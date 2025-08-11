יעל פאר סגל פורשת לאחר כהונה של 8 שנים

במסגרת תפקידה הבכיר, אשר חולש על מספר תחומים מרכזיים בפעילות החברה, רשמה פאר סגל הישגים משמעותיים. בין היתר, הובילה ושיכללה את האסטרטגיה השיווקית של החברה; הקימה והובילה אגף שירות ומערך חוויית הלקוח בחברה, תוך הטמעת תפיסת מצוינות בשירות כאסטרטגיה ארגונית מבדלת בענף הביטוח, עד לכדי דירוג החברה בראש מדד השירות בביטוח במגוון פרמטרים. בנוסף, ובכובעה כסמנכ"לית השיווק, יזמה והובילה אסטרטגיית מיתוג חדשה ועדכנית ואף ניהלה המהלך להטמעת שפת מותג המשקפת את האנרגיה החדשה בקבוצה.
במקביל, הובילה פאר סגל את התקשורת השיווקית והתאגידית בחברה; מיסדה את תחום האחריות התאגידית בחברה (ESG) והובילה אותה לדירוג הגבוה ביותר, פלטינה+, במדד 'מעלה ESG', תוך פרסום 3 דוחות תאגידיים לקבוצה. בנוסף, ייסדה קהילת נשים מקצועית – איילון WOMEN, לראשונה בענף הביטוח בישראל.
עם סיום תפקידה באיילון, מציינת פאר סגל תקופה בת למעלה משני עשורים בענף הביטוח והפיננסים, לאחר שטרם הצטרפותה לאיילון ביטוח, שימשה כמנהלת שיווק במנורה מבטחים.
שרון רייך, מנכ"ל איילון ביטוח ופיננסים, מסר: "יעל היא אחת המנהלות הבולטות והמשמעותיות בחברה, אשר הביאה איתה כישורי מנהיגות, מקצוענות והישגיות למצוינות. יוזמותיה יצרו באיילון מעגלי השפעה רחבים והפכו אותה לציר מרכזי בהתפתחות החברה. יעל השפיעה באופן משמעותי על תרבות השירות שלנו, על הדרך בה אנו משווקים וממתגים את עצמנו, ועל האופן שבו אנו מתקשרים עם לקוחותינו והקהילה. הישגיה הרבים, ובהם, הובלת מהפכת השירות והבאת החברה לצמרת מדדי הענף, המיתוג המחודש וביסוס תחום האחריות התאגידית ברמות הגבוהות ביותר הם פרק חשוב בסיפור של איילון. אני מודה ליעל על שנים רבות של עשייה בעמדת השפעה משמעותית ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה".
פאר סגל מסרה: "אני מסיימת פרק משמעותי של 15.5 שנים, שבמהלכו איילון הפכה לי לבית. הייתה לי הזכות ליזום ולהוביל תהליכים אסטרטגיים מרכזיים שתרמו באופן משמעותי לפעילותה העסקית של איילון ולחיזוק מעמדה בשוק, תוך קידום מוניטין החברה. אני מאמינה בעשייה ובהובלת שינויים המבוססים על ערכים למען לקוחות החברה, שותפיה, עובדיה והחברה הישראלית כולה. אני מודה לשרון רייך, אשר הוביל את החברה להישגים חסרי תקדים, על יחסי האמון והשותפות לדרך. כעת אני לוקחת לראשונה פסק זמן, בהתרגשות ובהכרת תודה, כדי לתכנן את הפרק הבא במסע המקצועי שלי".