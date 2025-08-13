עשות אשקלון - דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד

ההכנסות בחציון הראשון הסתכמו בכ-241 מיליון ₪ לעומת כ-185 מיליון ₪ אשתקד – גידול של כ-30%.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השני בכ-27 מיליון ₪, לעומת כ-19 מיליון ₪ אשתקד - גידול של כ-41%. במחצית הסתכם הרווח הגולמי בכ-52 מיליון ₪ לעומת כ-40 מיליון ₪ בתקופה המקבילה - גידול של כ-31%.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-19 מיליון ₪, לעומת כ-12 מיליון ₪ אשתקד - גידול של כ-56%. במחצית הסתכם הרווח התפעולי בכ-37 מיליון ₪ לעומת כ-26 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-45%.

ה-EBITDA בחציון הראשון הסתכם בכ-47 מיליון ₪ לעומת כ-33 מיליון ₪ אשתקד - גידול של כ-42%.

הרווח הנקי הסתכם בחציון הראשון בכ-29 מיליון ₪, לעומת כ-26 מיליון ₪ אשתקד -גידול של כ-13%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בחציון הראשון הסתכם בכ-42 מיליון ₪.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון ₪.

במהלך שנת 2025 נמשכת המגמה של העליה החדה בכמות ההזמנות שהתקבלו ממשרד הביטחון, בדגש על הזמנות לשיקום ואספקת חלקי חילוף למערכות המיוצרות על ידי החברה ומגמה זו אף צפויה להתעצם בהמשך.ביטוי למגמה זו ניתן לראות בהזמנות המשמעותיות שהתקבלו במהלך הרבעון השני לרכש פריטי קריטיים (LLI) עבור שיקום והחזרה לכשירות (MRO) של מערכות ממסרת ראשית למרכבה ונמ"ר, בפרויקט שלהערכת החברה היקפו הכספי הצפוי יסתכם בכ-560 מ' ₪, למשך 10 שנים.

החברה מקיימת דיונים רבים עם גורמים שונים בצה"ל ובמשרד הבטחון. במסגרת כך, החברה התבקשה להיערך להגדלה משמעותית של היקפי הפעילות במהלך השנים הבאות. במסגרת השיחות מול המשרד, הובהר לחברה כי המשרד רואה חשיבות גדולה ליכולות יצור מקומיות ועצמאות יצור מלאה, כולל כושר ויכולות יצור לתמיכה בהגדלת מערך הרק"מ ויכולת תמיכה מצד עשות בצרכי משרד הבטחון בשגרה ובחירום. חשיבות זו אף מתעצמת לאור הקשיים שמערימות מדינות מסוימות על יצוא מוצרים צבאיים לישראל.

בשל כך, החברה נערכת להגדלה משמעותית של היקפי הפעילות מול משרד הבטחון ופועלת על מנת לעמוד בצרכים המיוחדים, במקביל לתמיכה מלאה בלקוחותיה הבינלאומיים בתחום התעופה של החברה, כולל פעילות להאצת אספקות בהתאם לצרכי הלקוחות השונים.

הנהלת עשות עובדת לילות כימים להגדיל את מערך ההסכמים הגלובליים של החברה, על מנת להבטיח את המשך הצמיחה המואצת של החברה בשנים הבאות. במהלך המחצית הראשונה אנו רואים פירות למאמצים הללו, המתבטאים בהסכמים מהותיים שהחברה חתמה עליהם: הסכם בהיקף כספי צפוי של 70 מיליון דולר לאספקה של מערכות מורכבות ללקוח שהינו מהחברות המובילות בעולם בתחום התעופה והסכם נוסף עם לקוח אמריקאי בינלאומי שהינו מהיצרנים הגדולים בעולם בתחום התעופה, בהיקף כספי צפוי של כ-120 מ' דולר לשנים 2028-2032, שנחתם לאחרונה.

קשריה האסטרטגיים של עשות עם לקוחותיה שהינם חברות וגופים מובילים מהגדולים בעולם, יחד עם המשך הגידול בצבר ההזמנות, מחזקים את מעמדה של החברה כמובילה עולמית וטכנולוגית בתחומי פעילותה".

אלי דמרי, מנכ"ל עשות: "אנו שמחים לסכם את המחצית הראשונה של השנה עם המשך צמיחה מואצת בכל הפרמטרים בפעילות של עשות אשקלון, אשר נובעת בעיקר מגידול בהיקף המכירות הן במגזר הצבאי והן במגזר התעופה ומכלולים מורכבים, שיפור הסכמים מול לקוחות והמשך התייעלות תפעולית. החברה ממשיכה לצמוח, הגדילה את כמות וקצב האספקות למשרד הביטחון וללקוחות התעופה וחתמה על הסכמים ארוכי טווח.



