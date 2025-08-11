Goldman Prime Brokerage:
קרנות הגידור מכרו מניות של סקטור הטכנולוגיה אמריקאיות זו השבוע השלישי ברציפות, ובקצב המהיר ביותר זה למעלה מארבעה חודשים, מונעות בעיקר ממכירות בחסר והן ממכירות רגילות.
המשקיעים הקמעונאיים / ריטיילס רכשו נטו מניות בשווי 4.9 מיליארד דולר בשבוע האחרון הרחק מתחת לממוצע השבועי מאז תחילת השנה העומד על 6.6 מיליארד דולר, ולממוצע השבועי ב־12 החודשים האחרונים של 5.6 מיליארד דולר.
עוד נתון מעניין:
יחס מניות הצמיחה למניות הערך בארה״ב הגיע לשיא חדש, וחצה את הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בשיא בועת הדוט-קום במרץ 2000.
DB:
עכשיו נתון הכי מסקרן ופיקנטי שראיתי בתקופה האחרונה:
סוחרים המשתמשים במערכות מחשב אוטומטיות אופטימיים יותר לגבי שוק המניות לעומת משקיעים אנושיים.
המשקיעים שמקבלים החלטות בעצמם ממתינים לסימן ברור כמו האטה בכלכלה או עלייה חדה באינפלציה לפני שינקטו בצעד הבא.
הפער בין שתי הגישות נדיר וצפוי שלא יימשך זמן רב: קרנות אלגוריתמיות ממשיכות לרדוף אחרי מגמות השוק, ואילו המשקיעים האנושיים מצמצמים את השקעתם במניות בגלל אי־הוודאות.
בינתיים השוק האנושי:
TA-Banks : -0.8%
TA-125 :-0.6%
S&P 500 future: סביב ה-0.
Usdils : 3.42