יוליוס בר: התחזית לשבוע הקרוב: נתוני המאקרו צפויים לספק לשווקים אוגוסט לא שקט

התחזית לשבוע הקרוב: נתוני המאקרו צפויים לספק לשווקים אוגוסט לא שקט

בעוד הפסקת האש המסחרית הקריטית בין ארצות הברית לסין מתקרבת לסיומה, השבוע צפוי להביא עמו נתוני אינפלציה חשובים, עדכונים בתחום הקמעונאות והערכות מוקדמות לתמ"ג במספר כלכלות מרכזיות. לנוכח סדרת נושאים בולטים שעולים שבוע אחר שבוע, ייתכן שהשקט של חודשי הקיץ יידחה או יבוטל לחלוטין השנה.

שבוע רגיש במיוחד נפתח כאשר ההפסקה הזמנית במלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין צפויה להסתיים. מדינות נוספות מנסות אף הן להגיע להסכמות עם הממשל האמריקני. כל זאת עשוי ליצור גל נוסף של הטלת מכסים בימים הקרובים. בשווקים שוררת בינתיים רגיעה, אך כל עיכוב או שינוי בסוגיית המכסים (במיוחד בין ארצות הברית לסין) עלול לשנות את הסנטימנט במהירות. במקביל, צפויה להתרחש השבוע תזוזה מאקרו-כלכלי עולמית מנתוני אינפלציה, ייצור וצריכה, כאשר ביום שישי יתפרסמו היקפי מכירות הקמעונאות בארצות הברית- נתון מפתח לבחינת חוסנו של הצרכן המקומי.

מדדי המחירים לצרכן של ארה"ב (המדד הכללי ומדד הליבה) צפויים להישאר מעל יעד ה־2% של הפדרל ריזרב, במיוחד על רקע סימנים לכך שמכסי יבוא עלולים להזין את עליות המחירים. מאוחר יותר השבוע צפויים להתפרסם מדד המחירים ליצרן, נתוני התפוקה התעשייתית וסקר סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, שיסכמו שבוע עמוס בנתונים מקומיים. במקביל, בריטניה תפרסם נתוני תמ"ג חודשי ותפוקה תעשייתית, ואילו גוש האירו צפוי לפרסם את נתוני התמ"ג והתפוקה התעשייתית לרבעון השני.

סין תפרסם ביום שישי את נתוני הפעילות לרבעון השני, כולל מכירות קמעונאיות, תפוקה תעשייתית והשקעות קבועות. פרסומים אלה, יחד עם נתוני התמ"ג ממספר כלכלות אסייתיות נוספות, צפויים להשפיע על הציפיות למסלול הצמיחה האזורי. עם החלטות של בנקים מרכזיים, כותרות פוליטיות ודו"חות כספיים בולטים, ייתכן שהשווקים לא ייהנו מהפוגת אוגוסט המסורתית.

כריסטיאן גאטיקר, ראש מחלקת המחקר, יוליוס בר



בלבול נרחב בשוק הזהב

כתבה שפורסמה ביום שישי האחרון ב־Financial Times על מכסי יבוא זהב גרמה לבלבול נרחב. מאוחר יותר כינו בבית הלבן את הנאמר בכתבה כ-"מידע שגוי" והעידו כי ישמר הנוהג הקיים שלא להטיל מכסי יבוא על סוגי המטילים שצוינו. אף שהמכסים היו עלולים להוות עיוות משמעותי במסחר במוצרי הזהב הפיזיים, השפעתם על מאזן ההיצע והביקוש (ומכך גם על מחירי הספוט) הייתה צפויה להיות מוגבלת מאוד. אנו שומרים על הערכת Constructive כלפי הזהב.

בדיווח של ה־Financial Times נטען כי סוגים מסוימים של מטילי זהב יהיו כפופים למכסי יבוא בארצות הברית, בהתבסס על מכתב החלטה מרשות המכס והגנת הגבולות האמריקנית. אף שמכתבים כאלה משמשים בדרך כלל להבהרת מדיניות סחר, הם יצרו בלבול רב בשוק הזהב. המכסים המדווחים על מטילי זהב במשקל קילוגרם אחד ובמשקל 100 אונקיות לא רק שהיו מפתיעים לחלוטין, אלא גם היו מנוגדים לנוהג שהיה מקובל בעבר. מאוחר יותר ביום שישי, הבית הלבן כינה את הכתבה "מידע שגוי" והודיע על כוונה לפרסם צו נשיאותי שיבהיר את מעמד מכסי יבוא הזהב- דבר המרמז על שמירת המצב הקיים, כלומר, לא יוטלו מכסי יבוא. נכון ליום ראשון בערב (10 באוגוסט 2025), הצו הנשיאותי טרם פורסם.

החשיבות של מטילי הקילוגרם נובעת מכך שהם סוג המטילים הנסחר בתדירות הגבוהה ביותר בבורסת ה־Comex בניו יורק שהיא בורסת חוזי הזהב הגדולה בעולם. ה־Comex משמשת לעיתים קרובות לצורכי גידור, למשל עבור פוזיציות פיזיות המוחזקות בלונדון. שוקי הזהב בלונדון ובניו יורק פועלים בסטנדרטים שונים לאספקה, ולעיתים נדרשת יציקה מחדש של מטילים במפעלי הזיקוק המובילים בעולם בשווייץ. המטילים שעליהם דווח כי יחולו המכסים מהווים את החלק הגדול ביותר מיצוא הזהב של שווייץ לארצות הברית. אם המכסים היו מיושמים (מה שכעת נראה פחות סביר בעקבות תגובת הבית הלבן) הם היו עלולים להוות עיוות משמעותי במסחר במוצרי זהב פיזיים שהתפתח בעשורים האחרונים.

עם זאת, להערכתנו, ההשפעה של מכסים כאלה על מאזן ההיצע והביקוש בשוק הזהב העולמי ועל מחירי הספוט, הייתה צפויה להיות מוגבלת מאוד. אנו שומרים על הערכת Constructive כלפי הזהב, מתוך צפי לביקוש גבוה לזהב כנכס בטוח ולרכישות משמעותיות מצד בנקים מרכזיים, לצד היחלשות הדולר האמריקני.

קרסטן מנקה, ראש תחום מחקר הדור הבא, יוליוס בר