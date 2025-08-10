האם דוחות ללקוח באמצעות מייל הכולל קישור לאזור האישי יכול להחליף דואר ?

האם המצאת דוחות ללקוח בהתאם לתקנות הדוחות, יכולה להיעשות גם באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני הכוללת קישור המפנה את הלקוח לאזור האישי שלו באתר האינטרנט של התאגיד המורשה שם יוכל לעיין בדוח, זאת בכפוף לקבלת הסכמת הלקוח לקבלת הדוחות בדואר אלקטרוני, ויידוע הלקוח כי יוכל לחזור בו מהסכמה זו בכל עת?
כן. במקרה בו הביע לקוח את הסכמתו מראש ובכתב לקבלת דוחות מאת התאגיד המורשה באמצעות דואר אלקטרוני, ניתן להמציא ללקוח את הדוח באופן ישיר באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות קישור ("לינק") שישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח, המפנה אותו לעיין בדוח באזור האישי שלו באתר האינטרנט של התאגיד המורשה. הקישור שישלח ללקוח ילווה בהסבר מפורט וברור בדבר הפעולות שעל הלקוח לבצע לצורך איתור הדוחות ועיון בהם, כמו כן, הקישור יפנה את הלקוח ישירות לאזור האישי, למקום בו יוכל לעיין בדוחות אלו ובהם בלבד, ולא יפנה לכל מידע נוסף מלבד זאת. יודגש כי על בעל הרישיון לוודא עדכניות כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח.