חביב פרלמן, מנכ"ל טכנולוגיות גילוי אש וגזים: "אנו מסכמים חציון חיובי"

צמיחה מואצת בהכנסות והתרחבות גלובלית משמעותית - גידול של 41% במכירות במחצית הראשונה של 2025;

השקעות אסטרטגיות בהרחבת כושר הייצור נמשכו גם במחצית הראשונה של 2025 - כהיערכות לצמיחה העתידית;

התקדמות לעבר איזון תפעולי עד סוף 2025 - המחצית השנייה של השנה צפויה להיות חזקה אף יותר;

חדירה לשווקים ביטחוניים ותעשייתיים וביסוס נוכחות גלובלית - התקבלו הזמנות לפרויקטים ביטחוניים באירופה ובמזרח הרחוק, לצד אישור אספקה לחברות דלק ממשלתיות באסיה;

חברת טכנולוגיות גילוי אש וגז (TASE:FGAS) המפתחת, מייצרת ומשווקת גלאי אש וגז מדווחת היום, על תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2025.

גידול של 41% במכירות במחצית הראשונה של 2025 - החברה רשמה הכנסות של כ-6.5 מיליון דולר לעומת כ-4.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2024. הגידול המשמעותי נבע מהרחבת התשתית השיווקית, העמקת הפעילות בשוק גלאי הלהבה, שיתופי פעולה עם חברות גלובליות, גידול במספר המפיצים ובפרויקטים, והמשך ההתרחבות לשווקים חדשים.

תחזית למחצית שנייה חזקה אף יותר - המשך הצמיחה - הנהלת הקבוצה צופה כי מגמת הצמיחה לא רק תימשך אלא אף תואץ במחצית השנייה של השנה, בין היתר לאור קליטה גוברת של מוצרי החברה על ידי לקוחות אסטרטגיים בעולם. במהלך 2024 ובתחילת 2025, החברה השקיעה באופן משמעותי בהיערכות להמשך ההתרחבות - כולל הרחבת כושר הייצור בישראל ובארה"ב, הגדלת מלאי, וחיזוק מערכי הפיתוח, השיווק והמכירות - מהלך שיתמוך בצמיחה מואצת במחצית השנייה ובשנים הבאות.

התקדמות בשווקים ביטחוניים ואזרחיים מחזקת את פריסת החברה בזירה הבינלאומית

במהלך תקופת הדוח ולאחריה, רשמה החברה מספר התפתחויות מהותיות התומכות בהרחבת פעילותה בשווקים גלובליים אסטרטגיים. באפריל 2025 התקבלו שתי הזמנות עבודה מחייבות לאספקת גלאי להבה עבור פרויקטים ביטחוניים – האחת במדינה במזרח הרחוק והשנייה באירופה – שתיהן מיועדות להתקנה בהאנגרים למטוסי קרב. הזמנות אלה משקפות את יכולות ההתאמה של מוצרי החברה לצרכים ייחודיים בשוק הצבאי. ביולי 2025 נרשם הישג משמעותי נוסף, עם קבלת אישור רשמי מטעם שתי חברות דלק ממשלתיות באסיה, לכלול את מתקן הייצור של חברת הבת בארה"ב ברשימת הספקים המורשים. צעד זה צפוי להוות מנוע צמיחה בשוק הדלק והגז, ולחזק את מעמדה של החברה כספקית טכנולוגיה מועדפת בתחומי תעשייה קריטיים ברחבי העולם.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-2.5 מיליון דולר, עלייה של כ-30% לעומת כ-1.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהצמיחה המשמעותית בהכנסות, כתוצאה מהעמקת החדירה לשוק, הרחבת פעילות המכירות, וגידול במספר המפיצים והפרויקטים. לצד זאת, חלה עלייה בעלות המכירות, שנובעת מהשקעות של החברה בהרחבת כושר הייצור והיערכות לצמיחה – לרבות גיוס עובדים, הרחבת פעילות המפעל והגדלת ההוצאות התפעוליות. השקעות אלו מהוות תשתית להמשך הצמיחה הצפויה במחצית השנייה של השנה ובטווח הארוך.

החברה רשמה הפסד תפעולי של כ-1.1 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה. ההפסד נבע מהגידול בהוצאות מאחר והחברה ממשיכה להשקיע בהרחבת פעילותה ובבניית תשתית לצמיחה ארוכת טווח, תוך חיזוק מערכי הפיתוח, הייצור, השיווק והמכירות. הנהלת החברה מעריכה כי מגמת הצמיחה במכירות, לצד פירות ההשקעות שבוצעו במהלך המחצית הראשונה של השנה, יובילו להשגת איזון תפעולי עד לסוף שנת 2025.

יתרות המלאי והמזומנים שעמדו לרשות החברה ליום 30.6.2025 מסתכמות בכ-10 מיליון דולר, והן, בשילוב המשך הצמיחה הצפויה במחצית השנייה וההתקדמות לעבר איזון תפעולי, צפויות להספיק למימון תוכניות הפעולה של החברה לשנה הקרובה ולתמוך בהמשך התרחבותה העסקית.

לדברי חביב פרלמן, מנכ"ל החברה: "אנו מסכמים חציון חיובי עם גידול של 41% במכירות במחצית הראשונה של השנה, המשקף את המשך מגמת הצמיחה של החברה. בתקופה זו המשכנו להשקיע בהרחבת כושר הייצור, מתוך הסתכלות קדימה והיערכות לביקושים העתידיים. לצד זאת, אנו רואים התקדמות משמעותית בחדירה לשווקים ביטחוניים ותעשייתיים חדשים, לרבות קבלת הזמנות ראשונות באירופה ובמזרח הרחוק. אנו שואפים להגיע לאיזון תפעולי עד סוף השנה, וממשיכים לקדם הזדמנויות לשיתופי פעולה. אנו מאמינים כי הצעדים שאנו נוקטים כיום יתמכו בהמשך התחזקותה של החברה גם בטווח הארוך".



