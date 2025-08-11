אנרג׳יקס - החברה התקשרה עם בנק MUFG, מהבנקים המובילים בעולם

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ- 196 מיליון ש"ח לעומת כ- 218 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הקיטון נובע מפער במחירי החשמל בפולין בשל עסקאות קיבוע מחיר שנעשו בשנת 2024.

החברה התקשרה עם בנק MUFG, מהבנקים המובילים בעולם, בעסקת מימון בהיקף של כחצי מיליארד דולר, להקמת צבר הפרויקטים E5 בארה"ב בהספק של כ- 270MWp.

בפולין, החברה קיבלה אישורי חיבור לרשת לפרויקטים חדשים בהספק כולל של כ- 1GW, המביא את סך אישורי החיבור לרשת להספק כולל של כ- 1.35GW.

החברה מעדכנת על הערכות לחזרה להקמת פרויקט אר"ן בחלוקה לשני שלבים. בנוסף רשמה החברה הפרשה חשבונאית בהיקף של כ- 36 מיליון ש"ח בגין הפרויקט.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות - בנטרול הפרשה בגין פרויקט אר"ן -הסתכם לכ- 29 מיליון ש"ח.

החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ-55 מיליון ש"ח אשר ישולם בחודש ספטמבר.

תוצאות עיקריות לרבעון השני לשנת 2025:

ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-196 מיליון ש"ח, קיטון של כ-10% לעומת כ-218 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הקיטון נבע מפער במחירי החשמל בפולין בשל עסקאות קיבוע מחיר שנעשו בשנת 2024.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-124 מיליון ש"ח, קיטון של כ-21% לעומת כ-156 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הירידה נובעת מקיטון בהכנסות מפולין ועלייה בהוצאות התפעוליות בשל גידול בפעילות.

ה-EBITDA הפרויקטלי ברבעון הסתכם לכ-156 מיליון ש"ח, לעומת כ-180 מיליון ש"ח ברבעון המקביל , קיטון של כ-13%.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הסתכמו לכ-72 מיליון ש"ח, לעומת כ-61 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע מעלייה בהיקף החוב בשל גידול בהיקפי הפעילות.

הרווח נקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם לכ-2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-86 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הקיטון ברווח הנקי הושפע מירידת ערך של כ- 36 מיליון ש"ח בעקבות הפחתה בגין פרויקט אר"ן. הרווח הנקי בנטרול ההפסד מירידת הערך הסתכם לכ- 29 מיליון ש"ח.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום 30 ביוני 2025 הסתכם לכ-2.2 מיליארד ש"ח.

ארה"ב- אימוץ חוק ה- OBBB

בחודש יולי 2025 אומץ החוק הפדרלי OBBB אשר כולל הין ביתר שינויי חקיקה בכל הנוגע למערך הטבות המס הפדרלי ITC, הרלבנטי לפעילותה של החברה בארה"ב. להערכת החברה, אימוץ החוק לא צפוי להשפיע על פעילותה בארה"ב ותוכניותיה העסקיות להקמת פרויקטים וחיבורם לרשת בהיקף מצטבר של כ- 5GW עד לסוף שנת 2030.

למועד הדוח, טרם יצאו ההנחיות החדשות בנוגע להגנת Safe Harbor, כאשר כיום לחברה הגנה ביחס להספק של כ- 1.5GW עד לסוף שנת 2028. ככל וההנחיות החדשות יאפשרו, תוכל החברה לרכוש פאנלים נוספים עד לחודש יולי 2026, במסגרת ההסכם עם First Solar ולשמר את שיעורי הטבת המס ה- ITC לפרויקטים בהספק נוסף של כ- 3.5GW עד לסוף שנת 2030.

להערכת החברה, מערך שיתופי הפעולה האסטרטגיים שלה, בדגש על הסכם שיתוף הפעולה עם First Solar, מייצר לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומפחית את חשיפתה לשינויים ברגולציה הקיימת בארה"ב בכל הנוגע לשרשרת אספקה והטבות המס.

חלוקת דיבידנד:

החברה דיווחה כי הדיבידנד לשנת 2025 יעמוד על סך כולל של כ-220 מיליון ש"ח (40 אג' למניה) ויחולק בארבעה תשלומים רבעוניים שווים של 10 אג' למניה כ"א. בהתאם לכך, מדווחת החברה על חלוקת דיבידנד בגין הרבעון השני 2025 בסך של כ-55 מיליון ש"ח (10אג' למניה) אשר ישולם בחודש ספטמבר, 2025.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "בחודש האחרון הודענו על 3 אבני דרך מהותיות המהוות פלטפורמה להאצת צמיחת פעילות החברה בשנים הבאות. בארה"ב , השלמנו חתימה על עסקת המימון הגדולה מאז תחילת פעילות החברה, בהיקף של כחצי מיליארד דולר עם MUFG, אחד הבנקים המובילים בעולם. למרות אי הוודאות המאפיינת את השוק בארה"ב כיום, חתמנו על עסקה בה נידרש להעמיד הון עצמי בשיעור של כ- 3% בלבד, המשקפת את איכות צבר הפרויקטים של החברה, כמו גם את מיצובה המוביל. בנוסף, הביקושים הגבוהים לחשמל בארה"ב בשילוב עם יתרוננו היחסי צפויים לשמש רוח גבית לפעילותינו בשנים הקרובות. נכון להיום, אימוץ חוק ה OBBB אינו צפוי לפגוע בתוכניותינו להקמת כ- 5GW עד לסוף 2030, תוך מינוף הסכם המסגרת שלנו עם First Solar ליצירת אסטרטגיית Safe Harbor.

בפולין, לראשונה מזה שנים, קיבלנו אישורי חיבור לרשת החשמל עבור פרויקטים חדשים בהספק משמעותי של כ- 1GW, אשר מקטינים את הסיכון היזמי בצבר הפרויקטים בפיתוח, וצפויים לייצר מגמת צמיחה חזקה בשנים הקרובות, ותשואה עודפת לצבר הפרויקטים של החברה. בליטא אנו נערכים להשלמת העסקה לרכישת פרויקט Jonava ונערכים לתחילת ההקמה מייד עם השלמת העסקה.

בישראל, אנו נערכים לחדש את העבודות להקמת פרויקט אר"ן, לאחר שפיצלנו את הפרויקט לשני שלבים.

לסיכום, אנחנו ממשיכים בפעילות הקמה ענפה של פרויקטים והרחבת פעילות החברה בכל הטריטוריות בהן היא פועלת, מתוך אמונה חזקה בשוק וביכולות הביצוע של החברה."



