נתונים רשמיים של ממשלת קפריסין: למעלה מ- 10% מהתיירים באי מגיעים מישראל

על פי נתונים רשמיים של ממשלת קפריסין בנוגע לענף התיירות המקומי בשנת 2024, מספר המבקרים באי זינק ל־4.2 מיליון תיירים – עלייה של 5.1% לעומת השנה הקודמת. המדינות המובילות בשיעור התיירות לאי היו בריטניה עם נתח של 34% מסך תנועת התיירות כולה, ואחריה במקום השני ישראל עם 10.5%, פולין עם 8.3%, גרמניה עם 5.7%, יוון עם 4.5% ושוודיה עם 3.7%.

מעל 80% מהמבקרים הצהירו כי הגיעו לחופשה, ורובם בחרו לנפוש בפאפוס (31.5%), איה נאפה (15.9%) ולרנקה (14.2%). ההכנסות מתיירות הסתכמו בכ־3.2 מיליארד אירו – עלייה של 7.3% ביחס ל־2023. ההוצאה הממוצעת לתייר עמדה בשנת 2024 על 794.40 אירו, עלייה של 2.1% לעומת 2023. ההוצאה הממוצעת הגבוהה ביותר לאדם נרשמה באוגוסט ועמדה על 921.59 אירו, בעוד ההוצאה הנמוכה ביותר נרשמה בינואר ועמדה על 513.32 אירו.

לצד הגאות בתיירות, נרשמת גם מגמה דומה בשוק הנדל״ן. על פי נתוני במבי דרימס, הישראלים מהווים כיום כ- 15% מסך הביקושים לרכישת דירות חדשות באי לצד הבריטים הפולנים והרוסים. במקביל חל גידול גם במספר היזמים הישראלים שפועלים באי ומציעים לישראלים לרכוש דירות באזורים השונים.

מארק זאבי יו"ר "במבי דרימס" מערכת המאפשרת מכירת דירות מרחוק באמצעות אמצעי המחשה מתקדמים ומספקת גישה מרחוק לעשרות פרויקטים ברחבי קפריסין מציין כי: " על פי הנתונים שלנו המבוססים על עשרות פרויקטים באי קפריסין בבעלות יזמים מקומיים ויזמים ישראלים, הרוכשים מישראל מהווים כ- 15% מסך הביקושים, כאשר בעונות התיירות הביקושים מצד ישראלים גדלים. ישראלים שמגיעים לחופשה רואים את ההתפתחות הנדל"נית באי את פיתוח התשתיות והפרויקטים החדשים ומתחילים להתעניין במחירים וברכישה.

לדבריו, שלושת היעדים המרכזיים להשקעה בקרב ישראלים הם: לרנקה לימסול ופאפוס. אך לאחרונה לרנקה מרכזת עניין רב יותר בעיקר במפרץ לרנקה, אזור שעובר פיתוח מואץ לאחר פינוי של חברת גז שהחזיקה בשטח גדול ממזרח לעיר לכיוון איה נאפה. במפרץ לרנקה נבנים היום עשרות פרויקטים חדשים במחירים נוחים ביחס לשאר האי ובוודאי ביחס לישראל עם פוטנציאל השבחה משמעותי עם השלמת הבנייה.

לצד הגידול בתיירות מישראל והגידול במספר העסקאות לרכישת דירות בקפריסין יש קהילה ישראלית שהולכת ומתרחבת, להערכת זאבי, כיום חיים בקפריסין כ־15 אלף ישראלים באופן קבוע, ולפחות 20 אלף נוספים מחזיקים נכס נוסף באי. הקהילות הגדולות מרוכזות בלימסול, פאפוס ולרנקה.

"השילוב בין תיירות פורחת, נגישות גבוהה ונדל״ן במחירים סבירים יוצר תשתית יציבה להשקעה", מסכם זאבי. "התיירות היא לא רק מנוע כלכלי , היא שער להשקעה ולמגורים עבור ישראלים ואירופים שמחפשים אלטרנטיבה איכותית, קרובה ובטוחה".

