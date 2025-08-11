נקסט ויז׳ן מדווחת על המשך צמיחה מהירה

נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ (TASE: NXSN), חברת צמיחה טכנולוגית המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, בעלות יחס משקל/גודל וביצועים מהטובים בעולם, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025, המשקפות המשך צמיחה מהירה ורווחית בהתאם לתחזיות החברה.

ההכנסות ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-37 מיליון דולר, צמיחה של כ-32% בהשוואה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד שהסתכמו בכ- 28 מיליון דולר. בחציון הראשון של 2025 הסתכמו ההכנסות על 73.2 מיליון דולר, צמיחה של כ-32% בהשוואה להכנסות של 55.2 מיליון דולר בחציון הראשון אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה נותר גבוה ומסתכם, נכון ליום פרסום הדוחות, ב-110.4 מיליון דולר. מספר הלקוחות הפעילים של החברה בחציון הראשון של השנה גדל ל- 154 לקוחות בהשוואה ל- 137 לקוחות פעילים בחציון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון השני של 2025 ב-26.6 מיליון דולר (כ-72% מסך ההכנסות) גידול של כ-32% בהשוואה לרווח גולמי של 20.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. בחציון הראשון של 2025 עמד הרווח הגולמי על 53 מיליון דולר (כ-72% מסך ההכנסות), גידול של כ- 35% בהשוואה ל-39.3 מיליון דולר בחציון הראשון של 2024.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני של 2025 הסתכם ב23 מיליון דולר (כ-62% מסך ההכנסות), צמיחה של כ-27% בהשוואה לרווח תפעולי של 18.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 עמד הרווח התפעולי על 45.2 מיליון דולר, גידול של 33% בהשוואה לרווח תפעולי של 34 מיליון דולר בחציון הראשון של 2024.

הרווח הנקי גדל ברבעון השני של 2025 לכ-23.2 מיליון דולר (כ-63% מסך ההכנסות) צמיחה של כ-46% בהשוואה לרווח נקי של 15.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח בחציון הראשון של השנה עמד על 43.8 מיליון דולר, גידול של 44% בהשוואה לרווח נקי של 30.4 מיליון שקל בחציון הראשון של שנת 2024.

תזרים מפעילות שוטפת- במהלך הרבעון השני ייצרה החברה כ- 5.5 מיליון דולר מפעילות שוטפת. במהלך הרבעון השני השתמשה החברה במזומנים לביצוע רכש מהותי של מלאי, זאת כחלק ממדיניות צמצום הסיכונים של החברה והמחויבות לאספקה מהירה ושוטפת של מוצרים ללקוחותיה לצד המשך הרחבת הפעילות. בנוסף, הגידול בסעיף הלקוחות בעקבות דחיית אספקת המוצרים בסוף חודש יוני עקב מבצע "עם כלביא" השפיע גם כן על תזרים המזומנים.

ההון העצמי עומד על כ-153.5 מיליון דולר, נכון לסוף הרבעון השני של 2025 כ-84% מהמאזן.

חן גולן, יו"ר ומייסד נקסט ויז'ן: אנו מסכמים את הרבעון השני של 2025 עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווחיות, הממשיכה לשקף את הביקושים הגבוהים למוצרינו ואת האמון הרחב מצד לקוחותינו ברחבי העולם. השקעה מתמשכת בחדשנות ובפיתוח פתרונות מתקדמים מאפשרת לנו לשמור על מעמד מוביל בשוק ולהעניק ערך מוסף משמעותי ללקוחותינו. על אף האתגרים הרבים, הצליחה החברה במהלך מבצע "עם כלביא" לשמור על רציפות תפקודית גבוה. במהלך המבצע נסגר המרחב האווירי של מדינת ישראל לתקופה של שבועיים, מה שגרם לעיכוב ודחיה של חלק מהאספקות ללקוחותינו. עם תום המבצע ופתיחת המרחב האוויר שוחררה מרבית הסחורה ונשלחה ללקוחות החברה. החברה ממשיכה לראות ביקושים גבוהים בכל העולם ומשקיעה משאבים רבים על מנת לעמוד ביעד המכירות השאפתני שהציב לה דירקטוריון החברה- מכירות של 160 מיליון דולר. אנו ממשיכים להוביל את השוק בזכות חדשנות, אמינות וביצועים מצוינים, תוך שמירה על מחירים תחרותיים".



