גילת זכתה בחוזה אסטרטגי בהיקף מיליוני דולרים ממשרד הביטחון הישראלי עבור פתרון תקשורת לווינית חדשני

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לני"ע ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיית, פתרונות ושירותי רשתות תקשורת לווייניות, הודיעה היום כי חטיבת הביטחון שלה, Gilat Defense, זכתה בחוזה בהיקף של מיליוני דולרים ממשרד הביטחון לאספקה והטמעה של מערכות ושירותי תקשורת לוויינית. האספקה צפויה להתבצע במהלך שנת 2025 .
החוזה כולל פריסה מהירה של מערכות SATCOM מתקדמות המותאמות לדרישות המבצעיות של כוחות הביטחון של ישראל. מערכות אלו מתוכננות לתפקוד מתמשך בסביבות קשות ובלתי צפויות, מה שהופך אותן לאידיאליות למגוון רחב של צרכי תקשורת צבאיים.
"אנחנו ממשיכים לראות את החשיבות והקריטיות שמייחסים גופי ביטחון ברחבי העולם לתקשורת לווינית למשימות צבאיות חיוניות. כחברה מובילה עולמית לפתרונות מהסוג הזה אנחנו גאים לספק באופן מיידי פתרון ייחודי ומותאם למשרד הביטחון הישראלי", אמר גלעד לנדסברג, נשיא Gilat Defense. "הישג זה משקף את יכולתנו לעמוד בצרכים מבצעיים מורכבים במהירות ובהתאמה מדויקת לצרכים מבצעיים."