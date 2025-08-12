ג'קי כהן, מנכ"ל קבוצת פנינסולה: "מסכמים רבעון עם המשך הצמיחה"

הכנסות המימון נטו ברבעון השני הסתכמו בכ-38 מיליון ש"ח, גידול של כ-27% לעומת כ-29.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
סך תיק האשראי ללקוחות ממשיך לעלות ועמד על כ-1.7 מיליארד ש"ח נכון ל-30 ביוני 2025.
תחום הערבויות הפיננסיות ממשיך להתרחב: סך הערבויות שניתנו ליום 30 ביוני 2025 עמד על כ-167 מיליון ₪.
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-11 מיליון ש"ח בגין רווחי הרבעון השני.
עיקרי תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2025:
הכנסות המימון נטו במחצית הראשונה הסתכמו בכ-76.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-57.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-32.5%.
הרווח הנקי והכולל במחצית הראשונה הסתכם בכ-36 מיליון ש"ח, לעומת כ-21.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-70.3%.
הכנסות המימון ברבעון השני הסתכמו בכ-54.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-43.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-26.5%. הגידול נובע בעיקרו מעלייה בהיקף תיק האשראי הממוצע, מעלייה במרווחים על תיק האשראי, מפעילות תיק האשראי בתחום ליווי פרויקטים לבניה, וכן מהשקת פעילות הנפקת הערבויות הפיננסיות במהלך הרבעון השלישי אשתקד.
הוצאות המימון ברבעון השני הסתכמו בכ-16.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-13.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקף תיק האשראי הממוצע.
ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השני הסתכמו בכ-4.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-6.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-20%. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהפרשות בגין לקוחות ספציפיים.
הרווח הנקי והכולל ברבעון השני הסתכם בכ-18.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-11.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-66.8%.
ההון העצמי ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-546.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-529.6 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2024. הגידול בהון העצמי נובע מרווחים שהצטברו במחצית הראשונה של השנה, ואשר קוזזו מדיבידנד שהוכרז וחולק בתקופה זו.
היקף תיק האשראי הממוצע ללקוחות ברבעון השני הסתכם בכ-1.646 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.374 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
היקף תיק האשראי ללקוחות ליום 30 ביוני 2025 עמד על כ-1.705 מיליארד ש"ח.
סך הערבויות שניתנו ליום 30 ביוני 2025 עמד על כ-167 מיליון ש"ח, לעומת כ-145 מיליון ש"ח נכון ליום 31 במרץ 2025, ובהשוואה לכ-45 מיליון ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2024.
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, לקבוצה קווי אשראי מבנקים ואחרים בישראל בסך כולל של כ-1.395 מיליארד ש"ח למימון פעילותה השוטפת.
בהתאם למדיניות הדיבידנד, החברה הכריזה בחודש אוגוסט 2025 על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-11 מיליון ש"ח (כ-5 אגורות למניה), בגין רווחי הרבעון השני לשנת 2025.
אירועים מרכזיים ברבעון השני ולאחריו:
בחודש יוני 2025 השלימה החברה גיוס של כ-200 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח מסדרה ד' החדשה.
בחודש יולי 2025 השלימה החברה פירעון מלא של סדרת נע"מ 3 בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח.
ג'קי כהן, מנכ"ל קבוצת פנינסולה: "אנו מסכמים את הרבעון השני לשנת 2025 עם המשך הצמיחה בפעילות החברה, הודות לגידול בביקוש לאשראי עסקי ולמנועי הצמיחה של החברה, וזאת גם על רקע מבצע "עם כלביא", שהוביל לירידה זמנית בהיקפי הביקוש. בסה"כ רשמנו במחצית הראשונה של השנה רווח נקי של כ-36 מיליון ש"ח, המשקף צמיחה של כ-70% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
תיק האשראי שלנו ממשיך להתרחב ואיתו גדל גם תיק הנפקת הערבויות. פעילות זו, אותה השקנו בסוף הרבעון השלישי אשתקד, מאפשרת הנפקת ערבויות פיננסיות לקבלנים ויזמים, כחלופה לערבויות שמציעים הבנקים.
החברה תמשיך במימוש אסטרטגיית הצמיחה שלה ותנצל הזדמנויות בשוק האשראי העסקי. נמשיך לפעול להגדלת תיק האשראי שלנו גם ברבעונים הבאים, בזכות התמחותה ארוכת שנים של פנינסולה במתן אשראי ללקוחות עסקיים ויכולתה המוכחת בגיוס מקורות מימון מגוונים בהיקפים משמעותיים".
15 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.67 מיליון בפנינסולה
קרנות נאמנות שמחזיקות את פנינסולה. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
8.67%
|
1641581.49
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
|
4.91%
|
2529974.26
|
3.01%
|
741159.99
|
2.83%
|
206346.65
|
0.6%
|
888313.76
|
0.52%
|
42231.83
|
0.52%
|
122000.24
|
0.29%
|
3787.81
|
0.1%
|
234576.82
|
0.08%
|
14200.48