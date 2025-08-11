סוכנות פלתורס ברמן, מבית מגדל סוכנויות, ממזגת את סוכנות יורם שוורץ

סוכנות פלתורס ברמן, מקבוצת פלתורס ביטוח, הפועלת במסגרת מגדל סוכנויות ונחשבת מהסוכנויות הבולטות והוותיקות בירושלים, מודיעה על מיזוג פעילותה של סוכנות הביטוח של יורם שוורץ, מהסוכנויות המובילות בישראל בביטוח אחריות מקצועית ובפתרונות ייחודיים ללקוחות פרטיים ועסקיים.
פלתורס ברמן, בניהולו של פיני בן עבו, נוסדה בשנת 1928 ומתמחה במגוון פתרונות בתחום הביטוח האלמנטרי, חיים ובריאות ומהווה מנוע צמיחה מרכזי בקבוצת פלתורס. המהלך נועד להרחיב את סל השירותים, להעמיק את התמחות החברה בתחום ביטוחי האחריות המקצועית, ולייצר פלטפורמה משותפת שתספק מענה רחב ומותאם-אישית ללקוחות, תחת קורת גג אחת.
יורם שוורץ, סוכן ביטוח ותיק ומוערך, צבר במהלך השנים מוניטין של מומחיות, מקצועיות ושירות אישי למאות מבוטחים. שילוב פעילותו בפלתורס ברמן מבטיח שמירה על רצף השירות והרחבת ההיצע המקצועי.
אדוה שלנגר-מאיר, יו"ר פלתורס, מסרה: "החזון שלנו הוא לייצר המשכיות מקצועית שמכבדת את המומחיות של הסוכנות המתמזגת ומרחיבה את היכולות של פלתורס ברמן כמענה חכם, גמיש ופרואקטיבי ללקוחות. המיזוג מהווה חיזוק משמעותי ליכולות שלנו בתחומי הביטוח לאחריות מקצועית. זהו חיבור בין ערכים משותפים של מצוינות, שירות אישי והבנה עמוקה של צרכי הלקוח, שיאפשר לנו להמשיך ולהוביל את השוק".
נתנאל מנדלסון, משנה למנכ"ל מגדל אחזקות וניהול סוכנויות, מסר: "אנו שמחים על המיזוג, שעולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של קבוצת פלתורס לשלב בין מומחיות ענפית לשירות אישי, ולאסטרטגיה הכוללת של מגדל סוכנויות לקדם ולבסס שיתופי פעולה עם סוכנויות איכותיות ברחבי הארץ. נמשיך לפעול לאיתור הזדמנויות מתאימות בתחום. אני מברך את יורם שוורץ וצוותו על הצטרפותם לקבוצה ומצפה לדרך החדשה והמשותפת".