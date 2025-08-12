יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לני"ע: "נתוני האינפלציה בארה"ב תומכים בהפחתת ריבית"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מתייחס לנתוני האינפלציה לחודש יולי שפורסמו היום בארה"ב.
לדבריו, "הנתונים מצביעים על עלייה שנתית של 2.7% במדד המחירים לצרכן, נמוך מהצפי ל-2.8%, ועלייה שנתית של 3.1% במדד הליבה - מעט מעל התחזיות. על פי הנתונים, אנחנו מתקרבים להפחתת ריבית בארה"ב בחודש הבא, עם ודאות שוק של כ-94% להורדה של רבע אחוז, אם כי ההכרעה תלויה בנתוני התעסוקה שיפורסמו בתחילת ספטמבר. בישראל, ירידת הריבית צפויה להתרחש מאוחר יותר, בשל האתגר הביטחוני ורמות האינפלציה, כאשר בחודשים יולי-אוגוסט מדדי המחירים הם חיוביים באופן עונתי וצפויים להסתכם לכ-1% במצטבר - מה שיקשה על בנק ישראל להפחית ריבית. עם זאת, בשורה התחתונה, נתוני האינפלציה בארה"ב הם בשורה חיובית לשווקים הפיננסיים גם בעולם וגם בישראל, שכן אינפלציה נמוכה יותר תאפשר בסופו של דבר הורדת ריבית במשק".