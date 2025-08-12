איטורו - ההכנסות נטו צמחו ב-26%

ההכנסות נטו צמחו ב-26% לעומת השנה הקודמת והגיעו ל-210 מיליון דולר.
נכסי לקוחות צמחו ב-54% לעומת השנה הקודמת והגיעו ל-17.5 מיליארד דולר.
כמות חשבונות הברוקראז' צמחה ב-14% לעומת השנה הקודמת והגיעה ל-3.36 מיליון דולר.
מנכ"ל ומייסד שותף של איטורו אמר: "אני גאה בצוות איטורו על כך שהציג רבעון חזק נוסף, תוך הרחבה משמעותית של חדשנות המוצרים והפריסה הגיאוגרפית שלנו. ברבעון השני, הצענו מסחר 24/5 במניות אמריקאיות, השקנו תיקי השקעות חדשים לטווח ארוך בשיתוף פעולה עם חברת Franklin Templeton, והשקנו מוצרי חיסכון בצרפת, והכל תוך חיזוק נוכחותנו באסיה באמצעות המרכז החדש שלנו בסינגפור. התקדמויות אלו משקפות את מחויבותנו להפוך את ההשקעות לפשוטות ונגישות יותר עבור הקהילה הגלובלית שלנו. במבט קדימה, אנו נרגשים להמשיך ולפתח טכנולוגיות כמו טוקניזציה וכלי בינה מלאכותית, שלדעתנו ישנו את האופן שבו משקיעים פרטיים מקיימים אינטראקציה עם השווקים, וייצרו הזדמנויות חדשות לצמיחה. ככל שאנו ממשיכים ליישם את האסטרטגיה שלנו, אנו נשארים בטוחים ביכולתנו להניע ערך בר-קיימא עבור המשתמשים ובעלי המניות שלנו".