ועדת הכספים אישרה את התקנות המסדירות תשלום המס בחלוקת דיבידנד בין חברתי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את תקנות מס הכנסה (דיבידנדים ששולם מס בשל חלוקתם), התשפ"ה-2025,. התקנות שאושרו מסדירות את אופן תשלום המס בחלוקת דיבידנד בין-חברתי ב"מסלול החלופי" שנקבע בסעיף 81ב(ב) לפקודת מס הכנסה, בחקיקה למיסויי הרווחים הבלתי מחולקים, הקובע כי חברה לא תחויב בתוספת למס בשיעור של 2% מסכום הרווחים העודפים שלה אם תחלק 6% מהרווחים הנצברים שלה כדיבידנד ששולם מס בעד חלוקתו (בשנת 2025 – 5%) או שתחלק 50% מסכום הרווחים העודפים (בשנת 2025 – 20%) כדיבידנד ששולם מס בעד חלוקתו.
התקנות קובעות שני מסלולים:
1. תשלום מס בשיעור של 35% מסכום הדיבידנדים המחולקים ורישום הכנסה מדיבידנד רעיוני אצל כל אחד מבעלי המניות בשרשרת ההחזקה
2. פטור מתשלום מס בחלוקת דיבידנד בין-חברתי תוך התחייבות שהדיבידנד יחולק בשנת המס עד לרמת בעלי המניות הסופיים
רשות המסים תפרסם חוזר מקצועי וטפסים ליישום התקנות הנ"ל עד סוף השנה.