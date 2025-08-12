תיק אישי
ועדת הכספים אישרה את התקנות המסדירות תשלום המס בחלוקת דיבידנד בין חברתי

במסגרת המסלול החלופי שנקבע בחקיקה למיסויי רווחים בלתי מחולקים

 

 
12/08/2025

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את תקנות מס הכנסה (דיבידנדים ששולם מס בשל חלוקתם), התשפ"ה-2025,. התקנות שאושרו מסדירות את אופן תשלום המס בחלוקת דיבידנד בין-חברתי ב"מסלול החלופי" שנקבע  בסעיף 81ב(ב)  לפקודת מס הכנסה, בחקיקה למיסויי הרווחים הבלתי מחולקים, הקובע כי חברה לא תחויב בתוספת למס בשיעור של 2% מסכום הרווחים העודפים שלה אם תחלק 6% מהרווחים הנצברים שלה כדיבידנד ששולם מס בעד חלוקתו (בשנת 2025 – 5%) או שתחלק 50% מסכום הרווחים העודפים (בשנת 2025 – 20%) כדיבידנד ששולם מס בעד חלוקתו. 

התקנות קובעות שני מסלולים:

1. תשלום מס בשיעור של 35% מסכום הדיבידנדים המחולקים ורישום הכנסה מדיבידנד רעיוני אצל כל אחד מבעלי המניות בשרשרת ההחזקה

2. פטור מתשלום מס בחלוקת דיבידנד בין-חברתי תוך התחייבות שהדיבידנד יחולק בשנת המס עד לרמת בעלי המניות הסופיים 

רשות המסים תפרסם חוזר מקצועי וטפסים ליישום התקנות הנ"ל עד סוף השנה.

