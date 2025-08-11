זה הזמן להשקיע בסין ?

היום סקירה קצת פילוסופית:

אני אתחיל עם כלכלן ראשי של גולדמן אינבסטמן בנקינג, סופר מעניין:

חלק ניכר מהפרשנות השלילית בתקשורת לאחרונה בנוגע לשוק העבודה התמקד בהעתקת מקומות עבודה על ידי בינה מלאכותית. ניתן לראות כי הבינה המלאכותית מתחילה להופיע בצורה ברורה יותר בנתונים. חלקה של התעסוקה בענף הטכנולוגיה הגיע לשיאו בנובמבר 2022, “חודש השקת ChatGPT” וירד מתחת למגמת ארוכת הטווח במהלך השנה האחרונה. נוסף על כך, שיעור האבטלה בקרב עובדי טכנולוגיה בגילאי 20–30 עלה מאז תחילת 2024 בכמעט 3 אחוז, יותר מפי ארבעה מהעלייה בשיעור האבטלה הכללי.

בהמשך לזה, מייקל הרטנט מנהל השקעות ראשי של BofA כותב בסקירה האחרונה שלו:

הבינה המלאכותית נמצאת כעת על סף גרימת שיבוש בשוק העבודה האמריקאי, כאשר שיעור האבטלה בקרב בעלי תארים אקדמיים זינק ל־8.1% לעומת 4.0% בדצמבר 2023.

מהו האות לכך שבועת הבינה המלאכותית סוף סוף מתפוצצת?

תשובתו של מייקל הרטנט: יש לצפות שהתשואות במניות האמריקאיות ימשיכו לעלות עד שמרווחי האשראי של סקטור הטכנולוגיה יתרחבו. זה יהיה האות לכך שקצב שריפת המזומנים של תחום ה-AI מאיים על השקעות היתר בבניית תשתיות לבינה המלאכותית. הרטנט מזכיר לנו, שתרחיש דומה התרחש במחצית השנייה של 1999, כאשר המיתון שבא לאחר מכן היה הגורם האמיתי לפריצת הפריון של שנות ה־2000.

מייקל גם נותן לנו את הראיה שלו מבחינה גאופוליטית:

המטבע החזק ביותר ב־2025 הוא, למרבה ההפתעה, הרובל הרוסי שעלה ב־42%. שוק המניות המצטיין הוא פולין עם עלייה של 54%, ואיגרות החוב של אוקראינה עלו ב־61% ב־12 החודשים האחרונים. כל אלה עשויים להמשיך לעלות על רקע אפשרות להסכם שלום בין רוסיה, אוקראינה ונאט”ו , אך בעיני הארטנט, ״עסקאות השלום ״ האטרקטיביות ביותר לרבעון השלישי הן השקעה ביפן, סין והודו כולן מדינות מייבאות נפט, וכולן צפויות להיות הבאות בתור ליהנות מהפחתת מכסים והסכמי סחר.

הארטנט עובר על המגמות הגיאופוליטיות האחרונות ומוצא כי “אמריקה תחילה = דולר אמריקאי אחרון”, וכי שנות ה־2020 מסמנות את סיום תקופת הדפלציה ביפן, תחילת תמריצים פיסקליים באירופה, והתחלת איזון מחדש של הצריכה בסין. בעיני אסטרטג בנק אוף אמריקה, כל אלה הם מגמות חיוביות לכלכלה העולמית שכהונת טראמפ עשויה להאיץ. בסיכום, הארטנט מציין כי הדולר האמריקאי נותר בשוק דובי, וכי האטרקטיביות הבינלאומית היא מבנית ולא מחזורית , אך סין היא כעת הבחירה המועדפת עליו: “בלתי אהודה, בשיא המכסים, עם תמריצי צריכה ועם עודף סחר שיא”.