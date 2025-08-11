טונדו סמארט מודיעה על שני מהלכים מהותיים בתחום הבטחוני הגנתי

החברה קיבלה הזמנה מחברה ביטחונית ישראלית, הנמנית עם הגופים המרכזיים והמובילים בתעשיית הביטחון המקומית והעולמית -היקף העסקה כ- 2.1 מיליון שקל עם אפשרות להרחבה בעתיד

טונדו סמארט, המתמחה בפיתוח וייצור טכנולוגיות ניהול ושליטה לעיר חכמה מדווחת הבוקר, כי היא ממשיכה לחזק את מעמדה בתחום הבטחוני הגנתי. החברה פרסמה , כי חתמה על הסכם ראשון עם חברה ביטחונית ישראלית, הנמנית עם הגופים המרכזיים והמובילים בתעשיית הביטחון המקומית והעולמית, בהיקף של 2.1 מיליון שקל עם אפשרות להרחבה. תמורת הפרויקט תשולם לחברה בהתאם לאבני דרך שנקבעו בהסכם.

עסקה זאת מגיעה לאחר שבחודש פברואר השנה דיווחה החברה, כי חתמה התקשורת מהותית עם משרד הבטחון ובהסכם ראשון בהיקף של 8 מיליון שקל לאספקת טכנולוגיה לצרכים ביטחוניים-הגנתיים לצד אזרחיים. היום מעדכנת החברה , כי שיתוף הפעולה והפיתוח המשותף מתרחב, וזאת במימון מלא של המשרד. הרחבה זו נועדה לאפשר יישום רחב ומעמיק יותר של הפתרון המפותח גם בתשתיות ביטחוניות נוספות, עם אפשרות להרחבה עתידית משמעותית בהיקפה.

הפרויקט עם משרד הבטחון פתח אפיקים חדשים להתפתחות העסקית של טונדו, באופן כזה שהחברה תוכל לפתח ולשווק את הפתרון גם ללקוחות ביטחוניים נוספים (אזרחי וביטחוני), בכפוף לתשלום תמלוגים למשרד הביטחון.

גיא סעדי, מנכ"ל וממייסדי טונדו סמארט מסר: "ההתקשרות עם משרד הביטחון פתחה בפני טונדו אפיק חזק ורחב בתחום הבטחוני ואנו רואים שליחות אמיתית בפתרון הדואלי (ביטחוני-אזרחי) שטונדו מפתחת ובהעמדת היכולות הטכנולוגית של טונדו עבור משרד הביטחון. ההסכם הנוכחי עם החברה הבטחונית המובילה , הינו פועל יוצא של איכות הפתרונות שאנו מציעים ואני מאמין שהוא יתרחב בעתיד, במיוחד היום כאשר עיניי העולם כולו נשואות לאמצעים יוצאי הדופן של מדינת ישראל בתחום".

סעדי מוסיף: "טונדו מאמינה שההתקשרות עם משרד הביטחון מהווה צעד נוסף במימוש אסטרטגיית החברה להפיכת תשתיות לחכמות, בהתאם לחזון העסקי-טכנולוגי שלה. . בשלב הראשון, הפיכת תשתיות קיימות לחכמות בעזרת חומרה, תוכנה ומערכת ניהול מתקדמות, הממירות את התשתית לנכס מנוהל ורב-שימושי, המעניק ללקוח ערך משמעותי. מדובר במעבר מהותי הדומה למעבר מטלפון ישן לטלפון חכם. בשלב השני, לאחר הפיכת התשתית לחכמה ניתן להוסיף יישומים בהתאם לרצון או הצורך של הלקוחות, ועל ידי כך להעניק פתרונות לצרכים שונים ולפתור בעיות מורכבות ובשלב השלישי, המערכת מאפשרת איסוף נתונים באמצעות בינה מלאכותית (AI) ותרגומם לתובנות והמלצות אופרטיביות למקבלי ההחלטות הרלוונטיים".

