בזק וכללית מרחיבות את שיתוף הפעולה

בזק, חברת התקשורת המובילה בישראל, וקופת חולים כללית, הקופה הגדולה במדינה המשרתת כ-5 מיליון מבוטחים, מרחיבות את שיתוף הפעולה ביניהן וחותמות על עסקה משמעותית לחמש שנים
במסגרת ההסכם, בזק תספק לכללית פתרון תקשורת מתקדם מבוסס ענן - VCLOUD לעסקים לתמיכה במערך ה-Call Center של הקופה. מדובר בשדרוג משמעותי של השירות, הכולל מעבר מגיבוי פיזי ותמיכה של צדדים שלישיים לפתרון אחוד ואמין הנתמך באופן מלא על ידי בזק.
הרחבת ההתקשרות מתווספת לחוזה משמעותי עליו חתמו שתי החברות בשנה שעברה, גם הוא לתקופה של חמש שנים, במסגרתו מספקת בזק שירותי תקשורת רחבי היקף בכלל אתרי הקופה ברחבי הארץ.
השירות החדש יעניק לכללית כיסוי מקצועי מלא 24/7, תמיכה טכנית ישירה וצוותים ייעודיים המכירים את צורכי הלקוח, במטרה לשפר את איכות וזמינות המענה למאות אלפי פניות המטופלות מדי יום במוקדים הטלפוניים של הקופה.
דניאל שמעוני, סמנכ"ל החטיבה העסקית בבזק: "פתרון הVcloud- שיישמנו בכללית מאגד בתוכו טכנולוגיות מתקדמות לניהול מוקדים, שרתים וגיבוי בענן, שליטה ובקרה, הכל תחת קורת גג אחת באופן שמעניק ללקוח שקט תפעולי ומקסימום זמינות. הרחבת שיתוף הפעולה עם קופ"ח כללית היא הוכחה נוספת לאמון שהיא נותנת במקצועיות וביכולות של בזק להוביל פרויקטים קריטיים ברמת שירות גבוהה ביותר".
אבי עטיה, סמנכ"ל מערכות מידע ודיגיטל בכללית: "כחלק מתוכנית אסטרטגית לשיפור הרציפות התפקודית של קבוצת כללית עברנו לפיתרון תקשורת מבוסס ענן לתמיכה במענה call center ללקוחות כללית. המענה ללקוחותינו מאפשר גמישות, עצמאות ושרידות תוך הקפדה על אבטחת מידע והגנת פרטיות המטופל.
כללית רואה במענה ל-5 מיליון לקוחותיה חשיבות רבה והמערכות משפרות את השירות באופן משמעותי".