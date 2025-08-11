השבוע יתפרסם סט מרכזי של נתונים מקרו־כלכליים בארה"ב - סין - אירופה

המכסים ההדדיים של ארה"ב, שהוטלו בשבוע שעבר, משפיעים גם על מדינות שכבר סיימו לחתום על הסכמי סחר עם וושינגטון. השימוש הנראה לעין של ארה"ב במכסים למטרות גיאופוליטיות (למשל, לעודד מדינות שלא לרכוש אנרגיה מרוסיה) מוסיף מורכבות וסיכון. מכסים פוטנציאליים גבוהים במיוחד ברמת מגזרים (למשל, על מוליכים־למחצה) עשויים לרדת תמורת התחייבויות השקעה. אולם, בעוד שהשווקים מקווים לראות סימני פרגמטיות (ויגיבו לכך באופן חיובי), הבעיות לא ייפתרו במהירות.

בנוסף, תינתן תשומת לב הולכת וגוברת להשפעתם המקרו־כלכלית הרחבה של המכסים. הדיון עשוי לעבור משוק העבודה האמריקאי לנושא האינפלציה. מדד ה־ISM לשירותים של יולי בארה"ב היה נמוך מהציפיות והראה עלייה חדה ברכיב "מחירים ששולמו" שלו (כלומר, אינפלציה). פרסומי נתונים השבוע על מדד המחירים לצרכן בארה"ב (CPI ביום שלישי) ועל מדד המחירים ליצרן (PPI ביום חמישי) יעמדו במעקב צמוד. כמו כן, יש לשים לב לנתוני המכירות הקמעונאיות ביולי ולמדד החשוב של סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, שניהם יתפרסמו ביום שישי. הדרך לישיבת ה־FOMC הבאה ב־17 בספטמבר עוד ארוכה, אך נתונים אלה כבר מתחילים לעצב את הסיפור סביב תחזית הריבית בארה"ב.

דוחות הרווח של החברות ככל הנראה יידחקו השבוע הצידה על ידי חדשות המכסים. עם זאת, גם כשהעונה לרווחי הרבעון השני בארה"ב מתקרבת לסיומה, כדאי לשים לב להערכות פרטניות של חברות על המצב הנוכחי בארה"ב ובעולם.

ארה"ב: אינפלציה ואמון במוקד

השבוע יתפרסם סט מרכזי של נתונים מקרו־כלכליים בארה"ב. הבולטים ביותר כוללים את מדד ה־NFIB לעסקים קטנים (שלישי), את תקציב האוצר (NSA שלישי), את ה־CPI (שלישי), את ה־PPI (חמישי), נתוני המכירות הקמעונאיות, הייצור התעשייתי והמלאים העסקיים (שישי), ומדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן (NSA שישי). נתונים אלה יספקו למשקיעים תובנות חדשות על האינפלציה, הביקוש וסנטימנט העסקים, גורמים מרכזיים בתחזיות למדיניות הפד ובעמדות השוק.

מדד ה־NFIB ירד קלות ביוני ל־98.6 לעומת 98.8 במאי, מה שמעיד על אופטימיות זהירה בקרב עסקים קטנים. תקציב האוצר (NSA) שיתפרסם ביום שלישי הציג עודף קודם של 27 מיליארד דולר, כשהשווקים עוקבים אחר זרימות פיסקליות. ה־CPI הצפוי ביום שלישי צפוי להראות עלייה קלה באינפלציה השנתית מ־2.7% בחודש שעבר ל־2.8%. ה־PPI הכותרתי צפוי לעלות ב־0.2% בחודש (2.3% בשנה), כאשר ה־PPI הליבה צפוי גם כן לעלות ב־0.2% בחודש – מה שמעיד על לחצי אינפלציה מתונים.

המכירות הקמעונאיות צפויות לגדול ב־0.5% בחודש לאחר עלייה של 0.6% בחודש שעבר, מה שמעיד על ביקוש צרכני יציב. הייצור התעשייתי, שעלה בעבר ב־0.3% בחודש, צפוי להיות כעת יציב (0.0%). המלאים העסקיים, שהיו יציבים בעבר, צפויים לרדת ב־0.1%, מה שמעיד על מילוי מלאים זהיר. לבסוף, מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן צפוי לעלות מ־61.7 ל־62.2, מה שמעיד על עלייה מתונה באמון הצרכני לקראת הרבעון השלישי.

שורה תחתונה: נתוני המפתח בארה"ב השבוע צפויים לשפוך אור על האינפלציה, האופטימיות העסקית ואמון הצרכנים. השווקים יחפשו סימנים ליציבות בביקוש ובאינפלציה לקראת הרבעון השלישי.

גוש האירו: בחיפוש אחר מים שקטים

למרות שמכסי יבוא חדשים נרחבים הוטלו על יותר מ־90 מדינות בתחילת אוגוסט, נשיא ארה"ב טראמפ עשוי להכריז בכל עת על מכסים חדשים או שינויים במכסים קיימים, מה שעלול לגרום למידה של עצבנות ותנודתיות בשווקים הפיננסיים. סביבת אי־ודאות פוליטית שכזו צפויה להמשיך ולהשפיע על מצב הרוח בשווקים.

נתונים כלכליים יציבים עשויים לעזור להרגיע את הסנטימנט השבוע. סקר ה־ZEW צפוי לאשר תמונה של שיפור מתון בתחזית הכלכלית. האומדן השני של נתוני התמ"ג בגוש האירו צפוי לאשר את השיפור ברבעון השני, והעלייה הצפויה בייצור התעשייתי עשויה להצביע על כך שהחולשה המתמשכת במגזר הייצור מתחילה להתמתן. עם זאת, נתוני התעסוקה שיפורסמו ביום חמישי צפויים להצביע על המשך המגמה של האטה, ובכך על הקלה מסוימת בלחצי שוק העבודה.

שורה תחתונה: למרות שנתוני השבוע צפויים לאשר שיפור מתון בתחזית הכלכלית, השפעות רוחב של החלטות פוליטיות עלולות להמשיך לעורר עצבנות בשווקים הפיננסיים.

בריטניה: קבלת החלטות מורכבת

סל רחב של נתונים כלכליים מהותיים יתפרסם השבוע. ביום שלישי יפורסמו נתוני שוק העבודה והכנסות שבועיות, וביום חמישי יפורסמו נתוני התמ"ג הראשוניים לרבעון השני, הכוללים צריכה פרטית, הוצאות ממשלה, השקעות קבועות גולמיות, סך ההשקעות העסקיות ונתוני ייבוא/ייצוא. בנוסף, יפורסמו נתוני חודש יוני על ייצור תעשייתי, ייצור במגזר הייצור, מדד השירותים, תפוקת הבנייה ומאזן הסחר.

החולשה בצמיחה הכלכלית ושיעורי האינפלציה הגבוהים והעקשניים (שבנק אנגליה שיפר כלפי מעלה בתחזיותיו לטווח הקצר והבינוני), הביאו את הוועדה המוניטרית (MPC) להליך קבלת החלטות מורכב בשבוע שעבר. בהצבעה צמודה של 5 נגד 4, החליטה הוועדה להפחית את הריבית המרכזית ב-25 נקודות בסיס (bps) ל-4.0%. תגובות השוק מצביעות על ירידה בציפיות להמשך הורדות ריבית עד סוף השנה, שכן האינפלציה כנראה תמשיך להיות הגורם המרכזי במדיניות בישיבות הבאות של הוועדה.

בשורה התחתונה: העלייה במחירי המזון עוררה עניין ותגובות רבות. ציפיות השוק הפחיתו את ההסתברות להורדת ריבית עד סוף השנה.

סין: בדיקת דופק מקרו

השבוע סין מפרסמת סדרת נתוני יולי שיספקו תובנות לגבי הביקוש המקומי, תנאי האשראי והמומנטום התעשייתי. המשקיעים יעקבו אחר סימני התייצבות לנוכח לחצי דפלציה מתמשכים ותחושת חולשה במגזר הפרטי. ההערכה היא שהיקף ההלוואות החדשות ביואן ירד בחדות ל-0.3 טריליון יואן ביולי מ-2.24 טריליון ביוני, עקב גורמים עונתיים – יולי הוא לרוב חודש חלש בהיקפי אשראי לאחר שבנקים דוחפים לעמוד ביעדי הרבעון ביוני.

בנוסף, יעקבו אחר נתוני מחירי הבתים ביולי על רקע חולשה מתמשכת בשוק הנדל"ן. הייצור התעשייתי הראה סימני עמידות השנה אך צפוי להתמתן ל-5.8% ביולי לעומת 6.8% ביוני, בשל צעדים נגד "אינבולושן" (overwork) ומזג אוויר שפגע בפעילות. המכירות הקמעונאיות צפויות להישאר יציבות על 4.8% ביולי, בהובלת ביקוש גובר לרכבים חשמליים (NEVs) הנתמך על ידי תכנית "Trade-in" ממשלתית, השקות דגמים חדשים וחדשנות טכנולוגית. במקביל, שיעור האבטלה ביולי צפוי להישאר ללא שינוי ברמה של 5.0%.

בשורה התחתונה: הצמיחה הכלכלית של סין צפויה להאט במחצית השנייה של השנה עם דעיכת השפעת הקדמת הייצוא. הצריכה הפרטית תמשיך להיות מנוע מרכזי, ותכנית סבסוד חדשה לטיפול בילדים עשויה לסייע בכך. בינתיים, השווקים יעקבו אחר אפשרות לשיחות בין הנשיאים טראמפ ושי.