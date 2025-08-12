סקטור הנדל"ן היה אחד מן הסקטורים ש"נחתך" חזק לאחרונה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

אחרי יום של עליות, שנבעו בעיקר מן הבנקים, השוק חזר לרדת. והנה מה שזה גרם בקרנות הנאמנות שלנו: חיוב יומי: קרן של דולפין, אשראי חוץ בנקאי, ואג"ח צמוד ארוך. חיוב חודשי: דולר, וקונצרני דולרי, כאשר החיוב השנתי נשאר בידיים של הבנקים והביטוח. בצד השלילי של התמונה נציין יומית את הבנקים בבלעדיות, כאשר החלק השלילי החודשי נמצא בידיים של ת"א 90 ות"א 125. לבסוף, השלילה השנתית נשארה בידיים של הדולר והאג"ח הקונצרני שלו.



הבורסה

ארה"ב: הנתון הפחות משפיע התפרסם היום והודיע לנו שיש צפי לירידה באינפלציה על פי סניף הפד של קליבלנד. האם זה שינה משהו? לא ממש: השוק האמריקאי פתח וסגר קרוב מאוד לאזור של הסגירה השבועית הקודמת, כאשר מרחב התנועה התוך יומית היה צר במיוחד. בקיצור מחכים ל: CPI, PPI, Retail Sales, ונתון ה-Consumer Sentiment שעוד יתפרסמו השבוע.

עונת הדוחות כמעט הסתיימה והייתה לא רעה בכלל אבל עיקר המושכות את המדדים היו שוב "שבעת המופלאות". וזה קצת הסתיר את החולשה בחלקים גדולים מהשוק. חדשותית, הריבית הפדראלית נמצאת עכשיו בפוקוס של המשקיעים ושל הממשל. זה האחרון כועס-מבקש-מזהיר שאם הריבית לא תרד בקרוב המשק יסבול מאוד מן ההשלכות שיהיו לזה בכלכלה האמיתית.

בינתיים, הפד דבק בתחושותיו שזה עדיין מוקדם להעריך נכונה את השפעת המכסים על האינפלציה ומתעלם מכל הפרמטרים הנחלשים האחרים. אגב, ראינו ביום שישי האחרון שזה הגיע גם לתעסוקה. עד מתי? הלוואי וידענו כי זה גם קובע עבורנו את תאריך הורדת הריבית במשק הישראלי! סיום המחסר:





תל-אביב: אחרי יום ראשון "מוזר" במקצת, בעליות המיוחדות שלו, שנבעו בעיקר ממניות הבנקים והפיננסים, שוק המניות הישראלי חזר לרדת. זה לא בגלל שוול-סטריט מיאנה היום לעשות צעד קדימה נוסף (ראו לעיל) אלא, ובעיקר, בגלל המשך התחושה שלמרות החלטת הקבינט ביום חמישי ולמרות מסיבות העיתונאים של ראש הממשלה, אין וודאות לגבי סיום קרוב של המערכה העזתית. מה שאמור להיות השלב הסופי של הכרעת החמאס, עם ניסיון להחזיר חטופים, נראה עכשיו כעיסה של טענות שהביצוע אותן תלוי בגחמת החמאס להסכים, בכל רגע נתון, לעוד עסקה.

בינתיים, האשראי המדיני (אם זה עוד קיים...) נמס והולך לו. וזה אלמנט מדאיג מאוד ובמיוחד את אלו שהעלו מאוד את השוק. כמו כן, ראינו היום סימן מדאיג למדי: אחרי עלייה של 6% ביום ראשון השוק ראה לנכון לחזור אחורה 3% בסקטור הבנקים. 50% תיקון ביום אחד! זה מראה על החולשה של השכנוע העצמי של הקונים בנקודת הזמן הזו. בסה"כ, מה שהעלה הוריד: בנקים: 3.0%-, פיננסים: 2.12%-, נדל"ן: 0.89%- וטכנולוגיה: 0.1%- בלבד. לכן: ת"א 35 0.85%- ות"א 90: 1.03%-.





סקטור הנדל"ן היה אחד מן הסקטורים ש"נחתך" חזק לאחרונה, בניגוד לדשדוש האופקי שאנו רואים במדדים העיקריים. למעשה, הסקטור חזר לאזור השיא של תחילת 2025 וזה מהווה כ-15% של פחיתות ערך. ירידה מ-1250 תכוון מיד לרמת התמיכה הבאה סביב 1101 ואולי לתחתית החשובה של 1032. עדיף שלא נדע... בכל מקרה, יש סיכוי שהשוק יחזיק ושהסקטור יתחיל כאן בבסיס איתן סגמנט חדש של חזרה מעלה. נקווה.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-05-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): הפעילות הרחבה בשוק המניות הישראלי ממשיכה להגיע. עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 1.042 מיליארדי שקלים, מול ה-700 מיליון המצופים. יחסית, המוסדיים לא משתתפים בחגיגה הפעם, כאשר הקניות עמדו על 299.2 והמכירות על 164.1, דהיינו נטו של 135.1 מיליוני שקלים. נטו עצום ביחס למחזורים של הפעולות המוסדיות... המניות שנמכר הכי הרבה היו שטראוס (5.9-) והראל השקעות (8.4-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו מזרחי טפחות (31.7) ודיסקונט א (41.6).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



