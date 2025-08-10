יונתן כץ "מלחמה עצימה בעזה תקשה על הורדת ריבית"

סקר מגמות בסקטור העסקי מצביע על התאוששות חלקית בפעילות ביולי עם ציפיות להאצה בפעילות בחודש הבא.
עסקים צופים התמתנות באינפלציה למרות החמרה בעוצמת המחסור בעובדים בתור מגבלה על הפעילות.
חידוש הלחימה בעזה ומגמת פיחות מתון בשקל יקשו על הורדת ריבית.
מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים בארה"ב מצביע על התמתנות בפעילות ועלייה בלחצי האינפלציה.
אנו צופים מדד של 0.4% ביולי (עם נטייה ל- 0.3%) עם עלייה חדה בסעיפי הטיסות לחו"ל ונופש מקומי.
שוק האג"ח: ללא צפי להורדת ריבית בנק ישראל בקרוב, קשה לצפות לרווח הון באפיקים הארוכים. קיימת עדיפות לאפיקים הצמודים בקצרים ושקלי קצר-בינוני.
התאוששות חלקית ביולי + אופטימיות קדימה
סקר מגמות בסקטור העסקי מצביע על התאוששות חלקית בפעילות עם מאזן נטו של 18.4 נקודת ברכיב המצב השוטף לעומת 14.8 ביוני אך עדיין נמצא על רמה נמוכה יחסית לחודש מאי (23.0 נקודות). יחד עם זאת, רכיב הציפיות לגבי הפעילות בחודש הבא מצביע על האצה עם מאזן נטו של 10.0 לעומת 2.79 לפני חודש. גם רכיב הצפי לשינוי בתעסוקה מצביע על קליטה מהירה יחסית של עובדים. בסקר ענפי ההיי טק שירותים )מידע ותקשורת( צופים גידול מהיר יחסית גם ביצוא בחודש הבא וגם בתעסוקה.
סקר מגמות בסקטור העסקי מצביע על עוצמה גבוהה במחסור בעובדים בתור מגבלה על הפעילות בענפי הבינוי והמסחר. למרות שמסתמנת התמתנות מסוימת בנתוני השכר (עד יוני), צפויים להיווצר לחצי שכר במספר ענפים.