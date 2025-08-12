ביטוח נסיעות לארה"ב - חדש לישראלים הטסים לארה"ב: "גרין קארד רפואי"

‏כרטיס דיגיטלי – כמו אזרח אמריקאי מבוטח

הגרין קארד הרפואי של ליברה פועל בדיוק כמו כרטיס קופת חולים בארה"ב עם ברקוד לזיהוי אישי: בעת אירוע רפואי, כל שעל המבוטח לעשות הוא להציג את הכרטיס הדיגיטלי בטלפון הנייד – ולקבל טיפול רפואי מידי בבתי חולים, מוקדי מיון, מרפאות, רופאים ובתי מרקחת, בכל רחבי ארה"ב - ללא כל עלות נוספת מעבר לתשלום של ביטוח הנסיעות לחו"ל.

היתרון הבולט: לא רק שאין צורך להוציא כסף מהכיס, אין צורך בכלל להגיש מסמכים, לדווח לחברת הביטוח ולהמתין להחזר כספי או לטעינת כרטיס- זאת בניגוד למוצרים מקבילים הקיימים כיום בשוק, לרבות כרטיסים נטענים שבהם נדרש ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הטענה. הכרטיס של ליברה אינו דורש הטענת כסף, ופועל בכל מוסד רפואי בארה"ב, כך שהמבוטח חוסך זמן וכסף.

כך זה עובד – תהליך פשוט ללא עיכובים

רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל של ליברה בדיגיטל או דרך נציג וקבלת פוליסה ביטוח נסיעות לחו"ל במייל (התמחור לביטוח נסיעות לחו"ל כאמור אינו משתנה ונקבע לפי קריטריונים אישיים).

בתוך 24 שעות תקבל את הכרטיס הדיגיטלי למייל עם הנחיות במקרה חירום.

יום לפני הטיסה – קבלת כרטיס ותזכורת בוואטסאפ עם הנחיות פעולה פשוטות במקרה של אירוע רפואי.

ללא מגבלות, ללא תשלום, ללא בירוקרטיה

בעת הצורך, המבוטח חופשי לפנות לכל מוסד רפואי בארה"ב (ולא רק לגורמים בהסדר כפי שמקובל בחלק מהחברות בענף). עם הצגת הכרטיס בקבלה למוסד הרפואי, יקבל המבוטח יחס וטיפול כאזרח אמריקאי בעל ביטוח רפואי. המבוטח אינו משלם דבר מכיסו, ואינו מוגבל בזמן או במקום.

ביקוש הולך וגובר לנסיעות לארה"ב

על רקע העלייה המדאיגה באירועי אנטישמיות באירופה, יותר ויותר ישראלים בוחרים לטוס לארה"ב כיעד בטוח יותר. מגמה זו מקבלת חיזוק גם עם הצטרפות חברות תעופה ישראליות נוספות שמפעילות קווים ישירים לארה"ב, מעבר לאל-על. תנועת הנוסעים ליעד זה נמצאת בעלייה מתמדת – וביקוש לביטוח נסיעות איכותי וגמיש מעולם לא היה גבוה יותר. בשנת 2023, למעלה מ 301,000 ישראלים נסעו לארה"ב, בין אם לטיול, ביקור משפחתי או עסקים - הצטרפות ישראל לתוכנית ה Visa Waiver צפויה להכפיל את מספר הנוסעים לארה"ב עד 2026.

פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל כוללת: כיסוי להוצאות רפואיות, ביניהן הוצאות רפואיות בעת האשפוז; פינוי לבית חולים; פינוי אווירי ו/או ימי; הטסה רפואית לישראל; הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז; תרופות מרשם; טיפול חירום בשיניים, וכן החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל, הכוללות הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל, הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל, וכן כרטיס טיסה חזרה למבוטח.

מעבר לטיפולים הרפואיים, ניתן לרכוש גם כיסויים נוספים: כיסוי לנזק או אובדן לכבודה, החזר הוצאות במקרה של איחור בהגעת המזוודה. כיסוי למקרה של גניבת טלפון נייד , מצלמה או מחשב נייד. הביטוח כולל גם כיסוי למקרה של ביטול או קיצור הנסיעה, גם במקרים של מגיפה.

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה חברה לביטוח, מסרה: "מדובר בחדשנות ובפריצת דרך אמיתית. אם עד כה המבוטח היה צריך לפנות לחברת הביטוח בעת האירוע ולדווח על תביעה ולהמתין לזיכוי כספי או לחילופין להמתין לטעינת כרטיס עד שמאשרים לו את התביעה, הרי שהגרין קארד הרפואי של ליברה מבטל לחלוטין את כל ההתנהלות מול חברת הביטוח ואת הצורך של המבוטח להוציא כסף, להתקשר, להמתין או להתמודד עם ניירת, ונותן לו חוויית שירות כמו של אזרח אמריקאי המבוטח בביטוח רפואי. זהו מוצר שאין לאף חברה אחרת בישראל, ואנחנו גאים להיות הראשונים להביא אותו לשוק."