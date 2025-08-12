היום נשבר שיא נוסף בגל החום - ללא הפסקות חשמל

במשך גל החום החריג שפקד את ישראל בימים האחרונים, יצרני החשמל הפרטיים אשר מייצרים את רוב החשמל בישראל, עמדו בהצלחה באתגר הביקוש הגבוה לחשמל והבטיחו אספקת חשמל רציפה ויציבה לכל אזרחי ישראל ולמשק.
במהלך גל החום, שנמשך מספר ימים של חום קיצוני, צריכת החשמל הגיעה היום לשיאי ביקוש של 16,300 מגה-ואט – עלייה של 5% בהשוואה לשיא ביקוש בקיץ שעבר. כושר הייצור של היצרנים פרטיים עומד על כ־10,700 מגה-ואט שמהווים 65% משיא הביקוש. חלקו של השוק הפרטי ביצור במהלך היום עמד על כ־56% מכלל ייצור החשמל במשק. יצור על ידי יצרנים פרטים בגז – 40%, 16% באנרגיות מתחדשות, 35% - חברת החשמל בגז וכ-9% בפחם על ידי חברת החשמל. יצרני החשמל הפרטיים פעלו במלוא הקיבולת ושמרו על מענה מלא, רציף ויציב לביקוש הגבוה – ללא הפסקות חשמל.
בזכות ההיערכות המקדימה והיכולות של יצרני החשמל הפרטיים, עבר גל החום ללא הפסקות חשמל וללא פגיעה באספקה. העובדה שאזרחי ישראל יכלו להמשיך בשגרת חייהם ולהתמודד עם החום הקיצוני בעזרת מיזוג אוויר ומערכות קירור, מדגישה את החשיבות הקריטית של מגזר הייצור הפרטי לחוסן המשק הישראלי.
יצרני החשמל הפרטיים, אשר מעסיקים מאות רבות של עובדים בהפעלת תחנות כוח פרטיות הפועלות על גז טבעי, ממשיכים לפעול ולהיערך למצבי קיצון ולהרחבת יכולות הייצור, כדי להבטיח אספקת חשמל אמינה לכל משקי הבית והעסקים בישראל, גם בתנאי מזג אוויר מאתגרים.