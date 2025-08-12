ר.ג.א שירותים וניקיון מסכמת את המחצית הראשונה לשנת 2025

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 5 מיליון ₪ ;בששת החודשים האחרונים חילקה החברה דיבידנד בסך של 10 מיליון ₪;

לר.ג.א צבר הזמנות חתום בהיקף של כ-1.4 מיליארד ₪ לשנים 2025–2029, כולל חוזים קיימים ומכרזים שזכתה בהם החברה לאחרונה;

במהלך התקופה זכתה החברה ב-7 מכרזים חדשים בהיקף שנתי כולל של כ-100 מיליון ₪, ובסך של כ-551 מיליון ₪ לכל תקופת ההתקשרויות;

ר.ג.א (ת"א: רגאש), מהחברות הגדולות והמובילות בישראל לפינוי ואיסוף פסולת ומתן שירותי ניקיון ותברואה עבור רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים, הצטרפה לבורסת ת"א לאחר השלמת המיזוג עם וואליו קפיטל ביום 5 באוגוסט 2025.

לדברי יו"ר ר.ג.א, דניאל לבנטל, ״השלמת המיזוג היא צעד אסטרטגי שמחזק את מעמדנו כחברה המובילה בענף התברואה בישראל ומאפשרת לנו להרחיב את השירותים לרשויות ולגופים הממשלתיים, לצד כניסה לתחומים אסטרטגיים חדשים שבהם יש לנו יתרון מובהק. עם זכיות במכרזים שנתיים בהיקף של כ-100 מיליון ₪ וצבר הזמנות של מעל ל-1.4 מיליארד ₪ - אנו ערוכים להמשך צמיחה, תוצאות חזקות ויצירת ערך לבעלי המניות."

עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2025

הרווח התפעולי לרבעון השני של 2025 הסתכם בכ-8 מיליון ₪, וסה"כ כ-13.2 מיליון ₪ למחצית הראשונה של 2025.

הרווח מפעילות נמשכת לפני מס לרבעון השני של 2025 הסתכם בכ-6.7 מיליון ₪, וסה"כ כ-10.8 מיליון ₪ למחצית הראשונה של 2025.

החברה מציגה צמיחה פיננסית עם הון עצמי של כ-98 מיליון ₪ ושיפור ניכר ביחס הון למאזן שהגיע לכ- 33% בהשוואה ל-27% ברבעון הקודם.

דגשים למחצית הראשונה של 2025 ולרבעון השני*:

ההכנסות משירותים למחצית ה-1 לשנת 2025 הסתכמו בכ-164 מיליון ₪ (מאז רכישת ר.ג.א בפברואר 2025), כאשר ההכנסות ברבעון השני של השנה עמדו על כ-101 מיליון ₪;

הרווח הגולמי למחצית ה-1 לשנת 2025 הסתכם בכ-18.2 מיליון ₪ ושיעור רווחיות גולמית הסתכם בכ-11%, כאשר הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-12 מיליון ₪;

הרווח התפעולי למחצית ה-1 לשנת 2025 הסתכם בכ-13.2 מיליון ₪, כאשר הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-8 מיליון ₪;

לר.ג.א צבר הזמנות בהיקף של כ-1.4 מיליארד ₪ לשנים 2025–2029, כולל חוזים קיימים ומכרזים שזכתה בהם החברה לאחרונה.

לר.ג.א פעילות בפריסה ארצית מול כ-40 רשויות מקומיות, ביניהן 8 מתוך 10 הגדולות בישראל, ומתן שירותים לארגונים ממשלתיים ברחבי הארץ.

במהלך התקופה זכתה החברה ב-7 מכרזים חדשים בהיקף שנתי כולל של כ-100 מיליון ₪, ובסך של כ-551 מיליון ₪ לכל תקופת ההתקשרויות.

החברה שמרה על רציפות תפעולית מלאה על אף אתגרי השוק והמצב הביטחוני, תוך הרחבת פעילותה מול רשויות מקומיות קיימות וחדשות.

*נתוני הפעילות לרבעון הראשון של 2025 מתייחסים לפעילות של ר.ג.א מיום 6 בפברואר 2025 בלבד (מיום השלמת עסקת הרכישה), ולא כוללים רבעון פעילות מלא. נתוני שנים קודמות הינם של חברת ר.ג.א בלבד. נתוני 2025 הינם נתוני המאזן מאוחדים של וואליו קפיטל וואן בע"מ ור.ג.א שירותים וניקיון. נתוני שנים קודמות הינם של חברת ר.ג.א בלבד.

אירועים לאחר תום תקופת הדוח:

ב-6 באוגוסט 2025 הושלם המיזוג עם וואליו קפיטל וואן ומניית ר.ג.א החלה להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ב-10 באוגוסט 2025 דיווחה ר.ג.א על זכייה במכרז ענק לפינוי ואיסוף אשפה וניקוי רחובות ברשות מקומית במרכז הארץ, בהיקף כולל של עד 436 מיליון ₪ לתקופה של עד 7 שנים, הצפוי להגדיל את המחזור השנתי ב-15%-20%.

הזכייה מצטרפת ל-6 זכיות נוספות מאז פברואר 2025, בהיקף מצטבר של כ-115 מיליון ₪, ומביאה את צבר ההזמנות של החברה לכ-1.38 מיליארד ₪.

מהלכים אסטרטגיים וצמיחה עתידית:

קבלת אישור רשות המיסים לניצול הפסדים צבורים של וואליו קפיטל בהיקף של כ-105 מיליון ₪, עם השפעה של כ-24.1 מיליון ₪ על תוצאות הרבעון השני.

יעד אסטרטגי להפוך לקבוצת איכות הסביבה מהגדולות בישראל, כולל כניסה לתחומים משיקים – תחנות מעבר, תחנות התמנה ומיון חכמות – והמשך גידול של פעילויות הליבה.