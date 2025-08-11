התחום צפוי להוות את מנוע הצמיחה הכלכלי-אסטרטגי של ישראל וכבר כיום כ-50% מההשקעות בסטארטאפים ישראליים קשורות אליו. דוח חדש שמפרסמת קהילת DatA-IL קובע: תחום הדאטה וה-AI בישראל נמצא בצמיחה מואצת כענף עצמאי האחראי על כ-50% מההשקעות בסטארטאפים ישראלים. כשליש מכלל הסטארט-אפים בישראל עוסקים בתחומי ה-AI. במישור האקדמי, ישראל מדורגת במקום גבוה בהיבטי המחקר, אך יש בה כמות מוגבלת של תוכניות לתארים אלו.

קהילת החדשנותDatA-IL מפרסמת את דוח האקוסיסטם המקיף ביותר בתחום הדאטה והבינה המלאכותית בישראל. הדוח משרטט תמונת מצב מקיפה וראשונה מסוגה על אחת הזירות החשובות ביותר לעתיד הכלכלה והחברה הישראלית. כיום ברור מתמיד כי AI ודאטה אינם רק כלים תומכים בסקטורים אחרים, אלא סקטור עצמאי, חיוני ודינמי עם שרשרת ערך, רגולציה ייחודית, משקיעים, אתגרים וכוח אדם הייחודיים לו.

הדוח נכתב על ידי DatA-IL, הפועלת לקידום אקוסיסטם הדאטה וה-AI בישראל, תוך חיבור בין המגזר העסקי-טכנולוגי, הציבורי, החברתי והאקדמי. הקהילה הינה יוזמה משותפת של משרד הכלכלה והתעשיה, רשות החדשנות ומערך הדיגיטל הלאומי ביחד עם קבוצת SFI המפעילה את הקהילה.

הדוח מצא כי בישראל פועלות כיום מעל 2,600 חברות ישראליות בתחום, רובן סטארט-אפים בשלבים מוקדמים. בפילוח: 2,060 חברות עוסקות ב-AI בלבד, 1,500 עובדות בתחומי הדאטה ו-900 חברות עוסקות בממשק המשותף שבין דאטה ל-AI, עובדה הממצבת את ישראל כאחת מהמדינות המובילות בעולם בצפיפות פעילות בתחום. הדוח מעיד על שינוי עומק בעולם הסטארט-אפים הישראלי, כאשר מעל שליש מכלל הסטארט-אפים בישראל העוסקים בתחומי ה-AI. במיפוי ההשקעות נסקרה תקופה המתפרשת על כשנתיים, אשר במהלכה הושקעו בין 4 ל-6 מיליארד דולר בסטארט-אפים ישראלים בתחומי דאטה ו-AI. חלק משמעותי מההשקעות והפעילות בעולמות ההייטק הישראלי מגיע מהשקעות או רכישות של חברות בינלאומיות גדולות, דבר שמקשה על אומדן מדויק.

מבחינה אקדמית, קיימים בישראל מרכזי מחקר מתקדמים וחוקרים מובילים בתחום המרוכזים ב-8 מוסדות מובילים ברחבי הארץ. בעוד המוסדות האקדמיים מציעים מגוון רחב של תוכניות לתואר ראשון עם התמחות ב- DAI (Data & AI). מספר תוכניות הלימוד לתארים מתקדמים בתחום מצומצם יחסית.

הדוח מתאר גם את פעילות הממשלה והכנסת בתחום. הוא מציג את הפעילות הפנים ממשלתית ליצירת פעילות דאטה ו -AI ציבורי, ומראה פילוח של מעל ל-70 פרויקטים בגופים ציבוריים בתחום הבינה המלאכותית בישראל בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי. בנוסף מציג הדוח את פעילות המגזר הציבורי בתמיכה ותמרוץ המשק בתחום, לרבות פעילות התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית. ההשקעה הישראלית בתוכנית מוערכת בכמיליארד שקלים (כ-250 מיליון דולר), כמחצית מהממוצע ב-OECD . לאחרונה הקצתה רשות החדשנות 160 מיליון ₪ במסגרת התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית להקמת מחשב על לאימון מודלים גדולים כדי לאפשר לחוקרים ויזמים ישראלים נגישות גבוהה למשאבי אימון.

על אף הפערים ישראל נמצאת במצב טוב בהשוואות בינלאומיות בתחומי צפיפות כוח האדם, השקעות, פרסומים אקדמיים, כמות חברות ופטנטים.