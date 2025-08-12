יש אין ספור הערכות לגבי ה-CPI שיתפרסם היום אבל אני בחרתי לשים פה הערכה של JPM Intel Desk אחד הדסקים הכי מוערכים בוול סטריט:
תחזית למדד המחירים לצרכן: רק נתון ״חם״ באופן קיצוני עשוי ״לטרפד״ את הורדת הריבית הצפויה בספטמבר.
ייתכן שנתון ״ניצי״ יגרום למשקיעים למכור את השוק לקראת עונתיות שלילית בספטמבר, אך להערכתנו נתון בהתאם לציפיות ימשיך לתמוך בעליות בשוק המניות.
UBS:
סימני אזהרה:
1. מוכרים פוזיציות ב-AI. משקיעים קמעונאיים/ריטיילס מחזיקים 41% מהמניות בארה״ב; מוכרים מניות AI מאז ינואר, למרות רכישות לאחר ירידות / buy the dip.
2. חשיפת יתר של משקי הבית למניות, אלוקציה למניות של משקי הבית בארה״ב בשיא כל הזמנים, ואחוז המזומן בשפל ״קיצוני״ ,מצב רגיש להיפוך מגמה.
3. מזומן נמוך ומינוף גבוה, אחוז המזומן בשפל של חמש שנים ומרג’ין נמצא בשיא של 1.1 טריליון דולר מגבילים את היכולת לרכוש בירידות ומגדילים את סיכון ל-sell off הכפוי.
4. הטיית CTA. קרנות CTA נמצאות בהטיה של 6:1 לטובת מכירה על פני קנייה, לפי ריבלנס טריגרים.
5. חוסר גידור. חשיפה נטו גבוהה ושיעור קניית פוטים נמוך מרמזים כי הנאסד״ק אינו מוגן מספיק מפני ירידות.
BofA:
כמעט כולם מושקעים “בכל הכוח” בשלוש ממניות 7 המופלאות: בסקר שנערך באוגוסט בקרב 169 מנהלי קרנות המנהלים נכסים בשווי 413 מיליארד דולר, ציינו המשתתפים כי “השקעה במגניפיסנט 7” היא העסקה ״הפופולרית״ ביותר בשוק.
משקיעים מוסדיים, זרים וריטיילס מחזיקים כולן פוזיציות כבדות במניות אלו.