השקל החזק כחרב פיפיות

לפלא בעיני הכיצד כל כך הרבה אנשי כלכלה, שלא לומר הציבור הרחב, מתבשמים מכך שלמרות המלחמה הממושכת, למרות הגרעון העמוק בתקציב המדינה ולמרות מצבה הגיאופוליטי המורכב של מדינת ישראל, למרות כל אלה המטבע שלנו, השקל, התחזק מאוד מול כל המטבעות המובילים בעולם, זאת כולל האירו והדולר.

המציאות, בפועל, הינה לטעמי הפוכה לחלוטין. השקל החזק לא רק שאינו מעיד על חוסנו של המשק הישראלי, אדרבא, הוא הפך בעל כורחו לחסם קטלני שמכניס את המשק הישראלי לקיפאון, בולם את היצוא והופך את כל התוצרת הישראלית ליקרה, אפילו יקרה מאוד.

יתרה מכך: העובדה שהשקל אצלנו חזק כל כך איננה מקרית כלל ועיקר, אלא מהווה תוצאה ישירה של מדיניות בנק ישראל שסבור שעל ידי שקל חזק יהיה לו קל יותר לדכא סכנת אינפלציה אפשרית. ובכן, כל כלכלן מתחיל יודע כיום שהסנה הזו בפועל איננה קיימת כלל ומתמיה כיצד בנק ישראל מסכים לשלם מחיר כבד שכזה.

כל מי שמכיר את ההיסטוריה הכלכלית העולמית, ובמיוחד במהלך עשרות השנים, ימצא אינספור דוגמאות שבהן כלכלות מובילות החליטו, במודע, להחליש את שער המטבע שלהן, זאת במטרה להגן על תוצרת מקומית בפני תחרות. כך, למשל, היא המדיניות המסורתית של ה הנהגה הסינית וכך, לאחרונה, נהג הנשיא טראמפ הן בתוכנית המכסים שלו והן בכך שחולשת הדולר מעניינת אותו כקליפת השום.

ואכן דווקא חולשת הדולר מאפשרת ליצרנים בארצות הברית להפגין חוסן ומאפשרת להם לשווק את תוצרתם במחירים אטרקטיביים, זאת כשמדיניות המכסים מהווה מעטפת תומכת משלימה.

השקל החזק מהווה ללא ספק חרב פיפיות עבור היצואנים הישראלים ומקשה עליהם מאוד להתחרות עם הקולגות מכל רחבי העולם, קל וחומר גוש האירו והדולר, כמו סין, יפן ויתר מדינות המזרח הרחוק.

הוא מהווה, למשל, מוקש לא מבוטל בפני תעשיות ישראליות מובילות דוגמת תעשיית ההייטק, תעשיית המוצרים הרפואיים וגם אין לי צל של ספק שגם התעשיות הביטחוניות שדיווחו לאחרונה על הצלחה, היו מצליחות עוד יותר אם שער השקל היה נמוך יותר.

יתרה מכך: השקל החזק פוגע מאוד בפוטנציאל ההשקעה בישראל, לדוגמא בענף הנדל"ן, זאת כאשר נקרתה בפנינו הזדמנות לעניין בכך רבבות משקיעים יהודים מהתפוצות עקב גל האנטישמיות הגואה. הם, וכמוהם רבבות ישראלים, מעדיפים כיום להשקיע בנדל"ן בארצות הברית, כמו גם במדינות אירופה.

נכון. האפיקורסים אולי יוכלו לטעון כי מצד שני השקל החזק לעומת הדולר והאירו החלשים מהווה יתרון

לסקטורים מסוימים דוגמת יבואנים שנהנים משערים נמוכים של יתר המטבעות וכן מוצרים דוגמת חבילות של טיסות וחופשות בחו"ל, מה שמייצר, לטעמי לא בצדק, תחושה שזה כדאי.

לסיכום, מעבר לעובדה שהייתי מייעץ לבנק ישראל לשקול מחדש את המדיניות שלו לגבי שקל חזק, אין לי ספק שנכון להיום השער הגבוה של המטבע שלנו, אינו מעיד כלל ועיקר על חוסנה של כלכלת מדינת ישראל. נהפוך הוא!

*כותב המאמר ניר בבג'ני הוא יועץ נדל"ן למוסדיים ובעלי Nadlanir investments