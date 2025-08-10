חוזה ענק בפסולת: ר.ג.א זכתה במכרז לפינוי ואיסוף אשפה ברשות מקומית במרכז הארץ

חברת ר.ג.א (ת"א: רגאש), מהחברות הגדולות והמובילות בישראל במתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה, ניקיון ותברואה לרשויות מקומיות ולגופים ממשלתיים - מודיעה על זכייה במכרז ענק משולב לפינוי ואיסוף אשפה וניקוי רחובות ברשות מקומית במרכז הארץ, למתן שירות לאוכלוסייה בהיקף של כ-370 אלף תושבים. מדובר באחת מהזכיות הגדולות בענף, הן מבחינת היקף השירות והן מבחינת הפוטנציאל הכלכלי. ההודעה מגיעה ימים ספורים לאחר השלמת המיזוג עם וואליו קפיטל וואן ותחילת המסחר במניית ר.ג.א בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ב-6 באוגוסט 2025.
המכרז כולל התקשרות לתקופה ראשונית של 3 שנים עם אופציה להארכה של עד 4 שנים נוספות מצד הרשות המקומית - קרי, עד 7 שנות פעילות בסה"כ.
להערכת החברה, המחזור השנתי הצפוי מההתקשרות עומד על כ-62.2 מיליון ₪, בעוד המחזור הכולל האפשרי (במימוש מלא של ההסכם) צפוי להגיע לכ-436 מיליון ש"ח.
השירות יסופק לאוכלוסייה המונה כיום כ-370 אלף תושבים, מה שהופך את השירות לפינוי ואיסוף אשפה באזור זה למשימה לוגיסטית רחבת היקף ועתירת משאבים.
הזכייה הנוכחית מצטרפת לשורת הצלחות נוספות של ר.ג.א, שזכתה מאז פברואר 2025 ב-6 מכרזים נוספים ברחבי הארץ, בהיקף מצטבר של כ-115 מיליון ₪. יחד עם מכרז זה, צבר ההזמנות מהסכמים חתומים של החברה עם רשויות מקומיות עומד על כ-1.38 מיליארד שקל.
לדברי יו"ר ר.ג.א, דניאל לבנטל, "הזכייה במכרז הנוכחי מהווה מהלך אסטרטגי חשוב נוסף במימוש חזון הצמיחה של ר.ג.א, וצפויה להגדיל את המחזור השנתי של החברה בכ-15%-20%. מעבר להיבט הפיננסי, מדובר בהבעת אמון של אחת הרשויות המורכבות והמרכזיות בישראל ביכולות התפעוליות ובמוניטין שצברנו לאורך השנים. ר.ג.א ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקן מוביל בשוק התשתיות המוניציפליות ושירותי הקיימות - עם פריסה ארצית, ניסיון מוכח ויתרון לגודל."