JPM: "היסטורית בריבית יורדת מניות הקטנות הביאו ביצועים יותר טובים ממניות גדולות - בתנאי ש..."

מדד מחירים לצרכן בארה״ב אתמול שיצא מתחת לצפי הצית ראלי שהוביל את שוק המניות לשיאים חדשים.
אתמול רשמו מניות הקטנות את היום השני הטוב ביותר מאז אפריל ביחס לנאסד״ק, בעיקר בזכות שורט סקוויז משמעותי וככה הוא נראה:
היקף פוזיציות השורט של קרנות הגידור במדד ראסל 2000 זינק לשיא חדש, בין 22 ביולי ל־5 באוגוסט מכרו קרנות הגידור בחסר בהיקף כולל של 4.3 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר לתקופה של שבועיים לפחות בעשר השנים האחרונות.
מדד ה־VIX נמצא כעת באחד מרמותיו הנמוכות ביותר השנה.
ההסתברות להורדת ריבית בחודש ספטמבר לפי החוזים העתידיים מתומחרת כמעט ב-100%.
JPM:
היסטורית בסביבת ריבית יורדת מניות הקטנות ושווקים מתעוררים הביאו ביצועים הרבה יותר טובים ממניות הגדולות בתנאי שלא נכנסים למיתון.
ואחרי כל השיאים החדשים עדיין CNN greed / fear index
נמצא ברמה ״greed” קלה.
Stifel:
בארי בניסטר, אסטרטג ראשי של גוף המאוד מוערך הזה צופה בהמשך השנה ירידות חדות במדד סאפ 500 ומעריך שיסגור את השנה 14% מתחת לרמה הנוכחית.
החוב הלאומי של ארצות הברית חצה לראשונה את רף 37 טריליון הדולר ,יותר מהכפיל את עצמו בעשור האחרון.
מאז חקיקת “החוק היפה והגדול״ של טראמפ, החוב גדל ב־780 מיליארד דולר, תוספת של כ־22 מיליארד דולר בכל יום.
בפינת הקריפטו שלנו:
לפי הסקר של BofA:
82% מהמשקיעים ציינו כי טרם החלו להקצות לקריפטו באופן מבני (9% אמרו כי כן החלו).
האלוקציה הממוצעת המשוקללת של המשקיעים בסקר לקריפטו עומדת על 0.3% (ו־3.2% בקרב אלו שכבר מקצים לקריפטו).