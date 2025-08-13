החברה מעדכנת על מסירת מתחם "ג'מבו יוון" בסטאר סנטר אשדוד; המתחם החדש צפוי להניב NOI שנתי של 6.5 מיליון שקל.
כ-40% משטח הנדל"ן להשכרה בקניון סטאר אילת הושכר או נמצא בשלבי מו"מ מתקדמים להשכרה; עבודות הקמת טרמינל האוטובוסים החדש באילת, מסירתו ל"אגד" ואכלוסו יושלמו בסוף השנה.
החברה צופה גידול של ה-NOI לכ-342 מיליון שקל לאחר אכלוס כל הפרויקטים בייזום עתידי.
חברת הנדל"ן המניב, ארי נדל"ן שבשליטת צחי אבו, מסכמת את המחצית הראשונה והרבעון השני לשנת 2025 וממשיכה להציג ביצועים תפעוליים יציבים במתחמי סטאר סנטר אשדוד, סטאר נהריה ובקניון My mall שבקפריסין עם שיעור תפוסה ממוצע של 96%.
ה-NOI לרבעון השני של 2025 כולל קניון My mall בלימסול (50% החזקת החברה בנכס) הסתכם בכ-25 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל אשתקד. השלמת הרחבת הקניון בלימסול ב-2,500 מ"ר נוספים צפויה במהלך הרבעון השלישי 2025. שיעור התפוסה בקניון נותר יציב על 99%.
הקבוצה רשמה ברבעון השני הוצאות מימון בסך של כ-15 מיליון שקל לעומת סך של כ-12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקרו מהנפקת אג"ח סדרה ב'.
הקבוצה מציגה איתנות פיננסית עם הון עצמי של כ-944 מיליון שקל ויחס מינוף של כ-58%, המאפשרים ביצוע רכישות ועסקאות נוספות בשנה הקרובה.
צחי אבו, מנכ"ל ובעל השליטה בקבוצת ארי נדל"ן: "במחצית הראשונה של שנת 2025 המשכנו להציג שיפור בהכנסות ורווחיות יציבה למרות השפעת המערכה מול אירן על התנאים העסקיים בארץ. אנו ממשיכים לקדם הרחבות לנכסים הקיימים בארץ ובחו"ל כולל התקדמות בהקמת הקניון באילת ובמתחם תל-השומר אשר צפויים להגדיל את ה-NOI בכ-250 מיליון שקל לאחר השלמתם. הקבוצה ממשיכה לפעול לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות חדשות ולהרחבת עסקי הקבוצה, לצד המשך מימוש פוטנציאל הנכסים הקיימים בפורטפוליו של החברה".
78 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 44.54 מיליון בארי נדלן
קרנות נאמנות שמחזיקות את ארי נדלן. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.21%
|
1743012.97
|
3.5%
|
984431.04
|
1.71%
|
1802080.41
|
1.47%
|
454422.07
|
1.41%
|
3443719.42
|
1.16%
|
552385.79
|
1.16%
|
816735.09
|
0.86%
|
1111803.68
|
0.78%
|
1700961.47
|
0.72%
|
1535663.81