה חוסן מרשים: 83% מחברות S&P 500 עקפו את תחזיות הרווח למניה.

הסקטור הטכנולוגי בלט עם ביקוש גואה לשבבי AI: מטא, אלפבית, מיקרוסופט ואמזון נהנו מצמיחה, ואילו אפל התקשתה להציג קפיצה ב AI וסבלה מלחצי מכסים.

ג'יי פי מורגן רשם זינוק של 15% בהכנסות ממסחר במניות, אך בנקים אחרים כמו וולס פארגו הציגו חולשה בהכנסות מריבית.

מנגד, סקטור הרכב נחלש: מניית טסלה צנחה ב 9% עקב ירידה במשלוחים ומחלוקות פוליטיות סביב החברה. בתחום האנרגיה, שברון דיווחה על רווח של 2.5 מיליארד דולר, ירידה לעומת השנה הקודמת.

בתחום מוצרי הצריכה, יוניליוור ואדידס הציגו עמידות למרות תנודות במטבעות, וענף הבריאות רשם תוצאות מעורבות.

השבוע הקרוב- נתוני אינפלציה ומכירות קמעונאיות במוקד

כל שלושת המומחים מסכימים כי השבוע הקרוב יהיה קריטי. ב 12 באוגוסט יתפרסמו מדדי ה CPI וה Core CPI, ב 14 לחודש נתוני תביעות האבטלה ומדד המחירים ליצרן, וב 15 לחודש נתוני המכירות הקמעונאיות.

דוחות של סיסקו, Applied Materials, ג'ון דיר ובירקנשטוק צפויים להשפיע על סקטורי הטכנולוגיה, החקלאות והצריכה. במקביל, הדדליין להסכם הסחר בין ארה"ב לסין ופגישת טראמפ-פוטין עשויים להוסיף תנודתיות לשווקים.