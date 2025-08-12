טאואר סמיקונדקטור ו-AIStorm מודיעות על חיישן מהיר משולב AI הראשון מסוגו בעולם

טאואר סמיקונדקטור (נאסד"ק/ת"א: TSEM), החברה המובילה בעולם בפתרונות טכנולוגיים ופלטפורמות ייצור לשבבים אנלוגיים, וחברת AIStorm, המובילה בשוק בפתרונות משולבי AI מובנים לחיישני קצה כגון דימות, קול וביומטריה, הודיעו היום (ג') על זמינותו של חיישן תמונה מהיר במיוחד (Cheetah HS) בעל יכולת AI מובנית ברזולוציה של 80×120 פיקסלים, המסוגל ללכוד עד 260,000 תמונות לשנייה – מהיר פי 2,000 עד 4,000 מחיישני CMOS רגילים. חיישן זה מבוסס על פלטפורמת ה-charge-domain הייחודית של טאואר בטכנולוגיית CMOS IMAGE SENSORSומיוצר במתקני החברה במגדל העמק.
השילוב של צילום אולטרה-מהיר עם יכולת AI בשכבת החיישן עצמה מביא להפחתה דרמטית בדרישות האנרגיה ועלות הרכיבים למפתחי פתרונות לרובוטיקה, רחפנים, ניטור רעידות מבנים, מערכות מעקב ואבטחה מהירות, פסי ייצור והרכבה, קוראי ברקוד, וציוד בדיקה של לתעשיית האלקטרוניקה, מערכות ביומטריות, מדי מהירות רכב ואפילו מערכות לניתוח חבטות גולף.
"יישומים רבים בתחומי הצרכנות והתעשייה דורשים ניתוח בהילוך איטי של אירועים בזמן אמת על מנת לנתח ביצועים או לאתר פגמים ואנומליות. פתרונות כאלה הם יקרים מאוד ו Cheetah HSהופך אותם לנגישים לשווקים רבים,” אמר דיוויד שי, מנכ”ל AIStorm. " טאואר היא מובילה עולמית בטכנולוגית חיישנים ופיתוח פיקסלים מסוג global-shutter מבוססי charge-domain ולכן מהווה שותפה אידאלית לפיתוח וייצור מוצרים פורצי דרך אלה.”
"אנו שמחים לראות את תוצר שיתוף הפעולה ארוך-הטווח עם AIStorm יוצא לשווקים במערכת פורצת הדרך הזאת של חיישן משולב AI. פיתוח המתבסס על טכנולוגיית ה charge domain והיכולות המובנות שלה – צריכת חשמל נמוכה, עלות נמוכה וביצועים גבוהים – יאפשרו להביא לשוק בעתיד הקרוב מגוון של מוצרים מובילים נוספים, בעלי ביצועים גבוהים, ויתרונות עלות.” אמר ד”ר אבי שטרום, סגן נשיא בכיר ומנהל חטיבת החיישנים, טאואר סמיקונדקטור.