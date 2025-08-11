שר האוצר לבג״ץ: אין מקום לערבות מדינה לחובות סלייס כלפי עמיתיה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חזר על עמדתו שאין מקום לערבות מדינה לחובות סלייס כלפי עמיתיה, גם בתגובה מקדמית לבג"ץ שהוגשה אתמול בידי האוצר. מדובר בתגובה בעקבות עתירת 50 נפגעי פרשת סלייס, שבה "נעלמו" כ-850 מיליון שקלים, באמצעות לובי 99, בשיתוף פעולה עם הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה מאוניברסיטת תל אביב.

במסגרת העתירה שהוגשה ביוני האחרון, ביקשו העותרים שבג"ץ יחייב את שר האוצר להפעיל את סמכותו לפי החוק, ולהעמיד ערבות מדינה לחובות סלייס כלפי עמיתיה. "מדובר אלפי עמיתים שחסכונותיהם הפנסיוניים נגזלו בעקבות הפרות דין חמורות ומחדל פיקוחי. מדובר באנשים מוחלשים, רבים מהם קשישים, שאיבדו את מקור הביטחון הכלכלי שלהם," נכתב בעתירה.

"עמדת שר האוצר, על דעת גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד האוצר וברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון," טוען האוצר בתגובתו לבג"ץ ובמכתב ללובי 99, בעקבות מכתב העמותה לפני נקיטת הליכים משפטיים, "כי דרך הפעולה המיטבית בעת הזו היא מתן הלוואה מאוצר המדינה לסלייס, בניהול המנהל המורשה. ואכן, הלוואה כאמור, בהיקף של 20 מיליון שקל, ניתנה בחודש מאי האחרון, ואפשרה את המשך הפעילות המואצת לאיתור והשבת כספי העמיתים, פעילות שנמשכת גם כיום. זאת, במקביל להמשך הפעילות הנמרצת של הרשות בעניין, לרבות הוראת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לבעל השליטה בסלייס להפקיד בחשבון החברה סך של כ -71 מיליון ש"ח לצורך השלמת ההון העצמי הנדרש בחברה בהתאם להוראות הדין, הוראה המצויה כיום בבירור משפטי".

האוצר מציין עוד, כי כ- 65% מסך הכספים של החוסכים אותרו, "כאשר למעלה מ- 30% מסך הכספים נמצאים כבר בידי העמיתים, או בחשבונות החברה, או אמורים להיות מושבים בזמן הקרוב לחשבון החברה, וזאת בין היתר לאור העובדה כי המנהל המורשה חתם עם אחד מבעלי הקרנות המרכזיים על הסכם להשבת 99.5% מהכספים ששייכים לעמיתים. כל זאת, מבלי לגרוע מהמשך העבודה המאומצת להשבת כלל הכספים.

לנוכח האמור, ובעיקר בשים לב לכך שישנה פעילות משמעותית של השבת כספים לעמיתים אשר צפויה להתגבר עוד בעתיד, עמדת שר האוצר, על דעת גורמי המקצוע ברשות ובמשרד האוצר, היא כי בעת הזו אין מקום להפעיל את סמכותו למתן ערבות מדינה".

לובי 99 מסרו בתגובה: "תשובת המדינה מבוססת על המכתב הלקוני המצורף (שנשלח באיחור ואך ורק עקב הגשת העתירה). מדובר בתשובה קצרה, דלה, שלא מתייחסת לאף לא אחד מהטיעונים שהופיעו בעתירה, ורק חוזרת על עובדות שכבר צוינו בה ואינן מחדשות לא לנו ולעמיתים. זלזול מוחלט בעמיתים שנותרו חסרי אונים".

