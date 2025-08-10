הפניקס פיננסים מצטרפת למדד MSCI ישראל

הפניקס, קבוצת ניהול הנכסים, הביטוח והפיננסים המובילה בישראל, מצטרפת למדד MSCI ישראל של חברת המדדים העולמית MSCI. מניות החברה צפויות להיכלל במדד החל מסיום המסחר ביום 26 באוגוסט 2025. MSCI ישראל הוא מדד של שוק מפותח, שנועד לעקוב אחר הביצועים של החברות הגדולות והבינוניות (Large and mid-cap) בשוק הישראלי. המדד כולל חברות העומדות בקריטריונים ספציפיים של שווי שוק ונזילות במניה. המדד משמש כבנצ'מארק עבור מנהלי השקעות וכבסיס לקרנות סחירות העוקבות אחר מדדים.
בשנים האחרונות הפכה הפניקס מחברה עם שווי שוק קטן יחסית, המתאפיינת בנפחי מסחר מוגבלים והיכרות מועטה בקרב קהילת המשקיעים הגלובלית, לחברה מבוקשת ואטרקטיבית, כשמנייתה מרכזת מחזורי מסחר בסך של 70-110 מיליון שקל בממוצע ביום. כיום, הפניקס מרכזת עניין בקרב קשת רחבה של משקיעים מוסדיים בינלאומיים מובילים, כאשר 30-40% ממניות החברה מוחזקות על ידי משקיעים גלובליים. המשקיע הבינלאומי הגדול ביותר בחברה היא קרן ההשקעות Affinity Partners, המנוהלת על ידי ג'ארד קושנר.
מאז ש- MSCI סיווגה את ישראל בשנת 2010 כשוק מפותח, הפך מדד MSCI ישראל לכלי מרכזי לצורך מעקב והשקעה בשוק הישראלי. הכללת חברה במדד MSCI המיוחס למדינה ספציפית משמעו לרוב גם הכללתה במדדי MSCI נוספים, כגון: MSCI World, MSCI Developed Markets, MSCI ACWI, ומדדים סקטוריאליים כמו MSCI Financials. כיום, שוק ההון הישראלי מושך אליו מספר הולך וגדל של משקיעים בינלאומיים. באחרונה אף הודיעה הבורסה לניירות ערך בתל אביב על מעבר לשבוע מסחר בימים ב'-ו' החל מינואר 2026.
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: "אנו שמחים מאוד להצטרף למדד MSCI ישראל. ההכללה של מניית הפניקס במדד משקפת את הביצועים החזקים של החברה, הצמיחה העקבית והמעמד החזק שלו היא זוכה בשוק הישראלי. ההצטרפות למדד גם מדגישה את האמון המתמשך בחברה – הן מצד משקיעים מישראל והן מצד משקיעים מרחבי העולם. הכללת המניה במדד רב השפעה זה היא אבן דרך חשובה לחברה, שמחזקת עוד יותר את הנראות שלה בזירה הבינלאומית. כחלק מאסטרטגיית יצירת הערך המוכחת שלנו, הפניקס ממשיכה להתמקד בצמיחה בכל תחומי פעילותה, ובראשם תחומי ניהול הנכסים והביטוח".