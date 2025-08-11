תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

נאייקס תטמיע פתרונות תשלום בכ-100 אלף עמדות טעינה בצפון אמריקה ואירופה

חברת Energy Autel, אחת מיצרניות עמדות הטעינה וספקיות תשתיות הטעינה הצומחות ביותר בעולם, בחרה בנאייקס כשותפת התשלומים המועדפת שלה. השתיים יאחדו כוחות כדי לתת מענה לצורך הגובר בתשתית טעינה אמינה ונגישה לרכבים חשמליים בצפון אמריקה ואירופה

 

 
צילום: נאייקסצילום: נאייקס
 
עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/08/2025

נאייקס, חברת הפינטק הגלובלית, (Nasdaq & TASE: NYAX), המפתחת פלטפורמת מסחר, תשלומים ונאמנות לקוחות גלובלית שנועדה לסייע לבתי עסק להרחיב את עסקיהם - חתמה על שותפות אסטרטגית עם Autel Energy, חברה פורצת דרך בתחום טכנולוגיות הטעינה לרכבים חשמליים, בעלת נוכחות הולכת וגדלה בלמעלה מ-35 שווקים מרכזיים בצפון אמריקה ואירופה.

חברת Autel נחשבת לאחת מספקיות עמדות הטעינה הצומחות ביותר בעולם, ולשחקנית בולטת בשוק האנרגיה החכמה. בשנת 2024, דיווחה החברה על צמיחה שנתית מרשימה של 53% בפעילות תחום הטעינה לאנרגיה מתחדשת.

לפי ההסכם, נאייקס תטמיע את פתרונות התשלום שלה בכ-100 אלף עמדות הטעינה של Autel הצפויות להיפרס בצפון אמריקה ובאירופה עד לסוף שנת 2026. בנוסף, שתי החברות יתנו מענה לביקוש הגובר לתשתיות טעינה חכמות, נגישות וגמישות בהיקפן, באמצעות שילוב של מערך עמדות הטעינה המתקדמות של Autel (AC/DC), כלי הניהול מבוססי הענן שלה ותשתית השירות הגלובלית, יחד עם תשתית התשלומים הגמישה של נאייקס - מהלך שיאפשר פריסה מהירה יותר של עמדות טעינה וחוויית תשלום נוחה למשתמשי הקצה.

יו"ר ומנכ"ל נאייקס, יאיר נחמד, ציין כי "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם Autel, אחת מפלטפורמות הטעינה לרכב חשמלי הצומחות ביותר בעולם. שילוב פתרונות התשלום המובנים של נאייקס יאפשר ל-Autel  להנגיש את השירות לקהל רחב יותר של נהגים, ולהציע עמדות טעינה שמוכנות לתשלום כבר מהרגע הראשון - בקלות, במהירות וללא צורך בהתקנות נלוות."

יוקין ג'אנג, סמנכ"ל ב-Autel Digital Power, הוסיף כי "Autel  נמצאת בצמיחה מואצת, והיינו זקוקים לשותף גלובלי בתחום התשלומים שיכול לצמוח איתנו. נאייקס מציעה לנו את ההיקף, הגמישות והתשתית להציע פתרון כולל ללקוחותינו, שמפשט את חוויית ההפעלה לבעלי העמדות והופך את הטעינה לנוחה יותר."

x