אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים מגיב לפרסום הדוחות

NOI - ה- NOI (חלק החברה) הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ- 526 מיליון שקל לעומת כ-474 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ- 11%. ה-NOI ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-276 מיליוני שקל לעומת כ-252 מיליוני שקל אשתקד, גידול של כ-9.5%. הגידול נובע בעיקר משיפור בביצועי הפרויקטים השונים, השלמת פרויקטים במהלך שנת 2024 שהשפעתם באה לידי ביטוי השנה והשלמת פרויקטים במהלך השנה. החברה מעריכה שעם השלמת האכלוס של מספר פרויקטים שהסתיימו לאחרונה וטרם הניבו באופן מלא ברבעון הראשון של השנה צפוי ה- NOI להגיע לקצב שנתי של כ-1.16 מיליארד שקל. החברה מקימה בימים אלה מספר פרויקטים שעם השלמתם צפוי קצב ה- NOI השנתי להגיע ל-1.32 מיליארד שקל.
AFFO - ה-AFFO במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 241 מיליון שקל לעומת כ-203 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ- 18%. ה- AFFO ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-129 מיליוני שקל לעומת כ-108 מיליוני שקל אשתקד, עליה של כ-19%. הקצב השנתי של ה-AFFO עומד על כ- 481 מיליון שקל. העלייה לעומת אשתקד נובעת כאמור בעיקר מאכלוס פרויקטים. החברה מעריכה שעם השלמת האכלוס של מספר פרויקטים שהסתיימו לאחרונה, וטרם הניבו באופן מלא במחצית הראשונה של השנה, צפוי ה- AFFO להגיע לקצב שנתי של כ- 534 מיליון שקל. עם השלמתם של הפרויקטים שהחברה מקימה בימים אלה צפוי ה- AFFO להגיע לקצב שנתי של כ- 658 מיליון שקל.
רווח המיוחס לבעלים - הרווח המיוחס לבעלים הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ- 170 מיליוני שקל לעומת כ- 132.3 מיליון אשתקד, עליה של 28.5%. הרווח המיוחס לבעלים ברבעון השני של השנה הסתכם בכ- 114.7 מיליון שקל לעומת 72.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ-57%.
ההון העצמי של החברה הסתכם לכ- 7,308 מיליוני ₪.
אבי ברזילי, מנכ"ל החברה: "החברה ממשיכה להציג שיעורי צמיחה משמעותיים גם במחצית הראשונה של שנת 2025 ב- NOI וב- AFFO, כתוצאה מגידול בתפוסות הנכסים הפעילים ואכלוס נכסים נוספים כאשר התוצאות התפעוליות החזקות באות לידי ביטוי באופן ישיר גם ברווח. אנו צופים כי מגמה זו תמשך גם ברבעונים הבאים. מגמת תנופת הפיתוח בה מצויה החברה בשנים האחרונות נמשכת והיא מתבטאת בייזום והקמה של פרויקטים חדשים של משרדים ודיור להשכרה בישראל, רומניה, סרביה, פולין וצ'כיה אשר צפויים לתרום להמשך הצמיחה עם השלמתם ואכלוסם."
91 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 66.13 מיליון באפי נכסים
קרנות נאמנות שמחזיקות את אפי נכסים. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
7.89%
|
2898126
|
6.26%
|
315880.4
|
4.56%
|
280341.6
|
3.67%
|
1516983.6
|
3.28%
|
445948.8
|
3.17%
|
2534620
|
2.81%
|
2817306.8
|
2.62%
|
295675.6
|
2.43%
|
4065494.4
|
2.35%
|
1862630