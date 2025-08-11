נאייקס תטמיע פתרונות תשלום בכ-100 אלף עמדות טעינה בצפון אמריקה ואירופה

נאייקס, חברת הפינטק הגלובלית, (Nasdaq & TASE: NYAX), המפתחת פלטפורמת מסחר, תשלומים ונאמנות לקוחות גלובלית שנועדה לסייע לבתי עסק להרחיב את עסקיהם - חתמה על שותפות אסטרטגית עם Autel Energy, חברה פורצת דרך בתחום טכנולוגיות הטעינה לרכבים חשמליים, בעלת נוכחות הולכת וגדלה בלמעלה מ-35 שווקים מרכזיים בצפון אמריקה ואירופה.
חברת Autel נחשבת לאחת מספקיות עמדות הטעינה הצומחות ביותר בעולם, ולשחקנית בולטת בשוק האנרגיה החכמה. בשנת 2024, דיווחה החברה על צמיחה שנתית מרשימה של 53% בפעילות תחום הטעינה לאנרגיה מתחדשת.
לפי ההסכם, נאייקס תטמיע את פתרונות התשלום שלה בכ-100 אלף עמדות הטעינה של Autel הצפויות להיפרס בצפון אמריקה ובאירופה עד לסוף שנת 2026. בנוסף, שתי החברות יתנו מענה לביקוש הגובר לתשתיות טעינה חכמות, נגישות וגמישות בהיקפן, באמצעות שילוב של מערך עמדות הטעינה המתקדמות של Autel (AC/DC), כלי הניהול מבוססי הענן שלה ותשתית השירות הגלובלית, יחד עם תשתית התשלומים הגמישה של נאייקס - מהלך שיאפשר פריסה מהירה יותר של עמדות טעינה וחוויית תשלום נוחה למשתמשי הקצה.
יו"ר ומנכ"ל נאייקס, יאיר נחמד, ציין כי "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם Autel, אחת מפלטפורמות הטעינה לרכב חשמלי הצומחות ביותר בעולם. שילוב פתרונות התשלום המובנים של נאייקס יאפשר ל-Autel להנגיש את השירות לקהל רחב יותר של נהגים, ולהציע עמדות טעינה שמוכנות לתשלום כבר מהרגע הראשון - בקלות, במהירות וללא צורך בהתקנות נלוות."
יוקין ג'אנג, סמנכ"ל ב-Autel Digital Power, הוסיף כי "Autel נמצאת בצמיחה מואצת, והיינו זקוקים לשותף גלובלי בתחום התשלומים שיכול לצמוח איתנו. נאייקס מציעה לנו את ההיקף, הגמישות והתשתית להציע פתרון כולל ללקוחותינו, שמפשט את חוויית ההפעלה לבעלי העמדות והופך את הטעינה לנוחה יותר."