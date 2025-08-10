פי.סי.בי טכנולוגיות בתוצאות שיא לרבעון השני של 2025

צבר ההזמנות של 178 מיליון דולר התומך בהמשך הצמיחה;
ההכנסות ברבעון השני של 2025 צמחו בכ-25.3% לשיא של 44.4 מיליון דולר;
הרווח הגולמי זינק בכ-51% לכ-9.8 מיליון דולר;
הרווח התפעולי גדל בכ-114.6% לכ-4.9 מיליון דולר;
ה-EBITDA צמח בכ-65.3% לשיא חדש של כ-7 מיליון דולר;
הרווח הנקי בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-6 מיליון דולר - גידול של 64.5%;
פי.סי.בי טכנולוגיות, בשליטת קרן פימי, העוסקת בייצור מעגלים מודפסים והרכבת רכיבים אלקטרוניים, פרסמה הבוקר את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של 2025. החברה, בשליטתה של קרן פימי, מדווחת על תוצאות שיא, המשך מגמת הצמיחה עם גידול דו ספרתי במכירות ורווחיות גולמית גבוהה בכל שלושת מגזרי הפעילות של החברה.
הכנסות החברה ברבעון השני של 2025 עלו לשיא חדש של 44.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-35.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-25.3%.
הכנסות מגזר המעגלים המודפסים גדלו בכ-12% ביחס לרבעון המקביל אשתקד; הכנסות מגזר זיווד אלקטרוניקה גדלו בכ-52%; והכנסות מגזר המזעור צמחו בכ-73% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. החברה ממשיכה להשקיע במגזר המזעור, שנחשב למנוע צמיחה מרכזי בשנים הקרובות.
בחציון הראשון של 2025 הסתכמו הכנסות החברה בכ-85.3 מיליון דולר, עלייה של 23.1% לעומת הכנסות בסך של כ-69.3 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.
צבר ההזמנות וההזמנות הצפויות של הקבוצה עלה ל-178 מיליון דולר, גידול של כ-4 מיליון דולר לעומת סוף הרבעון הראשון של 2025. העלייה משקפת המשך ביקושים חזקים בכלל מגזרי הפעילות. מגזר זיווד אלקטרוניקה היווה עם תרומה של 92 מיליון דולר. מגזר המעגלים המודפסים תרם 79 מיליון דולר, ומגזר המזעור – כ-7 מיליון דולר.
הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-9.8 מיליון דולר, לעומת כ-6.5 מיליון דולר - זינוק של כ-52% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עמד על 22.2% מההכנסות. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מגידול בהכנסות, משיפור ביעילות התפעולית ומשיפור בתמהיל הלקוחות.
במגזר המעגלים המודפסים הריווחיות הגולמית נשארה דומה לרבעון המקביל אשתקד ועמדה על כ-26.3%, במגזר זיווד אלקטרוניקה הריווחיות הגולמית הגיעה לכ-13.5% בהשוואה לכ-7.1% ברבעון מקביל אשתקד, ובמגזר מזעור מערכות אלקטרוניות הריווחיות הגולמית עמדה על כ-40% בהשוואה לכ-22.7% ברבעון מקביל אשתקד.
בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח הגולמי בכ-18.6 מיליון דולר, עלייה של 58.1% לעומת רווח גולמי בסך של כ-11.7 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-4.9 מיליון דולר (11.1% מההכנסות), לעומת כ-2.3 מיליון דולר (6.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. – עלייה של 114.6%.
בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח התפעולי בכ-9.1 מיליון דולר, עלייה של 158% לעומת רווח תפעולי בסך של כ-3.5 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-6.96 מיליון דולר (15.7% מההכנסות) – בהשוואה ל-4.2 מיליון דולר (11.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד – גידול של 65.4%. השיפור נובע מהעלייה ברווחיות הגולמית והתפעולית בכלל מגזרי הפעילות.
ה-EBITDA בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-13.2 מיליון דולר (15.5% מההכנסות), בהשוואה ל-7.4 מיליון דולר (10.8% מההכנסות) בחציון המקביל אשתקד – גידול של 77%.
הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-1.4 מיליון דולר, לעומת כ-2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מגידול בהוצאות המימון, שנבע בעיקרו מהשפעות של הפרשי שער חשבונאיים, שנוצרו בעיקר כתוצאה מהיחלשות ומתנודתיות בשער החליפין של הדולר מול השקל.
בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח הנקי בכ-6 מיליון דולר, עלייה של 64.5% לעומת רווח נקי בסך של כ-3.6 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.
ההון העצמי של החברה עמד בסיום הרבעון השני של 2025 על כ-83.3 מיליון דולר – גידול של כ-3% לעומת 80.8 מיליון דולר, ביום 30 ביוני 2024.
ב-11 במאי 2025 החליט דירקטוריון החברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך כולל של כ-18 מיליון ש"ח (0.2504882 ש"ח למניה). הדיבידנד שולם ב-30 ביוני 2025.
עובד שפירא, מנכ"ל פי.סי.בי טכנולוגיות: "אנו שמחים לדווח על רבעון מוצלח נוסף, עם שיאים חדשים במכירות, ברווחיות הגולמית, ברווחיות התפעולית וב-EBITDA. אנו ממשיכים לזהות גידול משמעותי בביקושים למוצרי החברה במגזר הביטחוני - הן בשוק המקומי והן בשווקים הבינלאומיים. החברה פועלת כעת באופן אסטרטגי לנצל את הזדמנויות הצמיחה שנוצרו, בהתבסס על הידע והיכולות הטכנולוגיות המתקדמות שפותחו בחברה במשך שנים. אנו ממשיכים להשקיע בהגדלת כושר הייצור על מנת שנוכל לענות על הצרכים הגוברים של לקוחותנו – ופועלים לתרגם את המומנטום שנוצר ליצירת ערך עבור כלל בעלי העניין בחברה".
65 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 64.68 מיליון בפיסיבי טכנ
קרנות נאמנות שמחזיקות את פיסיבי טכנ. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.35%
|
5923959.84
|
4.19%
|
13490925.3
|
2.79%
|
145989.54
|
2.61%
|
290183.58
|
2.34%
|
13764005.46
|
1.71%
|
137825.76
|
1.71%
|
398150.69
|
1.55%
|
3774038.4
|
1.51%
|
2579364
|
1.32%
|
309441.6