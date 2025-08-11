סולרום קיבלה מענק מרשות החדשנות בסך של כ-2.5 מיליון שקל לפיתוח לייזר QCL PCSEL

הפיתוח יתבצע במסגרת תקציב מאושר של כ-4.5 מיליון שקל, במסלול לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון;
סולרום החזקות בע"מ (TASE:SLRM), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים - הודיעה היום כי קיבלה אישור למענק מרשות החדשנות במסגרת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, במסלול משנה לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון.
המענק מיועד עבור אבן דרך ראשונית בפיתוח לייזר מסוג PCSEL QCL בהספק גבוה מהקיים כיום, לשימושים אזרחיים וצבאיים, בתקציב של עד כ-4.5 מיליון ש"ח המיועד להוכחת יכולת ייצור, לתקופת ביצוע של עד 12 חודשים החל מחודש מרץ 2025 באופן רטרואקטיבי.
שיעור ההשתתפות של רשות החדשנות מתוך התקציב שאושר הינו 55%, קרי - כ-2.5 מיליון ש"ח, בתנאי שעד ליום 1 באוקטובר 2025 תוצג ע"י החברה יכולת העמדת מימון משלים של התקציב שאושר למשך תקופת הביצוע. בכוונת החברה לפנות לגורמי ממשל לצורך קבלת המימון המשלים ולהערכתה, אלו יעמידו לה את המימון הנדרש עד למועד האמור.
מטרת מסלול ההטבה הינה לתמוך במחקר או פיתוח ולתת מענה לכשלי שוק הקיימים במערכות חדשנות חדשות וצומחות, לרבות בשל רגולציה והשפעה ממשלתית, ובאים לידי ביטוי ברמות סיכון טכנולוגי ומורכבות ביצועית גבוהה, בגישה מוגבלת לאתרי הרצה או בקבלת אישורים רגולטוריים עבורם.
לייזר מסוג PCSEL QCL (Photonic Crystal Surface Emitting Laser – Quantum Cascade Laser) הוא לייזר מפל קוונטי (QCL) המשלב שליטה אופטית באמצעות גביש פוטוני (Photonic Crystal) המובנה בתוך רכיב הלייזר, ובכך משלב את ההספק והגמישות הספקטרלית של QCL עם איכות האלומה והשליטה הכיוונית של גביש פוטוני.
לייזר כזה בהספק גבוה איננו קיים כיום, וככל שפיתוחו יושלם בהצלחה, יאפשר להרחיב את יישומי הלייזר של החברה, ולהקטין משמעותית גודל, משקל ומחיר של מערכות מבוססות QCL.
מתן רבין, מנכ"ל סולרום, מסר: "אנו גאים ומודים לרשות החדשנות על קבלת המענק, המהווה הבעת אמון משמעותית ביכולות הטכנולוגיות של סולרום ובפוטנציאל היישומי של לייזרי PCSEL QCL בשווקים הביטחוניים והאזרחיים. אנו מקווים ומאמינים כי הפיתוח שאנו מובילים יביא לפריצת דרך בתחום הלייזרים עתירי ההספק, עם ביצועים משופרים ביחס לפתרונות הקיימים כיום, ויפתח בפנינו הזדמנויות חדשות לשיתופי פעולה אסטרטגיים והרחבת פעילות החברה בזירות טכנולוגיות מתקדמות ברחבי העולם."