לאחר מימוש סינריו: אלרון ונצ׳רס מסכמת פעילותה למחצית הראשונה של 2025

אלרון הכריזה על חלוקת בהיקף כולל של כ- 6.5 מיליון דולר בהתאם למדיניות החלוקה שפרסמה כחלק מהאסטרטגיה החדשה.
החלוקה בדרך של תשלום דיבידנד במזומן בסך של כ- 5.5 מיליון דולר ותוכנית רכישה עצמית של מניות בסך של כ- 1 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לחלוקה מחודש מרץ האחרון בהיקף של כ- 8.8 מיליון דולר.
מתחילת 2025 אלרון השלימה 2 מימושים: מימוש איירונסקיילס עפ"י שווי של 340 מיליון דולר, ומימוש סינריו בתמורה לאחזקות בחברת היוניקורן אקסוניוס.
אלרון השלימה השקעה חדשה בחברת סייברידג' בתחום הדיפטק, לצד 4 סבבי המשך בחברות הפורטפוליו.
לאלרון כ-70 מיליון דולר במזומן, המאפשרים לחברה להמשיך בתנופת ההשקעות ובתמיכת פעילות הפורטפוליו הקיים.
אלרון ונצ'רס מדווחת היום על תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2025, ומסכמת פעילות מרשימה הכוללת מימושים, הצגת אסטרטגיה חדשה, חלוקת דיבידנדים והשקעות המשך לצד השקעות חדשות.
בתחילת 2025 הציגה אלרון אסטרטגיה חדשה הכוללת מדיניות השקעות חדשה לצד מדיניות חלוקת דיבידנד במטרה להחזיר ערך לבעלי המניות. המדיניות קובעת חלוקה של לפחות 25% מתמורות החברה במזומן בפועל שיתקבלו ממימושי החברות המוחזקות על ידי אלרון או בגין חלקה של החברה בתמורות המימושים אשר יתקבלו על ידי RDC בה אלרון מחזיקה 50.01%, נטו לאחר תשלומי מס בגין מימושים (ככל שישולם מס).
בהמשך לתוכנית זו, במרץ 2025 הודיעה אלרון על חלוקת 8.8 מיליון דולר דיבידנד והיום הודיעה אלרון על חלוקה נוספת בסך של 6.5 מיליון דולר בדרך של תשלום במזומן ותוכנית רכישה עצמית של מניות.
מתחילת 2025 השלימה אלרון את מכירת איירונסקיילס ע״פ שווי של 340 מיליון דולר, וכן מכרה את סיינריו לאקסוניוס בעסקת מניות שבה חלקה של אלרון מוערך בכ- 15.2 מיליון דולר בתמורה לכ-0.6% ממניות אקסיניוס. אקסוניוס הינה אחת מ-30 חברות הסייבר המבטיחות בעולם, עם שווי מוערך של כ- 2.6 מיליארד דולר, לפי סבב הגיוס האחרון (לאחר הכסף).
כחלק מתמיכה בצמיחת חברות הפורטפוליו, ב- 4 חברות פורטפוליו בוצעו השקעות המשך.
לצד זאת, השקיעה אלרון בסייברידג׳ שהינה חברה המפתחת פתרון להצפנה אופטית המאפשר מניעת יכולת הקלטה של המידע הנשלח על גבי סיבים אופטיימים. בחודש אפריל 2025, השקיעו לראשונה אלרון ו-RDC בסייברידג' 2.5 מיליון דולר (בחלקים שווים) בתמורה למניות בכורה וכתבי אופציה. סייברידג' מוחזקת בשיעור של כ-9% מההון המונפק והנפרע עם אופציה להשקעת 2 מיליון דולר נוספים.
נכון להיום עומדת יתרת המזומן על כ-70 מיליון דולר, אשר מאפשרים לאלרון להמשיך את תנופת ההשקעות.
36 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.14 מיליון באלרון
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלרון. לרשימה המלאה
